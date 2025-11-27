Los estrenos de la semana: de una 'infamia' a las joyas que no te puedes perder

El crítico cinematográfico Ernesto Medina analiza cada semana la cartelera en Plano Corto, su espacio sobre el séptimo arte en cope.es/jaen. Sin embargo, su racha reciente no ha sido positiva, encontrándose con varias decepciones en la gran pantalla que le han hecho volverse, según sus palabras, 'muy delicado'.

La crítica más dura ha sido para la nueva versión de Drácula dirigida por Luc Besson, que ha calificado como 'una infamia'. Medina ha señalado que la película copia descaradamente la estética de la versión de Francis Ford Coppola y que el resultado llega a ser, en su opinión, 'sencillamente ridículo'.

Los estrenos que sí recomienda

Entre las recomendaciones positivas destaca una nueva entrega de la saga Puñales por la espalda, protagonizada por el detective Benoit Blanc (Daniel Craig). El crítico ha recordado el éxito de las dos antecesoras y ha elogiado el trabajo del director y guionista, Rian Johnson, de quien también ha recomendado su película Looper.

Otro de los estrenos destacados es Nuremberg, una película que aborda los juicios a los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Protagonizada por Russell Crowe y Rami Malek, Medina ha apuntado que parece una producción muy cuidada que podría aspirar a los premios Oscar.

Documental y cine español

Aunque Medina no es partidario de los documentales, ha recomendado dar una oportunidad a Flores para Antonio, dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina. La cinta recupera la memoria del músico Antonio Flores a través de su hija, Alba Flores, y las críticas que ha leído son muy positivas: 'todo lo que he leído de esta película habla muy bien de ella, así que habrá que darle también una oportunidad'.

Finalmente, el crítico ha mostrado su escepticismo con la comedia española Coartadas, una versión de una película francesa sobre una agencia que prepara coartadas para infidelidades. A pesar de su habitual defensa del cine español, Medina ha confesado que le da 'muy mala espina' debido a los antecedentes de su director, Martín Cuervo.

Además de estos estrenos, el experto ha insistido en recomendar la película Los domingos, que sigue en cartelera con éxito de público, y ha animado a los espectadores a darle una oportunidad a Nuremberg, Puñales por la espalda y Flores para Antonio para quitarse el mal sabor de boca de otras cintas.