El enfermero en los colegios puede evitar los confinamientos de las clases

Ya se han producido los primeros cierres de aulas por parte de la junta por la aparición de casos positivos dentro de los alumnos.El gobierno regional confirmó la puesta en cuarentena de tres aulas en la provincia. Dos de ellas del colegio San Mateo de Salamanca y la otra del Marqués de Valero en Béjar. La figura del enfermero en los colegios en estos momentos se vuelve imprescindible. Soledad Alegre de Fedampa para Cope explica que con un enfermero en las aulas se pueden atajar de primera mano estos casos, esta sería una vía para prevenir más contagios.



Desde el propio San Mateo apoyan esta figura siempre y cuando se le dote de instalaciones y material. Ahora mismo, los docentes de este centro siguen haciéndose los PCR, van de tres en tres horario laboral hasta Sta Marta. Guillermo Carballido, portavoz del AMPA sobre los primeros días: "No han sido como otros años, se vive un desasosiego y no se puede pedir que haya desdoblamientos de clase y luego aparecer 20 o 30 padres que acuden a la misma puerta del colegio". Ya se están realizando las pruebas para conocer la expansión de estos posibles brotes. Los colegios piden no llevar a los alumnos a las clases hasta que no se confirme el negativo.

MÁS DETALLES SOBRE ESTOS CONFINAMIENTOS

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar tres aulas en Salamanca. Los protocolos recomiendan poner en cuarentena a toda la clase cuando se trata de grupos de convivencia estable. La medida afecta a un grupo en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Marqués de Valero’ de Béjar y a dos del CEIP ‘San Mateo’.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a sus compañeros, así como a los docentes que hayan mantenido contacto con las aulas. La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PCR, que no los lleven a su centro educativo hasta conocer el resultado negativo.