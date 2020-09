Sin autobús escolar en tiempos de pandemia

A vueltas con el transporte escolar, los jóvenes de Valverdón y Almenara que estudian en la capital tienen que acudir al colegio compartiendo transporte con usuarios de la línea regular.

Una veintena de niños a los que hay que sumar los de las urbanizaciones de los Almendros. Esta modalidad de transporte no es la más adecuada en tiempos de la covid-19 ya que no saben con quién comparten transporte. Fernando Rubio, portavoz socialista en la diputación para Cope explica que este hecho ha supuesto que la mayoría de los padres decidan, o se decanten, por ser ellos mismos los que en coches particulares trasladen a sus hijos a los centros escolares distantes en varios kilómetros, circunstancia que de forma absurda y paradójica, solo se produce en el trayecto de ida puesto que para el de vuelta no se han producido modificaciones y las condiciones siguen igual que antes de la pandemia, es decir, no tienen que compartir viaje con la línea regular.

La petición del PSOE se une a un escrito que ya remitieron los padres a la Dirección provincial de Educación donde se pedían soluciones a esta cuestión, un autobús para transporte escolar dotado de los consiguientes monitores, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta alguna por parte de las autoridades responsables educativas. Esta petición de los padres, ha llegado a la dirección provincial de educación sin que todavía haya respuesta. Esta no es la primera línea afectada, los pueblos de la sierra también viven situaciones similares.