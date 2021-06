El comercio online se convierte en un fijo del día a día

Con el cierre del comercio y el confinamiento llegó un nuevo modelo de negocio, el comercio online. Hasta entonces una opción, ahora casi imprescindible.

Portales digitales han visto cómo sus ventas han crecido un 33% durante la pandemia, el año pasado llegó a doblarse. A esta ola del comercio digital también se han sumado las pequeñas tiendas para sobrevivir. Las compras online tienen pros y contras, una de las ventajas es el auge en el sector del transporte. Carlos trabaja en una empresa de paquetería que da servicio a pueblos de la provincia:”Ha incrementado mucho y lo importante es poder tener trabajo

Un ejemplo: en un pueblo de la sierra se puede comprar un artículo por Amazon a las 8 de la tarde y a las nueve de la mañana del siguiente lo tienes en casa. Las contras, los posibles fraudes a los que hay que prestar mucha atención, las asociaciones de consumidores piden confirmar siempre los datos antes de realizar cualquier compra.

RADIOGRAFÍA ACTUAL DEL MERCADO DEL COMERCIO ONLINE

AliExpress se sitúa al frente de las 'apps' de 'retail' durante el primer trimestre del año tras alcanzar el 62,5% de cuota de mercado, lo que le permite ampliar su distancia con Amazon, según los datos del informe General Mobile (IGMobile) elaborado por Smartme Analytics.

En concreto, la app del gigante asiático es la que ha experimentado el mayor crecimiento con respecto al último trimestre de 2020 con un 7,8% más. Un aumento que le permite para aumentar la distancia con Amazon, que se mantiene en la segunda plaza con una cuota de mercado del 58,1%, tras un leve aumento del 0,4%.

El informe constata el auge de la tendencia de las compras de segunda mano, ya que Wallapop (50,8%) ocupa el tercer puesto y crece un 0,4%, mientras que le siguen Lidl Plus (22,1%), Wish (20,5%), Mi Carrefour (18,8%) y Milanuncios (13,1%), la única app que no ha sufrido ninguna variación con respecto al trimestre anterior.

En los últimos puestos de esta clasificación figuran la 'app' de los supermercados de Dia (11,2%), Ebay (9,7%) con una caída del 11% -la mayor registrada este trimestre- y Lidl (6,3%).

El informe muestra que el 'retail' se ha visto sumergido en el uso de la tecnología durante los últimos años y más aún tras la crisis provocada por la pandemia, teniendo que adaptarse, reinventarse y mejorar sus servicios. Durante 2020, los supermercados y grandes superficies vieron como crecían sus pedidos 'online', pero en los primeros meses de 2021 están dejando ver un ligero cambio de consumo hacia modelos más híbridos.