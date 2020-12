ZARA cerrará en Palencia su tienda de C/ Mayor principal en el primer trimestre de 2021

El principal referente de la marca Inditex cerrará su tienda principal de Zara ubicada en la calle Mayor Palentina a lo largo del primer trimestre del 2021.

La razón explicada ayer noche a los trabajadores de la marca en nuestra capital es un cambio en el modelo de negocio de la propia ZARA que se encamina hacia una mezcla de venta online y presencial.

La decisión afecta de manera directa a sus trabajadores que en un principio deberán negociar con la propia INDITEX su recolocación en otra tienda del mismo grupo textil o bien su despido tras la actual campaña navideña, una fecha enmarcada en la primera quincena de Enero del año próximo.

Recordemos que no es la primer ocasión en la que la marca anuncia el cierre de algunos de los establecimientos en la capital. En otras ocasiones, las intenciones de cierre venían provocadas desacuerdos con los propietarios por precios de alquiler de local, llegando incluso a implicar a las instituciones para finalmente llegar a una solución y que la ciudad no se quedase sin ese servicio, si bien es cierto que en esta ocasión no parece que vaya a dar marcha atrás en su decisión, como había ocurrido hasta ahora.