Vox critica que las mascarillas quirúrgicas del Ayuntamiento "no protegen" y dice que busca “quedar bien"

VOX Palencia criticó que las 40.000 mascarillas quirúrgicas que ha comenzado a repartir el Ayuntamiento "no protegen" de una infección, sino que sirve para "no infectar", y añadieron que su uso útil es de unas horas por lo que "no se puede hacer creer a quien la recibe que sale a la calle protegido porque no es verdad". Señalaron que con esta medida el equipo de Gobierno pretende “quedar bien con la población”.

La formación política subrayó que la espera al teléfono para solicitar las unidades "es desesperante y hace imposible contactar", quienes recordaron que "hay muchas personas mayores que viven solas y no se enteran o no van a llamar". "Si quieren proteger de verdad a los mayores de 70 años deben coger el censo y hacer llegar un par de mascarillas FPP2 a sus casas", apuntaron.

En ese sentido, censuraron la inclusión en el grupo de beneficiarias de mascarillas con entrega a domicilio a las mujeres víctimas de violencia de género con independencia de su edad y patología, "despreciando a las demás mujeres que no padecen esa violencia, pero sí una patología grave que les hace ser población de riesgo objetivo".

Por todo ello, el Grupo Municipal de VOX "no está de acuerdo con esta actuación e insistieron que, en todo caso si se quiere seguir adelante con ella, se "coja el censo municipal y se haga reparto domiciliario a todos los mayores de 70 años de las mascarillas que se han comprado y se hagan llegar también a los que padecen patologías previas", aseveraron.