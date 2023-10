El "salto del carnero" ¿consecuencia de no querer expropiar desde ADIF los terrenos de un oleoducto?

La Plataforma en Defensa del Soterramiento hace un llamamiento público al Ayuntamiento para que tome medidas legales inmediatas con el fin de detener la ejecución del proyecto modificado por ADIF. Tras un análisis inicial, argumentan que el proyecto que llega incompleto y sin firmar, sigue sin cumplir los estudios informativos y, por lo tanto, es a su juicio ilegal.

Destapan además desde la plataforma la razón por la que se cambió el proyecto inicial hacia el último modificado con el que se impone ese salto del carnero de 14 metros de altura, para evitar una expropiación a la Compañía Logística de Hidrocarburos (antigua Campsa).

Según Pablo Polanco, representante de la plataforma en declaraciones a COPE, "ADIF se ha querido ahorrar el dinero de esa expropiación cometiendo un acto de Ignominia a Palencia. Por esa zona pasa un Oleoducto y se ha decidido que es más importante mantenerlo asi que dejar de tener una ciudad partida en dos"



"Desde el Ayuntamiento de Palencia nos ha llegado el informe de ADIF Alta Velocidad en respuesta al informe técnico y jurídico del Servicio Municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Palencia sobre las obras ferroviarias que se están ejecutando en la zona norte de nuestra capital.

Desde la “Plataforma Ciudadana en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia” queremos, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Palencia esta información y afán de transparencia, en especial a la alcaldesa Miriam Andrés, puesto que está afrontando un problema heredado de la anterior corporación que, por su actuación extremadamente negligente, ha contribuido decisivamente a encontrarnos en la actual situación.

En segundo lugar, manifestamos de forma contundente que este informe que ha presentado ADIF adolece nuevamente de multitud de errores técnicos y constituye un nuevo intento de engaño a la ciudadanía y a las autoridades municipales de Palencia, por las siguientes razones:





1. Es inadmisible que ADIF envíe un informe y unos planos sin firma como respuesta a un informe firmado por dos funcionarias municipales; en los planos no hay ni un solo logo de ninguna institución, es decir, nos encontramos con que ADIF envía una documentación anónima (informe y planos), lo que significa que nadie, con nombre y apellidos, asume responsabilidad alguna sobre dicho documento.





2. Los planos aportados no corresponden a un proyecto modificado, como se ha anunciado repetidamente de forma pública, sino que son un esquema, sin secciones longitudinales donde se puedan comprobar las alturas de las rampas para alcanzar los niveles de superficie actual y de soterramiento.





3. Se indica que la línea de alta velocidad a Santander sólo va a suprimir 200 metros del futuro soterramiento, sin embargo, en la sección que sí existe en el Proyecto Constructivo, se visualiza claramente que desde la altura de 14 metros que alcanza el salto de carnero (como un edificio de cinco plantas), se suprimen casi 500 metros del futuro soterramiento al tener que respetar la rampa una pendiente del 3%. Dicho recorte se indica sin rubor alguno el propio proyecto como “mal menor”. Dado que el trazado no varía en este nuevo informe remitido ahora, esos 500 metros de soterramiento continuarán suprimidos.

4. En este informe también se reconoce que ADIF presentó en su día al Ayuntamiento de Palencia un “Proyecto Básico” y no un “Proyecto Constructivo” como indica la Ley del Sector ferroviario. Grave defecto de forma,del cual se verá qué recorrido jurídico pueda tener. Adicionalmente, no se puede olvidar que los anteriores gobernantes guardaran en un cajón ese Proyecto Básico para que nadie en el ayuntamiento emitiera informe alguno, ni tampoco se consultara al resto de concejales.





Un ocultamiento con gravísimas consecuencias que estamos viviendo ahora mismo y del que esperamos que algún día tengan que responder judicialmente por ello. Pero hay que poner el foco en que lo más grave, sin lugar a duda, es que el Proyecto Constructivo no cumple los Estudios Informativos y ha modificado el trazado respecto al que se presentó en el Proyecto Básico.

Se ha desplazado el salto del carnero hacia la ciudad para no tener que expropiar a la Compañía Logística de Hidrocarburos (antigua Campsa), con la grave consecuencia de recortar unos 500 metros el soterramiento.

En este último informe, ADIF califica como “ligero desvío” lo que en realidad es una modificación sustancial en el Proyecto Constructivo respecto al Proyecto Básico, de la que nunca se informó ni al Ayuntamiento ni a la Junta de Castilla y León, ni mucho menos a la ciudadanía mediante “información pública”. Tampoco se ha sometido a la necesaria nueva Declaración de Impacto Ambiental y Proyecto Modificado, con la aprobación de los Ministerios de Transición Ecológica y de Transportes. ADIF no puede escudarse en el silencio administrativo de Ayuntamiento y Junta para introducir una modificación sustancial fuera de las vías administrativas legalmente previstas, saltándose todas las aprobaciones y trámites a los que por ley debe someterse.





5. Es increíble y hasta cómico cómo ADIF puede plantear que, en el futuro, el soterramiento (referido por primera vez en este informe anónimo como “fase 2”) será completo para todas las vías excepto para una, la que se está ejecutando en la actualidad, ¡qué casualidad!, que tendría un recorte, no de 200 metros como dice, sino de 500 metros. Esto es un auténtico despropósito que, en realidad, oculta que ADIF jamás pretenderá hacer el soterramiento en Palencia.





6. Si ADIF contempla el soterramiento aprobado en los Estudio Informativos, en 2010 y 2018, en dos fases de ejecución, como dice en este último informe, debería hacerlo como un único proyecto que se desarrollaría por fases y no en dos totalmente independientes y desconectados uno de otro. Es la única opción legal que justificaría esta propuesta para cumplir el Estudio Informativo de 2018. Igualmente, en los planos de este último informe no está definido que la rampa del salto del carnero vaya sobre pilares y no sobre terraplén, como se ha anunciado públicamente. Independientemente de esto, es evidente que este cambio cosmético no consigue ninguna integración ni permeabilidad a nivel de movilidad y sólo supone una cierta ligereza visual que en nada mejora el efecto barrera que seguirá suponiendo para la ciudad. 7. Todo esto entra en flagrante contradicción con lo dictado en el Estudio Informativo de 2018, es decir que la conexión de la línea de Palencia - Alar del Rey deberá “integrarse desde su inicio” y “en el espacio y en el tiempo” con el soterramiento aprobado. Está claro que la “fase 1” no conecta en el espacio, ni desde su inicio, ya que conecta en superficie y no a la cota de soterramiento, ni en el tiempo, ya que lo posterga a una “fase 2”, en un futuro en el que ya tampoco cumpliría con el soterramiento aprobado al recortar 500 metros de soterramiento.









Desde la plataforma aseguran en un comunicado que reproducimos integramente, que si se permite que la construcción finalice tal y como está prevista ahora mismo, se eliminará definitivamente la posibilidad del soterramiento, a no ser que se demuela la totalidad de la obra que se está realizando, puesto que un soterramiento en el que no esté contemplado la totalidad de las vías es totalmente absurdo.