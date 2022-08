Rodrigo Mediavilla renuncia al Senado

Esta mañana recibíamos por sorpresa un acta de renuncia como Senador del PP por Palencia firmada por Rordrigo Mediavilla, en ella alega que esta renuncia se debe únicamente a motivos personales y laborales. Aunque incide en que su compromiso con el Partido Popular sigue siendo el mismo.

"Ha sido un auténtico honor representar a todos los palentinos durante estos casi tres años y medio en la Cámara Alta, en donde, junto a mis compañeros Jorge y Carmen, he intentado hacer una oposición útil y constructiva, sin caer en los descalificativos y pensando en todos los vecinos de nuestra provincia. Fruto de ello son las más de setecientas iniciativas parlamentarias presentadas.", recalcó el ex-senador por Palencia.

"No obstante, quiero pedir perdón si alguien, cualquier compañero o ciudadano, se ha podido sentir ofendido en alguna de las intervenciones que he realizado, nunca ha sido mi intención y siempre he procurado que estas fueran respetuosas con todo el mundo. Del mismo modo que pido perdón a quien se haya podido sentir defraudado con mi trabajo durante estos años, he puesto todo de mi parte para hacerlo lo mejor posible.", afirmó Rodrigo tras confirmar su retiro de la política.

"Por último, quiero desear al presidente Feijóo acierto en lo que reste de legislatura para que pronto pueda llegar a Moncloa y ser el Presidente que necesitan todos los españoles. En ese cometido me tendrá -como uno más- ayudando, en defensa de mi partido, de mi provincia y de España.", con este apoyo dirigido al actual presidente del Partido Popular, concluía su renuncia.

Mediavilla se despide dejando el acta que primero obtuvo en las elecciones del 28 de abril de 2019 y revalidó posteriormente el 10 de noviembre de ese mismo año, para dedicarse a la abogacía.