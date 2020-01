El PSOE denuncia la gestión del servicio de recogida de papel y cartón

Los 12 representantes Socialistas en el ayuntamiento de Palencia firman una denuncia ante el Ministerio Fiscal.

En una nota de prensa remitida por el PSOE, se indica como los firmantes del partido denuncian la gestión del servicio de recogida y transporte de papel y cartón (contenedor azul) y del servicio de recogida y destrucción de documentación en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Palencia.

Utilizan en dicha denuncia declaraciones del concejal de concejal de Medio Ambiente del consistorio capitalino, Juan Antonio Marcos, por ejemplo en El Diario Palentino donde aparcian afirmaciones como «Reconozco que da vergüenza»

Se suman tambien preguntas registradas por el propio gurpo en la Junta de Gobierno Local del 13 de diciembre de 2019 en voz de Miriam Andrés: "Sobre la recogida de cartón, etc. parece ser que lo está realizando la empresa Contenedores Castro, de nuevo sin contrato. Que llamó al Servicio de Medio Ambiente, y habló con el Jefe del Servicio. Quiere saber qué se ha negociado con Contenedores Castro y qué se ha cerrado con esa empresa, hasta el momento en que se saque el nuevo pliego y se adjudique el nuevo contrato. La situación en los barrios está mal, de vergüenza, desde el 1 de abril la anterior empresa comunicó que iba a dejar de prestar el servicio el 1 de diciembre". Donde se exigía el cumplimiento de dicha labor a Equipo de Gobierno.

Denuncian también la contratación de forma directa para la gestión del servicio de recogida y transporte de papel y cartón con la empresa CONTENEDORES CASTRO SL por precio de 23.000 euros al mes, afirman ".Sin tramitar expediente de contratación alguno y sin que se conozca quién se queda con el importe del papel y cartón recogido que en el primero servía para financiar el contrato".

Para los socialistas esta manera de contratar "no es nueva en el Ayuntamiento de Palencia" y ponen como ejemplo el contrato del pregón de San Antolín 2018 o algunos conciertos como el de Rozalen San Antolín 2018.

Por todo ello solictan al Ministerio fiscal que tenga por formulada la denuncia a que el mismo se refiere y tras practicar las diligencias de investigación que estime oportunas remita a la autoridad judicial para la tramitación del procedimiento oportuno.

A continuacion remitimos el texto completo presentado por los socialistas.

" AL MINISTERIO FISCAL

Dña. Raquel Miriam Andrés Prieto, concejala del Ayuntamiento de Palencia, portavoz del Grupo Socialista.

D. Carlos José Hernández Martín, concejal del Ayuntamiento de Palencia (Grupo Socialista).

Judith Castro Gómez, mayor de edad, concejala del Ayuntamiento de Palencia (Grupo Socialista).

Luis Roberto Muñoz González, concejal del Ayuntamiento de Palencia (Grupo Socialista).

María de los Reyes Bodero Jorques, concejala del Ayuntamiento de Palencia (Grupo Socialista).

Alvaro Bilbao Torres, concejal del Ayuntamiento de Palencia (Grupo Socialista).

María del Rosario García Carnes, concejala del Ayuntamiento de Palencia (Grupo Socialista).

Jesús Merino Prieto, mayor de edad, concejal del Ayuntamiento de Palencia (Grupo Socialista).

Marta Fernández Suárez, concejala del Ayuntamiento de Palencia (Grupo Socialista).

Orlando Castro Trigueros, concejal del Ayuntamiento de Palencia (Grupo Socialista).

Leire Montero Ortega, concejala del Ayuntamiento de Palencia (Grupo Socialista).

Con domicilio a efectos de notificaciones en Palencia, Ayuntamiento de Palencia – Grupo Socialista, Plaza Mayor nº 1. Al Ministerio Fiscal, como mejor en Derecho proceda,

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos vemos en la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los siguientes HECHOS

PRIMERO:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia aprobó el 25 de octubre de 2012 el pliego de cláusulas técnicas para la contratación de la gestión del servicio de recogida y transporte de papel y cartón (contenedor azul) y del servicio de recogida y destrucción de documentación en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Palencia.

El artículo 39 regulaba las condiciones económicas del contrato de la siguiente manera: por la prestación del servicio la empresa adjudicataria no recibirá importe alguno por parte del Ayuntamiento de Palencia, debiendo financiarse directamente con la venta del papel recogido. En el pliego de cláusulas administrativas en su artículo 2 se establecía lo siguiente: dado que el objeto del contrato no supone desplazamiento patrimonial para esta Administración, no resulta necesaria autorización de retención de crédito.

La financiación del contrato se llevará a efecto con los ingresos que con la venta del papel recogido, obtenga el adjudicatario. El artículo 3º de estas cláusulas establece que el contrato tendrá una duración de cuatro años, a contar desde el plazo de un mes desde la formalización del contrato administrativo, salvo en el caso previsto en el artículo 36.2 del pliego técnico que se ampliará como máximo a 3 meses. El contrato podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo por dos años más, de año en año.

SEGUNDO:

La Junta de Gobierno Local el día 28 de febrero de 2013 acordó adjudicar el contrato a la empresa Gerepal Alipio Antolín S.L. en las siguientes condiciones: - Precio a abonar al Ayuntamiento: 6.100 €/año. - 61 contenedores a mayores de los de recogida selectiva exterior. - 4 vehículos a mayores de los exigidos en el pliego. El 6 de marzo de 2013 se formalizó el contrato.

TERCERO:

El Diario Palentino publicaba el día 11 de diciembre de 2019 la siguiente información: «Reconozco que da vergüenza». Con estas palabras resume el concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Marcos, el «caos» que se ha apoderado de la recogida de papel y cartón en la ciudad, después de que la empresa encargada de este servicio, Gerepal Alipio Antolín, haya renunciado a prorrogar más su contrato tras haber cumplido los seis años estipulados. Una renuncia que se hizo efectiva el pasado 1 de diciembre, y que se debe, según explica a este periódico el propio Juan Antonio Marcos, a «una caída del precio del papel y del cartón, que ha pasado de los 120 euros por tonelada el pasado abril a solo 3, lo que hace que ya no sea rentable prestar el servicio».

Gerepal, que no ha querido hacer declaraciones a este periódico, llevaba tiempo avisando al Ayuntamiento de su intención de no continuar prestando el servicio de recogida y transporte de papel y cartón, que también incluye la destrucción de documentos del Consistorio. Sin embargo, el Ayuntamiento ha sido incapaz de licitar un nuevo contrato en este tiempo, lo que le ha obligado usar un parche mientras ultima el nuevo pliego público. De hecho, Gerepal no tenía ninguna obligación de seguir prestando el servicio, ya que el contrato que le unía al Consistorio expiró en abril, tras seis años desarrollando su trabajo sin ningún tipo de queja. El Ayuntamiento licitó en 2012 el contrato de recogida de papel y cartón por un plazo de ejecución de cuatro años con la opción de dos prórrogas de un año.

Gerepal ganó el concurso público y firmó el 6 de marzo de 2013. Un mes más tarde, empezó a prestar este servicio. A cambio de la recogida y transporte del papel y cartón de los 350 contenedores azules que hay repartidos en la ciudad, así como de la destrucción de los documentos del Ayuntamiento, Gerepal cobraba 6.100 euros (más IVA) al año, además de ingresar los beneficios del reciclaje de toneladas y toneladas de este material. Según los cálculos del Ayuntamiento, el contrato estaba valorado en 222.444,8 euros. Pero este sistema, muy rentable para las arcas municipales, ha saltado por los aires con la caída del precio del papel, según explican desde la concejalía de Medio Ambiente.

«Es un servicio que apenas costaba dinero al Ayuntamiento pero por el que ahora vamos a tener que pagar», reconoce Juan Antonio Marcos. Mientras prepara los pliegos para licitar un nuevo contrato, el Consistorio ha encargado la recogida de papel y cartón a la empresa Contenedores Castro, que presta este servicio desde el 1 de diciembre. La «falta de organización de rutas, frecuencias e itinerarios» en la nueva firma es, asegura el concejal de Medio Ambiente, la causa de que los aproximadamente 350 contenedores de papel que hay en la ciudad estén absolutamente desbordados. «Ha sido un caos, lo reconozco», asevera Juan Antonio Marcos, que lamenta que esta situación haya sobrevenido durante la época navideña, «que es cuando mayor cantidad de cartones y papeles se generan».

Pero el problema no acaba con la imagen que da la ciudad con cartones y papeles por los suelos. El Ayuntamiento sabe que en el mercado actual, será muy difícil que el servicio de recogida y transporte deje de ser prácticamente gratuito para las arcas municipales, y se tendrá que empezar a pagar adecuadamente a quien lo haga. Desde la concejalía de Medio Ambiente se asegura que se está trabajando ya en la elaboración de los pliegos que regirán el nuevo contrato. Sin embargo, se tardarán aún meses hasta que la nueva firma preste el servicio, por lo que el Consistorio se encomienda a que Contendores Castro afine la recogida para que la ciudad no luzca como lo ha hecho durante el pasado puente festivo, uno de los que mayor afluencia de visitantes recibe Palencia”.

CUARTO:

En la Junta de Gobierno Local del 13 de diciembre de 2019 Dña. Miriam Andrés Prieto, portavoz del Grupo Socialista, formuló la siguiente pregunta en el punto de ruegos y preguntas: Sobre la recogida de cartón, etc. parece ser que lo está realizando la empresa Contenedores Castro, de nuevo sin contrato. Que llamó al Servicio de Medio Ambiente, y habló con el Jefe del Servicio. Quiere saber qué se ha negociado con Contenedores Castro y qué se ha cerrado con esa empresa, hasta el momento en que se saque el nuevo pliego y se adjudique el nuevo contrato. La situación en los barrios está mal, de vergüenza. Que desde el 1 de abril la anterior empresa comunicó que iba a dejar de prestar el servicio el 1 de diciembre. Que como equipo de gobierno debéis asumir vuestra labor, añadió.

El Alcalde – Presidente D. Mario Simón Martín contestó lo siguiente: “Explicó lo sucedido con la prestación de dicho servicio y las medidas adoptadas para asegurar su continuidad, pues se trata de un servicio mínimo obligatorio para este Ayuntamiento”, “la información que le han facilitado a Dª Miriam … no es del todo exacta, pues se ha requerido en varias ocasiones a los servicios técnicos para que tramitaran el expediente con arreglo a la normativa aplicable”.

QUINTO:

En la Junta de Gobierno Local del día 20 de diciembre de 2019 se aprobó el acta de la sesión del día 13 de diciembre.

En este punto “Dña. Miriam solicitó que se recogiera en el acta lo manifestado en la sesión anterior por D. Luis Miguel Cárcel Cárcel sobre el coste actual del servicio de recogida de cartón al mes, 23.000 euros, aproximadamente. Así se lleva a cabo y con la referida inclusión, se aprobó, por unanimidad de los asistentes, el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2019”.

SEXTO:

Tenemos por tanto que el Alcalde de Palencia, D. Mario Simón Martín junto con el Concejal Delegado del Area de Medio Ambiente y de Barrios, D. Juan Antonio Manuel Marcos García y la participación del Concejal Delegado del Area de Hacienda y Contratación, D. Luis Miguel Cárcel Cárcel, contrataron de forma directa y verbal la gestión del servicio de recogida y transporte de papel y cartón (contenedor azul) con la empresa CONTENEDORES CASTRO SL por precio de 23.000 euros al mes (276.000 euros/año). Todo ello sin tramitar expediente de contratación alguno. Esto es, adjudicaron el contrato incumpliendo absolutamente los requisitos formales del procedimiento de contratación previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante, según dispone el artículo 116.1). De hecho en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento se desconoce la existencia de este contrato. Según las manifestaciones del Sr. Marcos la prestación del servicio se inició el 1 de diciembre de 2019.

SEPTIMO:

Es evidente que este contrato ha supuesto para la Hacienda Municipal un grave descalabro. Así el primero generaba al Ayuntamiento 6.100 euros/año, mejora que el adjudicatario propuso. El contrato con Contenedores Castro supone un coste para el Ayuntamiento de 23.000 euros mensuales. Sin que se conozca quién se queda con el importe del papel y cartón recogido que en el primero servía para financiar el contrato.

OCTAVO:

Pero esta manera de contratar no es nueva en el Ayuntamiento de Palencia. Al pleno del Ayuntamiento del día 22 de octubre de 2019 llevó el Alcalde de Palencia D. Mario Simón Martín el reconocimiento extrajudicial de dos obligaciones:

A) Número de entrada: F/2019/2878; Número de documento: 1190101; Fecha documento: 10/06/2019; Importe total: 24.642,90; Nombre: AUDIO SISTEMA GOMEZ Y MARTIN SL; Texto explicativo: gestión contratación artística de “Carmelo Añonza”, pregón de fiestas, conciertos San Antolín 2018.

B) Número de entrada: F/2019/2872; Número de documento: 2019 19075; Fecha documento: 1/06/2019; Importe total: 24.200; Nombre: GLOBAL PRODUCCIONES SL; Texto explicativo: gestión contratación con la participación de Renault de Rozalen el 29-8-19.

La Interventora General del Ayuntamiento de Palencia emitió el siguiente informe: Entre los motivos de incumplimiento hay 2 facturas por un importe total de 48.842,90 euros correspondientes a dos conciertos del programa de San Antolín 2018 en las que no se ha tramitado el procedimiento contractual. El Grupo Socialista se negó a reconocer esta obligación. En ese pleno el concejal D. Carlos José Hernández Martín manifestó lo siguiente sobre esta cuestión: En el asunto del reconocimiento de obligaciones, la postura tradicional de este grupo ha sido siempre votar sí, votar afirmativo, porque, evidentemente, los servicios están prestados, las obras realizadas, los suministros entregados, y, por lo tanto, con independencia de las irregularidades que puedan existir en el tema de la contratación, pues, para evitar enriquecimientos injustos y para evitar que el empresario que contrata tenga que acudir al Juez, es necesario reconocerlo. Pero, vamos a cambiar, por primera vez, nuestro sentido del voto, vamos a votar que no, y vamos a votar que no por una historia que viene aquí relatada, que a nosotros nos preocupa. Aparece en el informe de la Interventora lo siguiente, entre los motivos de incumplimiento hay dos facturas por un importe total de 48.842,90 euros, correspondientes a dos conciertos del programa de San Antolín 2018, o sea, año y medio, en las que no se ha tramitado el procedimiento contractual.

Estas dos fracturas, si yo no me equivoco, son las correspondientes a la gestión, contratación artística de Carmelo Ruiz Añora, o sea, Carmelo, pone Camelo, pregón de fiestas, Concierto San Antolín 2018, y la segunda, contratación con la participación de Renault, de Rozalen, el 29 de agosto del 19, pone aquí. Vale, si esto se ha tramitado al margen de las normas que regulan la contratación administrativa, claro, si a nosotros se nos está pidiendo que reconozcamos esta obligación, lo primero que tenemos que saber es quién contrató esto, habrá sido verbal, no sabemos dónde, si en un despacho del Ayuntamiento o en un bar, pero alguien ha tenido que contratarlo. Y tenemos que saber también, si el precio que ajustó esa persona con estos dos empresarios, son distintos, Audio Sistemas Gómez y Martín, S.L., y Global Producciones, S.L., y si el precio que se ajustó con estas dos sociedades es el que figura, luego, en la factura que ha presentado en el Ayuntamiento, sin esos datos, nosotros no podemos pronunciarnos, porque, claro, tenemos que ver esto; por cuánto se contrató ese servicio para ver si hay correspondencia o no y reconocérselo.

Por eso nosotros, salvo que aquí se nos digan claros esos extremos, que a quién contrató y por cuánto se contrató y, sobre todo, por qué se hizo al margen de las normas de contratación, vamos a votar que no”. El Concejal Delegado del Area de Hacienda y Contratación, D. Luis Miguel Cárcel Cárcel, contestó que “lo cierto es que desconozco la contratación del 18, puesto que no estaba yo, y no le puedo decir nada sobre ello. Sí que sé que la actuación se realizó, al parecer, y que está firmada en conformidad anterior a mí, por mi antecesor”. En aquél momento el Alcalde era D. Alfonso Polanco Rebolleda, hoy Teniente de Alcalde. El Concejal de Fiestas era D. Sergio Lozano Blanco.

FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESALES: Artículos 259 y siguientes de la LECrim y demás normas que resulten de aplicación. SUSTANTIVOS: El artículo 404 del Código Penal establece que “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en relación con la prevaricación en la contratación pública viene afirmando que:

1. La sanción de la prevaricación garantiza el debido respeto, en el ámbito de la función pública, al principio de legalidad como fundamento básico de un estado social y democrático de derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas. El delito de prevaricación, por otro lado, no trata de sustituir a la jurisdicción contencioso-administrativa en su labor genérica de control del sometimiento de la actuación administrativa a la ley y al derecho, sino de sancionar supuestos-límite, en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano afectado (o a los intereses generales de la Administración Pública, eliminando arbitrariamente la libre competencia) en un injustificado ejercicio de abuso de poder. En este sentido, no es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona.

2. Resolución en un asunto administrativo. Por resolución ha de entenderse cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados o a la colectividad en general, bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral, con exclusión de los actos políticos o de gobierno así como los denominados actos de trámite (vgr. los informes, consultas, dictámenes o diligencias) que instrumentan y ordenan el procedimiento para hacer viable la resolución definitiva. En el caso denunciado estamos en presencia de la adjudicación directa y verbal de un contrato del sector público, por tanto una resolución administrativa.

3. Arbitrariedad. Aparece cuando la resolución, en el aspecto en que se manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley, o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor o cuando la resolución adoptada -desde el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones Interpretativos admitidos. Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que la autoridad o funcionario, a través de la resolución que dicta, no actúa el derecho, orientado al funcionamiento de la Administración Pública conforme a las previsiones constitucionales, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable. Cuando se trata de infracciones del procedimiento la Jurisprudencia ha resaltado que los trámites de los que se prescinde, bien porque en absoluto se incumplen o bien porque son sustituidos por otros mediante los cuales, aparentando su cumplimiento, en realidad, se soslaya su finalidad, han de ser esenciales; y aquí, según lo ya expuesto, lo fueron sin duda, incumpliéndose la regulación administrativa de la contratación de las Administraciones Públicas y vulnerando con ello, la apariencia de objetividad e imparcialidad que ha regir la actuación de la Administración en estos procesos de decisión. En este sentido, conviene resaltar que la omisión del procedimiento legalmente establecido, ha sido considerada como una de las razones que pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos, porque las pautas establecidas para la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen la función de alejar los peligros de la arbitrariedad y la contradicción con el derecho. Así se ha dicho que el procedimiento administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los derechos individuales y de garantía de orden de la Administración, y de justicia y acierto en sus resoluciones. Así viene recogido en la STS de 30 de julio de 2014.

NOVENO:

Es evidente que el Alcalde y los dos concejales eran conscientes de la arbitrariedad en la que incurrían al contratar con la empresa Contenedores Castro S.L. la recogida del cartón y el papel al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. Y también eran conocedores de lo gravoso y perjudicial que era este contrato para la Hacienda Municipal en relación con el celebrado de forma legal con Gerepal Alipio Antolín S.L. Desde abril de 2019 Gerepal venía advirtiendo que dejaría de prestara el servicio a partir del 1 de diciembre de 2019. Tuvo por tanto el Alcalde y el Concejal Delegado tiempo de sobra para preparar un nuevo contrato. No puede justificar esta decisión arbitraria lo contestado por el Alcalde en el sentido de haber requerido en varias ocasiones a los servicios técnicos para que tramitaran el expediente con arreglo a la normativa aplicable. Pues de ser así la solución no era vulnerar la Ley de Contratos sino aplicar el régimen disciplinario al atribuirle la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local el ejercicio de la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal. En relación con las facturas indicadas en el hecho cuarto ni siquiera se conoce quién contrató.

Por lo expuesto, SOLICITAMOS AL MINISTERIO FISCAL que, por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por formulada la denuncia a que el mismo se refiere y tras practicar las diligencias de investigación que estime oportunas remita a la autoridad judicial para la tramitación del procedimiento oportuno"