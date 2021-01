Positivo por COVID un hombre que estaba convulsionando en un establecimiento hostelero de la C/ Diagonal

A las 16.31h del ayer domingo día 10, Emergencias 112 informa de hombre convulsionando en un establecimiento hostelero de la C/ Diagonal, se le presta auxilio hasta la llegada de la ambulancia, el personal sanitario que le atendió le hizo la prueba del COVID con resultado positivo, procediéndose conforme al protocolo establecido en estos casos.

Es uno de los asuntos destacados del parte de sucesos de la Policia Local de Palencia, que además de tener que intervenir en fiestas celebradas en domicilios, o intervenir a las 20:00 h del día 8 , en la Fuente de la Salud ante un grupo de once jóvenes haciendo botrellón, los cuales se les propone pasa sanción por consumo de alcohol en la vía pública y por ser un grupo de más de seis personas.

SERVICIO DE ATESTADOS

Intervino varios accidentes en la capital, por ejemplo el día 8, en un accidente de circulación a las 02:00 horas en la C/ Primera Universidad entre tres vehículos con daños materiales.

El día 9, sábado intervino en 5 accidentes, en su mayoría por la nieve caída, de los que tres fueron con daños materiales en la Plaza León, C/ Francia y C/ Mayor Antigua, y dos con lesionados en la C/ Antonio Maura y Avda. Cuba con uno y dos heridas respectivamente que fueron trasladadas por ambulancias al Hospital General Río Carrión.

El día 10 intervino en 1 accidente a las 16:35 horas en la Avda. Comunidad Europea por salida de vía de un vehículo y colisión con una farola registrándose únicamente daños materiales, se llama a bomberos para que viertan fundente en la citada vía.