La Policía interviene en varias fiestas en pisos, sancionando a 21 personas durante el fin de semana

Siguen llegando partes de denuncia a individuos que anteponen su disfrute a la contención de la pandemia. Se ha convertido en una tónica habitual durante los fines de semana, y se teme que pueda incluso aumentar en número durante los próximos 14 días tras el cierre de los establecimientos hosteleros.

La mecánica es siempre la misma, un vecino alerta de ruidos y música alta, los agentes se personan y localizan a principalmente a jóvenes de fiesta, sin mascarilla y no siendo convivientes.

En esta fin de semana ocurrió en tres ocasiones, primero el sábado día 9 de madrugada, a las 05:10 h, cuando la Policía recibía un aviso de molestias por ruidos de una fiesta en un piso del Paseo del Salón, allí se personó la patrulla e identificaron a la titular de la vivienda y responsable de la fiesta en estado ebrio.

Dentro del domicilio había por lo menos otras cinco o seis personas, todas ellas sin mascarilla y en estado ebrio, al igual que la responsable. Se propuso para sanción por ruidos y molestias a la propietaria, así como no tener mascarilla puesta estando con personas no convivientes sin guardar distancia de seguridad y negarse a facilitar datos a los agentes de la autoridad. Al resto de identificados se les propone para sanción por estar sin mascarilla con personas no convivientes.

También a las 23:49 h, un particular denuncia molestias por ruidos en un domicilio de la C/ General Aranaz, las patrullas comisionadas comprueban los mismos e identifican a los responsables del piso que son propuestos para sanción por los ruidos. Dentro del mismo se encontraban 6 personas no convivientes, sin mascarilla y sin guardar distancia de seguridad, siendo todos ellos propuestos para sanción.

El domingo, también de madrugada se recibía otra queja por molestias por una fiesta en un local de C/ Guzmán el Bueno, la patrulla que acude comprueba los ruidos y música alta, así como a muchas personas dentro del mismo, no abriendo la puerta a la llamada de los agentes, se propone para sanción al titular del mismo.

Minutos después, a las 00:51 h Emergencias del 112 informa de quejas por ruidos en un domicilio de la C/ Marta Domínguez, a la llegada de la patrulla a dicho piso los ruidos habían cesado, si bien dentro del mismo había 8 personas no convivientes, siendo identificados y propuestos para sanción por estar reunidos más de 6 personas.