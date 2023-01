El Parque Isla Dos Aguas de Palencia capital, nuevo espacio sin humos

La Concejal de Servicios Sociales, Raquel Martín, ha acudido esta mañana a la presentación de los nuevos espacios sin humos de Palencia. Una iniciativa que surge gracias a un convenio entre el Consistorio y la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia, y que tendrá una primera ubicación en el Parque Isla Dos Aguas de la capital. No existe una prohibición reglada este respecto, pero si se busca concienciar de los efectos perniciosos del humo del tabaco y apelar al civismo de los ciudadanos en el cumplimiento del objetivo, para que no fumadores puedan disfrutar más de este espacio verde en plana capital palentina."Hemos puesto tres señales en cada puerta de la zona de recreo del parque, con la intención de que esta sea la primera piedra de un proyecto que llegue a otros lugares de la ciudad", comentó la concejal de Servicios Sociales, Raquel Martín.Desde la Asociación Española Contra el Cáncer, su presidente, Rosa Andrés, quiso "agradecer la predisposición del Ayuntamiento de Palencia en el proyecto". "Hay un 78% de la población que opina que no se está llevando a término la Ley Antitabaco, y, en pro de reforzar y mejorar esta Ley, queríamos crear estos espacios sin humo", añadió.En esa misma línea valoró la medida la concejal de Servicios Sociales, quien remarcó "el interés del Ayuntamiento en disminuir el consumo de tabaco, limitando las zonas de fumadores".