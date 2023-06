Palencia Sonora. El sueño de un grupo de amigos convertido en un reclamo de ciudad

La cuenta atrás para la vigésima edición del Festival Palencia Sonora ya ha comenzado. Faltan apenas 3 días para que la cita de pop-rock independiente llene de música diversos espacios de la ciudad, tanto su Parque del Sotillo (el recinto principal de los conciertos y de la zona de acampada) como otros escenarios repartidos en el centro histórico y monumental de la capital palentina. El programa de actividades paralelas diseñado este año invita al público a disfrutar de propuestas muy heterogéneas, que incluyen actividades para los más pequeños, el tradicional concierto ‘Música de altura’ a cargo de la Beebrass Ensemble Band, diversas intervenciones de video en la Fundación Díaz-Caneja, la presentación de un libro y un concierto.

Convertido en una de las citas musicales más esperadas en el calendario nacional de festivales de mediano formato, Palencia Sonora recibirá la visita de público procedente de 46 provincias del país. Unos datos que sitúan al festival como uno de los exponentes culturales de la región. Destaca la presencia de aficionados procedentes de Madrid, Barcelona, Pontevedra o Bilbao, así como de provincias más próximas como Valladolid, Salamanca, Burgos, León, Cantabria y Álava.

Un total de 34 bandas y artistas conforman un cartel ecléctico y plural que da cabida a diversos estilos y estéticas musicales y que está encabezado por Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie, Ginebras, Iseo & Dodosound, La La Love You, Carlangas o Ángel Stanich, y en el que no faltarán tampoco las actuaciones de Baiuca, Veintiuno, La Plazuela, Niña Polaca, El Naán, Queralt Lahoz, Los Ganglios, Çantamarta, Anabel Lee, Morreo, Margarita Quebrada, Rayo, Jaguayano, Mamita Papaya, Coco Wine y Brava y los Dj’s Yahaira, Arkademode, Brian de Calma, Ópera Primas, Say Yes Dj, Yammay, Champú Girls y Pierre May, además de Chacho Cósmico y la Beebrass Ensemble Band, un elenco que celebrará las dos décadas de vida del festival, convertido por méritos propios en una de las citas de referencia del circuito de música independiente en nuestro país.

Antes de que comience esta cita, son cientos los preparativos para que todo este en orden y la capital se llene de música y gente en numerosos rincones. En COPE hemos pasado por el parque de "El Sotillo", centro neuralgico del evento para charlar con uno de los organizadores, Juan Cruz Pascual;

COPE: Juan Cruz Pascual. ¿Cuales son las espectatívas de cara a esta edicion tan especial?

La verdad es que la expectativa es muy buena para este fin de semana, todo completo en los hoteles y la verdad que estamos muy ilusionados, muy contentos de celebrar esta 20 edición y que el público nos haya apoyado desde que terminó la edición anterior.

Palencia Sonora ha pasado por diferentes sitios de la ciudad. Al final encontró acomodo aquí un espacio privilegiado, de hecho, todos los que visitan Palencia Sonora se sorprenden, de cómo está organizado todo y de cómo se integra el proyecto de Palencia Sonora en toda la capital.

Sí. Sin duda una de las virtudes y características principales de Palencia Sonora es esta integración con la ciudad. Muchos de los conciertos los celebramos en diferentes plazas de nuestra ciudad y esta integración yo creo que le da un impulso y una característica muy destacada al festival, que todo el mundo valora.

Hablemos un poquito del cartel. Se llevan titulares los cabezas de cartel, Lori Meyers, La cas Azul, Sidonie, pero es que hay mucho más como grupos nuevos por descubrir...

Pues sí, eso ha sido una de nuestra identidad durante estos 20 años, muchos de los Grupos que han pasado por Palencia después se ha dicho la gente, ¡madre mía, pero si estuvieron aquí todos estos cabezas de cartel!. , es una de las cosas que siempre hemos planteado desde la organización, descubrir grupos en Palencia Sonora, que luego acaban siendo cabeza de cartel en otros festivales en un espacio corto de tiempo.Creo que en el cartel de este año se van a poder disfrutar muchos grupos muy interesantes. La verdad que es una programación muy variada, un cartel muy trabajado y creo que va a disfrutar mucho la gente.

Cuando iniciasteis hace 20 años, ¿imaginabais esa marea de personas que vemos habitualmente en las últimas ediciones?

Hace 20 años, la verdad en nuestro objetivo cuando arrancamos era, traer a los grupos que más nos gustaban. Pasado el tiempo hemos conseguido que mucha gente conozca Palencia a través del festival, eso, la verdad que es un orgullo para nosotros y también el hecho de que los propios palentinos se identifiquen con este festival. Llenar hoteles, hostelería ... que la vida en la ciudad y que el nombre de Palencia esos días sea tendencia es increible.

Obviamente no solo es Juan Cruz, no solo es “Pesca”, hay muchísima gente y entes implicados. Esto es una labor muy coral.

La verdad que para hacer un proyecto tan grande como este tiene que haber colaboraciones en todos los sentidos. Se agradece mucho el apoyo institucional, tanto del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación Provincial y incluso la Junta de Castilla y León y todas las empresas privadas que patrocina el festival, como Palausa o Mahou. Hay mucha gente que hace posible este proyecto.

¿Que no se va a perder de esta edición?

Bueno, probablemente me pierda casi todo (Risas), la verdad que me gustaría disfrutar también un poco mas del festival. Muchos vendran a ver a los cabezas de cartel y a descubrir nuevos grupos.

Nosotros tenemos muchas ganas por ejemplo, de un concierto como el de la “Beebrass Ensemble Band” en la fachada del universonoro, en este maravilloso graffiti del “Dimitri”o aquí en “El sotillo” con un grupo palentino como el Naan, que tiene ya repercusión a nivel nacional. La verdad que una programación muy extensa con 30 artistas y disfrutaremos seguro de un gran fin de semana.