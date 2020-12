Los vecinos de Lagunilla de la Vega crean un árbol de Navidad de 6 metros con 2.500 botellas de cervezas

Hace dos Navidades, y como cualquier otro fin de semana, un grupo de jóvenes disfrutaba de unas cervezas entre amigos en un bar de Lagunilla de la Vega, Palencia. Entre sorbo y sorbo, compartiendo confidencias y con una Alhambra Reserva 1925 en la mano, se les ocurrió la idea de crear un enorme árbol de Navidad elaborado con las emblemáticas botellas verdes de la marca.

Una auténtica obra de arte que ha conseguido hacerse realidad este año gracias a los vecinos del pueblo y que está formada por 2.500 botellas sostenidas por una estructura metálica de seis metros de altura.

Este árbol ha sido el resultado de un trabajo colectivo. Por un lado, Maria de los Ángeles, dueña del bar Adri-Mar, donde nació la idea, ha sido la encargada de almacenar todas las botellas en uno de los garajes colindantes a su negocio: "Me contaron lo que se les había ocurrido y me pareció una iniciativa muy bonita para el pueblo, así que decidí ayudarles. Yo me encargué de guardar todos los botellines que se consumían en el bar, llegamos a tener hasta 4.000 botellas.”

A partir de entonces, Mariano del Egido, Isidro Aláez y Jesús Francia, tres vecinos de esta pedanía palentina, estuvieron estudiando cómo poner el árbol en pie. Uniendo creatividad y sostenibilidad, comenzaron a elaborar una estructura metálica anclada a una zapata de hormigón y que consiste en un mástil con casi una treintena de aros soldados a él de mayor a menor tamaño, cada uno de ellos con varillas en las que se sujetan las botellas.

Con casi seis metros de altura, tres metros de diámetro y 2.500 botellas, los residentes consiguieron levantar el árbol navideño gracias a las aportaciones de los lugareños, de las administraciones y de la Asociación Campo de Baile.

Un elemento decorativo que dará vida al pueblo de Lagunilla de la Vega (Palencia) de manera indefinida y durante todo el año en la Calle San Llorente s/n, a pocos metros del bar Adri-Mar.

La marca de cerveza granadinase sorprendió al recibir la iniciativa. César Hernández, Director General de Marketing de Mahou San Miguel, señala: “Recibimos la noticia a través de nuestro equipo comercial local y la verdad es que nos emocionó mucho ver cómo los vecinos se unían para hacerlo todo desde cero. Desde Cervezas Alhambra siempre hemos apoyado el arte, la artesanía y la sostenibilidad, por eso estamos encantados de ver cómo nuestra marca ha inspirado a toda una pedanía a hacer este árbol realidad de la mano de nuestra cerveza más icónica.” Cervezas Alhambra quiere premiar a los vecinos de Lagunilla de la Vega por el gran trabajo realizado.

