Los integrantes de Policía Local de Aguilar critican el uso político del Cuerpo por parte del PSOE

Policía Local de Aguilar de Campoo, envían un comunicado elaborado por la totalidad de los integrantes a título particular

"Los agentes de la Policía Local de Aguilar se ven obligados a salir al paso del comunicado emitido por el Partido Socialista Obrero Español a tenor de un vertido ocurrido en un río del municipio y manifestar que en los cuarenta años de existencia de este Cuerpo, nunca antes había sido objeto de un ataque mediático tan directo y tan injusto, por parte del portavoz de un grupo político miembro además de la Corporación Municipal, con acusaciones de que este Cuerpo de Seguridad (aunque sean a “modo de impresión”), no cumple sus funciones y sí otras de pequeño calado que puedan beneficiar al alcalde de turno, y que además se interponen denuncias por cuestiones políticas.

Los integrantes de este Cuerpo no van a tolerar este tipo de ataques que vierten falacias de manera premeditada y consciente, ni el uso de su figura para las estrategias de ningún político, que con total falta de respeto, los incluye en sus bochornosas declaraciones, intentando con ello ridiculizar y quebrantar su profesionalidad restándoles autoridad, creando un grave descrédito policial tanto en la imagen pública como en su normal funcionamiento, suponiendo además un auténtico riesgo para su trabajo diario en la calle donde han de ejercer el principio de autoridad como agentes.

“Es mucho el esfuerzo y el trabajo que se desarrolla cada día para que la competencia profesional de los policías locales de Aguilar goce del respeto y la admiración de los ciudadanos a quienes servimos y no se va a consentir que la imagen de esta Policía pueda ser dañada públicamente por la ligereza, irresponsabilidad y mala fe con la que éste representante político cuestiona en los medios la labor de un colectivo que ha demostrado de sobra, su compromiso con el trabajo que desarrolla y con la seguridad de todo el pueblo aguilarense”.

“Señor portavoz del PSOE, usted es un representante de todos los ciudadanos, no se representa a usted mismo ni a sus intereses particulares, sino a todos y cada uno de los aguilarenses, y de ninguna manera debería utilizar los servicios públicos para sus juegos políticos y lo que le pedimos encarecidamente, es que con un tema tan sensible como es el de la seguridad ciudadana, ni se juegue ni se use de manera tan frívola generando una alarma social injustificada, porque en política no todo vale y Aguilar no se lo merece, amamos esta profesión y nos da igualquien gobierne, pero eso usted ya lo sabe, no en vano ha sido nuestro compañero en elAyuntamiento durante más de treinta años”.

