Los hosteleros podrán sacar televisores a las terrazas autorizadas cuando juegue ZUNDER en casa

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, autorizará a los establecimientos hosteleros de la capital palentina a que saquen el televisor a sus terrazas y permitan que sus clientes puedan seguir los partidos de baloncesto que se disputen en la ciudad en la ACB.

Así lo ha manifestado en una nota en la que la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, asegura que pretende promover un ambiente “más lúdico y participativo” en las calles.

La elección de la fecha, (hoy día 28 de septiembre) no ha sentado demasiado bien entre algunos hosteleros que precisamente viven el ultimo día marcado en el requerimiento para la retirada de las denominadas terrazas COVID en la ciudad.

Desde hace días, los hosteleros que tenian instaladas terrazas o ampliaciones en espacios de uso público como zonas verdes, aparcamientos, zonas de acerado, calzadas y vías públicas han estado recibiendo un documento municipal por el que se instaba a su retirada antes de hoy con la advertencia que "de no realizarlo, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria del acto, por si o a través de las personas que determinen, a costa del obligado".

De hecho, la retirada de estos veladores ha sido prácticamente total en la ciudad, salvo algunos hosteleros que aún mantienen estos espacios ocupados, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ese requerimiento se concedía un plazo a diez días para presentar los documentos, alegaciones y justificaciones que estimasen pertinentes.

Por ello, algunos negocios han decidido presentar esos documentos, paralizando temporalmente esa retirada. Hasta que no se resuelvan las alegaciones y sus respectivos plazos no será efectivo el fallo y, por lo tanto, no tienen que despejar ese espacio.

Volviendo a la nota municipal, Castro explica que se pondrá en marcha un bono de un 10% de descuento en los hoteles de la ciudad con el fin de incrementar el número de visitantes y se realizarán acciones comerciales para favorecer también el flujo económico. Para ello, según ha puntualizado la concejala de Impulso Económico, en próximos días se reunirá la Mesa de Comercio para recoger las propuestas de todas las asociaciones implicadas.

Por último, se ha propuesto a los establecimientos hosteleros ofrecer a sus clientes el día que juegue el club de baloncesto en nuestra ciudad la tapa denominada “TapACB”, cuyo único requisito será que tenga forma esférica o de balón. La oferta será remitida a los equipos visitantes.