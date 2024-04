No hay nostalgia como la de antes: Más de 5.000 entradas vendidas para Silvergen'90 Palencia

Estamos en la era de la nostalgia, donde el anhelo por tiempos pasados es más fuerte que nunca. Esta sensación impregna numerosos ámbitos, desde la moda y la literatura hasta la industria alimentaria y, cómo no, la música. Escuchar una canción de una época concreta nos transporta instantáneamente a esos años, reafirmando que la nostalgia sigue siendo una tendencia poderosa en nuestra cultura.

Buena prueba de ello es la proliferación de conciertos y festivales que rememoran las décadas previas al cambio de siglo que desde hace un tiempo demuestran, cita tras cita, que esas canciones y artistas han quedado en el imaginario colectivo.

No necesariamente las escucha solo la generación de los Millennials, esa quinta de personas que alcanzó la madurez ( o mejor dicho la mayoría de edad) en torno al año 2000.

También son muchos jóvenes que se han dejado conquistar de estos sonidos sorprendidos de la personalidad de estos "hits noventeros“ que sonaron durante años en las discotecas de toda España.

Como ejemplo, resulta curioso descubrir como entre las canciones más escuchadas del pasado verano se encuentran varias bases musicales de los “temazos” de hace 30 años, “reversionadas” por artistas actuales.

Así, el "Saturday Night" de Whigfield de 1994 ha sido reinterpretado por Aitana en ‘Las Babys’, o es evidente el parecido de la canción ganadora de Eurovisión 2023 “Tattoo” de Loreen, con el éxito español “Flying Free” de Pont Aeri.

Estos festivales antes citados ya no son eventos exclusivos de grandes ciudades, pequeñas capitales como Palencia se aventuran a albergar (y todo parece indicar que llenar) jornadas donde se reúnen a la flor y nata del Tecno nacional e internacional de los 90.

El Parque El Sotillo de Palencia acogerá el sábado 7 de septiembre, la primera edición del Silvergen 90S Festival, un viaje al pasado con artistas que marcaron tendencia con la electrónica más bailable.





El festival tendrá un programa especial para padres y madres; la llamada Generación Silver, con un emocionante “revival” de la música electrónica que se escuchaba durante los años 90. Nombres tan míticos del techno como Daisy Dee Of Technotronic, Snap!, Whigtfield, Kate Ryan, Alice DJ, Tina Cousins, Chimo Bayo, Paco Pil, Double You y Kriss Orue, junto con los palentinos Pierre May y Champú Girls, y DJ Neil como maestro de ceremonias, pasaran por este emblemático parque capitalino.

Las entradas ya están a la venta en www.silvergenfest.com y la expectación ha sido tal que ya se han adquirido cerca del 60% de las 8500 disponibles, agotándose en varias de las diferentes ubicaciones para presenciar los espectáculos.