Ganemos Palencia pide al Ayuntamiento que reconsidere las condiciones en las que se celebra la ITA

Ganemos Palencia hace una valoración de la fiesta de la ITA celebrada el pasado viernes 13 de mayo desde el punto de vista de la protección de este espacio público, parque que "se defendió como público y ahora nos encontramos con este comportamiento destructivo de un bien de la ciudad".

La plataforma Ganemos Palencia se plantea, sin ánimo de ir contra la diversión de la juventud que acudió, qué aporta la fiesta desde el punto de vista económico, pensando en el gasto público que conlleva, qué aporta medioambientalmente si tenemos en cuenta la cantidad de microplásticos que se depositan en el césped, sabiendo que ya son cinco los días que se lleva limpiando el parque y también pensando en el plano educativo en cuanto a las sustancias adictivas que se consumen. “Nos preguntamos qué estamos ofreciendo a los jóvenes como oferta de ocio”, recalcan.

Posición oficial

Por todo ello, Ganemos Palencia pide al Ayuntamiento una posición oficial sobre este tipo de fiestas y que se ofrezca cuanto antes porque hay un debate sobre ello de forma que esta posición abarque todos los aspectos: educativo y cultural, de incitación al alcoholismo, medioambiental y de imagen de la ciudad hacia fuera.

La queja de Ganemos Palencia no se dirige contra los jóvenes pero es verdad que su diversión no debería alterar la convivencia ciudadana, de modo que la queja se dirige a la dejación del Ayuntamiento.

“Debe llegarse a un consenso, estudio y análisis entre el vicedecano de alumnos, las asociaciones de vecinos de la zona sur, el Ayuntamiento, las asociaciones ecologistas, entre otras, de manera que el ayuntamiento tenga una posición clara sobre esta fiesta de cara a su próxima celebración”, añaden.

Y solicitan que se haga un balance de los gastos cuantificados: helicóptero, drones, limpieza, policía, seguridad privada, protección civil. “Hay otros lugares naturales donde se hacen eventos y no se destroza el medioambiente, algo que no se puede tolerar”, enfatizan.

Así, instan al Ayuntamiento a formar un equipo participativo para tomar una posición a partir de un análisis de las consecuencias de esta fiesta para decidir si se desea continuar con esta fiesta y dónde “Creemos que se da una gran permisividad y negligencia y dejación de las autoridades y de la empresa de seguridad privada con la propiedad pública con un comportamiento depredador y destructivo” declaran.

"Tendremos que analizar cómo ha quedado el parque y qué especies ha ahuyentado la celebración de esta fiesta, el estanque se ha llenado de vertidos además hay pecina, no funcionan las bombas y no se riega. Se trata de un macrobotellón autorizado con un fuerte impacto en la ciudad. Además, se permite en este caso, pero si lo haces otro día no está permitido, de hecho te pueden retirar el alcohol y penalizarte con trabajos comunitarios. ITA sí pero con un modelo de responsabilidad y un comportamiento cívico, es decir, en otras condiciones para no dejarlo todo sucio de forma que es muy difícil que el parque se recupere”, aclaran.

"Lo que comenzó siendo una celebración autogestionada se ha convertido en una fiesta comercial, con una relación perjuicio-beneficio que no compensa"