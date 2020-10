El ex-concejal de VOX en Cervera, Álvaro Iglesias se defiende de las acusaciones tras su baja del partido

Ayer les contábamos como VOX da de baja a su concejal en Cervera de Pisuerga por su "actitud y conducta", le acusaban de "seguidismo del alcalde socialista" invitándole a que abandone su puesto de concejal, algo que no ocurrirá.

El ya ex-concejal de VOX en Cervera, Álvaro Iglesias se defiende de las acusaciones tras su baja del partido y se presenta como independiente.

En un comunicado remitido que reproducimos de forma íntegra, Iglesias señala que las desavenencias con la actual organización provincial presidida por Sonia Lalanda, se remontan al inicio de la actual legislatura, cuando afirma que "de manera imperativa, quiso imponer a una candidatura cerrada a Mario Lalanda, su primo".

Este es el escrito completo:

"Palencia a 27 de octubre de 2020.

ÁLVARO IGLESIAS SIERRA, concejal independiente de Cervera de Pisuerga, ante las últimas informaciones publicadas en los diversos medios de comunicación, quiero aclarar algunos extremos señalados que son totalmente falsos:

PRIMERO: con fecha 14 de octubre cursé mi baja como afiliado en Vox. Así se lo comuniqué a la Secretaría General y a la Presidencia Nacional en burofax certificado con acuse de recibo. En dicha carta se informó de mi adscripción como independiente dentro de la corporación local. Por tanto, la baja se ha producido a petición personal, no como se ha querido señalar diciendo que se me daba de baja.

SEGUNDO: la decisión adoptada ha contado con el apoyo de los miembros de la candidatura con los que concurrí en las pasadas elecciones municipales, con la única excepción de Mario Lalanda, primo de la presidenta provincial de Vox Palencia. Asimismo he contado con la simpatía de numerosos votantes, simpatizantes, familiares y amigos. No ha sido una decisión exclusivamente personal.

TERCERO: en el comunicado de prensa remitido por Vox Palencia, se ha faltado a la verdad y se ha injuriado gravemente a mi persona, tachándome de ejercer con seguidismo e irresponsabilidad en el desempeño de mis funciones como concejal de Vox. Es absolutamente falso, y en este punto, se menosprecia la labor desarrollada por la candidatura que encabecé, con el apoyo unánime de todos sus miembros en las pasadas elecciones municipales.

CUARTO: de manera insultante se mancilla la verdad, nuevamente, apuntando de manera grosera mi condición de ultraderechista, extremo este que debo rechazar, pues con ello se descalifica al grupo de personas que me apoyaron, y me siguen apoyando en mi actividad municipal. El único objetivo es tratar de desacreditarme para justificar la malversación de la verdad.

QUINTO: las desavenencias con la actual organización provincial presidida por Sonia Lalanda, se remontan al inicio de la actual legislatura, cuando de manera imperativa, quiso imponer a una candidatura cerrada a Mario Lalanda, su primo, como cabeza de lista. Entonces, en un ejercicio de responsabilidad, se le aceptó formar parte de la misma ocupando el puesto número tres, para ello hubo que recomponer la lista prevista.

SEXTO: el nepotismo practicado por doña Sonia Lalanda no terminó ahí. En fecha reciente, sin conocimiento y aprobación de los simpatizantes y miembros de la candidatura, se nombró a dedo a Mario Lalanda como delegado de Vox en la montaña palentina. Una decisión que no gustó y molestó profundamente, pues no contaba con el respaldo de nadie en Cervera de Pisuerga. Además, en convocatoria efectuada por el Señor Lalanda, a efectos de iniciar la actividad de Vox en la montaña palentina y presentarse como tal responsable, NADIE ACUDIÓ A LA REUNIÓN, prueba inequívoca del desafecto que entre la ciudadanía había ante tal intrusismo, inaceptable de todo punto.

SÉPTIMO: la deslealtad con la que ha actuado en señor Lalanda, anterior incluso a su nombramiento, ha sido vergonzosa y lamentable. Sin concurso de nadie, sin informar a nadie, se ha dedicado a presentar escritos en el ayuntamiento puenteando al concejal electo. Esta actitud de falta de respeto ha sido con todos sus compañeros de candidatura. Algo insultante y desconsiderado en grado superlativo. OCATAVO: la falta de conocimiento de la situación por parte de la organización provincial, se debe a su abandono. No conocen nuestra comarca, ni a sus gentes. Nosotros vivimos, trabajamos y formamos a nuestras familias en nuestras tierras, queremos dar un futuro a nuestra comarca,

NO QUEREMOS TENER ASPIRACIONES individuales, ni personalistas, movidas por una afán ajeno al beneficio general. Así hemos trabajado en Cervera de Pisuerga y así, de manera incontestable, hemos conseguido alcanzar la representación que obtuvimos en las urnas. Vox Cervera ha sido referente del trabajo en equipo bien hecho, y así reconocido por la propia organización y por nuestros paisanos. Por todo ello y muchas más razones, me he visto en la obligación moral de presentar mi petición de baja en Vox y, en consecuencia, pasar a formar parte como independiente dentro de la corporación local. En política no vale todo, hay que tener una voluntad de servicio huyendo de prácticas poco democráticas. No se puede tolerar la descalificación gratuita de un equipo y de mi persona en particular. Me identifico plenamente con el proyecto de Vox España, no así con las actuaciones personales de la actual presidenta provincial, que se presenta como firme defensora de la modernidad pero que, sin embargo, es incapaz de garantizar el futuro de la organización a la que representa.

ÁLVARO IGLESIAS SIERRA

CONCEJAL INDEPENDIENTE CERVERA DE PISUERGA"