EasyCharger Palencia - Levitec Huesca: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras conseguir la segunda victoria consecutiva en un buen partido en tierras guipuzcoanas que nos hace asentar la 4º posición en la clasificación, la liga no para y el calendario sigue estando tremendamente cargado. Nos toca recibir al colista, Levitec Huesca La Magia, un equipo clásico de la categoría e histórico, con hasta 12 temporadas en ACB. Cumple su 13º temporada en Leb Oro (las mismas que Palencia) y cuenta con más de 40 años de historia. Han recuperado la denominación de “La Magia” que tantos recuerdos traen por tierras oscenses. Han firmado esta temporada un convenio de colaboración con Basket Zaragoza de Liga Endesa.

Huesca es un equipo situado 18º en la tabla con 3 victorias y 22 derrotas (3-22). De sus 3 victorias, 3 han sido en casa y 0 fuera. Sus únicas 3 victorias, han sido como local y aun no conocen el triunfo a domicilio. Llegaban en una malísima dinámica de 12 derrotas seguidas, pero hace apenas unos días ganaron a GBC para romperla. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 20 partidos jugados ante ellos, con 14 victorias palentinas y 6 victorias oscenses (en Palencia 8-1 a nuestro favor). Fuera de casa, han vencido 0/12 encuentros, siendo el único equipo de la liga que no ha ganado fuera de su feudo.

Vienen de PERDER en Palma (86-61) en un partido donde sobresalió Ayoze Alonso con 16 de valoración. El precedente del partido de IDA en Huesca, fue victoria por (73-103) destacando Noah Allen con 30 de valoración.

Entrenados por Carlos Lanau quien ejercía las labores de segundo entrenador a los mandos de Sergio Lamúa, pero tras la destitución del entrenador maño por los malos resultados, ha cogido las riendas. Sergio venía de dar relevo a Óscar Lata, tras conseguir el gallego in extremis meritoriamente la salvación la pasada campaña. Sergio es un entrenador con bastante bagaje en el panorama nacional. Salvo en LEB Plata, ha entrenado en las restantes categorías del país (LEB Oro, la extinta LEB Bronce, EBA y 1ª Nacional) ya fuera como entrenador principal o ayudante. Sus últimas 4 temporadas, las ha pasado en ACB con Zaragoza como coach asistente. Siguen 2 jugadores de la temporada pasada. Tienen hasta 5 debutantes en la liga. La media de edad es de 24,8 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Levitec Huesca:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 60): Ayoze Alonso de 30 años y 1,87 altura. Gran fichaje el del base canario procedente de Tizona donde estuvo 3 temporadas con los burgaleses (1 en Oro y 2 en Plata). 2º temporada en la liga. Con mucha experiencia en EBA anteriormente, sigue su enorme progresión. Playmaker muy completo con capacidad para anotar y también para asistir. La pasada 20/21 al fin le llegó la oportunidad de demostrar su valía en LEB Oro y desde luego que no lo está desaprovechando. A mejorar el cuidado de balón y la cargazón de faltas. Jugador vital en los esquemas oscenses. Medias: En 23 minutos; 10,6 puntos con 2 asistencias con 2,4 rebotes con 45% TC con 35% triples (16-45) y 79% TL (47-59) (3º perdidas) (3º faltas cometidas)

Alero/Escolta: (Dorsal 8): Rafa Casanova de 28 años y 1,94 altura. El alero ha aterrizado procedente de Ponferrada en LEB Plata donde estuvo sus últimas 2 campañas. Debuta en la liga. Interesante exterior con puntos en sus manos y que aporta mucho trabajo con buena lectura de juego. A mejorar el TL. Jugador importante en las posiciones exteriores. Medias: En 19 min; 9 puntos con 1,7 rebotes con 39% TC con 40% triples (33-82) y 64% TL (32-50)

Alero: (Dorsal 7): Jorge Lafuente de 30 años y 1,97 altura. Continúa de la campaña pasada cumpliendo su 10º temporada en el equipo y 10º temporada también en la liga. Todos los años en Oro, los ha pasado en Huesca. Experiencia en LEB Plata con Granada, Alicante, Clavijo o Navarra. Es el gran capitán. Jugador de equipo, con mucha raza y carácter que hace piña y ayuda mucho en el rebote. Quizás no sea un 10 en nada, pero si un notable o notable alto en varias facetas e intangibles de juego. El pegamento de este equipo, siendo fundamental su presencia tanto dentro como fuera de la pista. Medias: En 32 min; 5 puntos con 5,4 rebotes con 47% TC con 32% triples (20-61) y 78% TL (11-14) (2º minutos)

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 9): Ander Urdiain de 21 años y 2,03 altura. El alero navarro sigue una temporada más en los aragoneses, de nuevo cedido por parte de Zaragoza de ACB. 3º temporada en la liga. Destaca por su gran capacidad anotadora desde larga distancia y por su físico en defensa. Sigue progresando y ganando en experiencia, aunque su campaña está siendo bastante mejorable. Jugador de rotación con varias apariciones últimamente en el 5 inicial. Medias: En 13 min; 4 puntos con 1,6 rebotes con 41% TC con 36% triples (22-60) y 100% TL (5-5)

Pívot/Ala - Pívot: (Dorsal 16): Aitor Etxeguren de 19 años y 2,06 altura. Interior muy joven quien tras disputar la 20/21 con Cáceres, ha sido cedido de nuevo por parte de Zaragoza de ACB. 2º temporada en la liga. Es una promesa por desarrollar que ha pasado por categorías inferiores de la selección española. Polivalencia para jugar en ambas posiciones interiores. Buen juego interior en el poste (buenos % acierto) y un tiro interesante a media distancia. A mejorar, sus % desde el 4,60. Es el último jugador en la rotación interior. Medias: En 13 min; 3,5 puntos con 2,6 rebotes con 64% TC (20-31) y 51% TL (19-37)

Banquillo

Base: (Dorsal 4): Javi García de 20 años y 1,88 altura. Cesión por parte de Zaragoza en ACB. Canterano del equipo maño, a pesar de su joven edad, ya suma más de 50 partidos en ACB. Debuta en la liga. Tiene una progresión y un futuro tremendo. Jugador muy intenso con gran 1vs1, quien tiene que seguir mejorando su amenaza exterior, lo cual es su gran debe. Cumple la función de 2º base

dando descanso a Ayoze. Medias: En 22 minutos; 8,9 puntos con 2,2 asistencias con 33% TC con 27% triples (13-47) y 45% TL (5-11)

Base/Escolta: (Dorsal 21): Abdul Dial de 24 años y 1,90 altura. El exterior USA con pasaporte senegalés ha sido fichado procedente de Zentro Basket en LEB Plata equipo donde se encontraba entrenando y poniéndose a punto. Experiencia en su país en la NCAA. Debuta en la liga. Jugador de rotación exterior. Medias: En 14 minutos; 2,3 puntos con 1,3 asistencias con 17% TC con 16% triples (1-6) y 0% TL (0-2)

Escolta: (Dorsal 5): Joelvin Cabrera de 22 años y 1,93 altura. El escolta dominicano ya estuvo a prueba en la pretemporada oscense pero no terminó fichando. Debuta en la liga. Procede de liga EBA (Martinenc). También tiene experiencia en Plata con CB Prat. Interesante físico y buen tiro exterior. Ayuda en defensa. Otro jugador de rotación. Medias: En 12 minutos; 3,3 puntos con 50% TC y 62% TL (5-8)

Alero: (Dorsal 34): Herkus Kumpys de 23 años y 1,97 altura. “3” lituano fichado procedente de la 2º liga de su país (Palanga) donde estaba destacando. Debuta en la liga. Se trata de un alero alto con capacidad para ayudar al rebote por su altura y abrirse para lanzar desde 6,75. Ofrece minutos de descanso en la posición de alero. Medias: En 16 minutos; 5 puntos con 2,2 rebotes con 35% TC con 30% triples (3-10) y 50% TL (5-10)

Ala - Pívot: (Dorsal 10): Njegos Sikiras de 22 años y 2,05 altura. Gran refuerzo el del interior bosnio quien procede de TAU Castelló donde salió a principios de febrero, tras contar con pocos minutos. Experiencia en LEB Oro (campaña 20/21 con Melilla o 19/20 con Marín). 3º temporada en la liga. Internacional en categorías inferiores de su selección. Canterano del Fuenlabrada en ACB donde cuenta con 9 partidos de experiencia en la máxima categoría. Buen reboteador, hace daño al poste bajo y tiene amenaza desde el T3 (si bien de momento no está muy acertado). Una de las referencias anotadoras interiores importantes. Medias: En 21 minutos; 10,5 puntos con 6,5 rebotes con 42% TC con 18% triples (2-11) y 66% TL (8-12)

Pívot: (Dorsal 41): Xavi Rey de 34 años y 2,10 altura. Gran fichaje el del interior catalán quien cumple su 4º temporada en la liga. Proviene de Palencia jugando con nosotros la pasada 20/21. Sano, aun es fantástico en la categoría. Tiene una larguísima y exitosa carrera en el basket europeo y español. Fue internacional absoluto con la selección consiguiendo por ejemplo el Bronce del Eurobasket 2013. En España disputó nada menos que 233 partidos en ACB con equipos como Barcelona, Fuenlabrada, Zaragoza o Manresa entre otros. En Europa experiencia además de Italia, en el Benfica portugués. Jugó en LEB Plata con Cornellá varias campañas antes de dar el salto a ACB. Es un jugador de poste bajo total con enorme juego de pies y de espaldas al aro. Buen reboteador, muy inteligente sobre la pista. 1 MVP SEMANAL. Se encuentra en un gran momento de forma y está aportando desde que aterrizó en tierras oscenses. A mejorar, el 4,60. La parte negativa de su carrera, es que las lesiones lo han lastrado durante buena parte de la misma. Pero cuando está sano, es un jugador diferencial en esta LEB Oro tal y como está demostrando. Medias: En 26 min; 11,8 puntos con 7,3 rebotes con 62% TC y 64% TL (38-59)

ESTADÍSTICAS

Palencia (medias): ptos anotados; 77,2 pts. (10º) ptos recibidos; 74,6 pts. (4º) 2 pts (52%) (8º) 3 pts (34%) (9º) T. Libres (72%) (8º) reb totales (31,3) (10º) reb def. (22,1) (13º) PALENCIA ES 3º CON MENOS ROBOS reb ofens. (9,2) (5º) Y 2º QUE MENOS FALTAS COMETE asist. (11,6) (15º) B. robados (5,6) (16º) B. perdidos (12,2) (11º) Faltas Cometidas (18,2) (17º) Faltas Recibidas (20) (5º)

Huesca (medias): ptos anotados; 72 pts. (18º) ptos recibidos; 85 pts. (18º) 2 pts (50%) (15º) 3 pts (32%) (14º) T. Libres (72%) (9º) reb totales (29,1) (15º) HUESCA ES EL PEOR ATAQUE Y LA PEOR DEFENSA, reb def. (22) (14º) 2º PEOR EN REB.OFENS, 3º PERDIDAS Y 3º FALTAS RECIB reb ofens. (7,1) (17º) asist. (13,1) (12º) B. robados (6,2) (13º) B. perdidos (13,8) (3º) Faltas Cometidas (18,6) (15º) Faltas Recibidas (20,4) (3º)

¿CÓMO LLEGA HUESCA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

Carlos Lanau ha relevado en el banquillo oscense a Sergio Lamúa, tras su destitución. Huesca lleva desde principio de temporada en las posiciones inferiores de la tabla y en una mala dinámica desde el inicio de campaña hasta la actualidad (empezaron 0-7 y ya no se pudieron reponer). Es con diferencia, el colista de la LEB Oro. Tras quedarse la 2018/2019 cerca de jugar el PO ascenso a ACB, las siguientes 2 temporadas han luchado en los puestos de abajo, por mantenerse en la categoría. El gran objetivo de Huesca una campaña más, no era otro que conseguir la salvación. Pero ellos son conscientes, de que es una utopía que lo logren a tenor de la distancia que hoy día los separa de la permanencia. Así que no les queda otra, que competir y dar la mejor imagen posible. ES CON DIFERENCIA EL PEOR EQUIPO DE LA LIGA EN NET RATING (-19,5), ASÍ COMO EL PEOR TANTO EN RATING OFENSIVO (0,97 PTS ANOTADOS/POSESIÓN), COMO EN RATING DEFENSIVO (1,16 PTS RECIBIDOS/POSESIÓN).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Es un equipo joven con mucha hambre y ganas de crecer, demostrando de su valía con jóvenes quienes pueden seguir desarrollando su carrera deportiva en una liga tan dura como es la LEB Oro. A pesar de la complicada situación clasificatoria, no tiran la toalla y están intentando competir los partidos en mayor o menor medida (cosa que no es fácil, porque mentalmente verte tan abajo desgasta mucho). La continuidad del capitán Lafuente tirando del carro pase lo que pase, es un seguro de vida.

Lo peor: Plantilla con poca experiencia a nivel general en el roster y pocos jugadores contrastados en la liga (salvo Lafuente o la veteranía de Xavi Rey). Esto se debe principalmente, a que la economía manda y el presupuesto oscense siempre suele ser muy limitado lo cual no permite realizar grandes fichajes, apostando por la incógnita de los rookies. A ello se está sumando el hecho de que la configuración de la plantilla fue complicada, con varios jugadores aterrizando en Huesca prácticamente con la liga a punto de comenzar o ya empezada. Es un equipo muy endeble en defensa (recibir 85 puntos son demasiados). Fuera de casa aún no han ganado y eso está suponiendo un lastre al equipo. Demasiados cambios en la plantilla, con la salida de hasta 6 jugadores (Van Oostrum, Gella, Omoerah, Jaime Fernández, Rowan y Andrejevic) y la llegada de hasta 6 jugadores (Javi García, Dial, Cabrera, Kumpys, Sikiras y Xavi Rey). En cuanto a las salidas, ha habido un poco de todo. Algunas de ellas se produjeron debido a la difícil situación oscense en la tabla, con ofertas de otros equipos en mejor situación clasificatoria, para que progresen aun siendo categoría inferior a Oro o que ofrecían mejores condiciones económicas (Van Oostrum, Rowan, Gella), otros fueron cortados por su bajo rendimiento (Omoerah & Andrejevic) y Jaime Fernández fue repescado por parte de Zaragoza en ACB tras la salida de Ramón Vilá a Granada. A sabiendas de que la salvación es una auténtica utopía y quimera (a 6 partidos de distancia ahora mismo), los aragoneses están intentando terminar la temporada de la mejor forma posible en cuanto a sensaciones, competitividad y juego, más allá de los resultados.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: JORGE LAFUENTE / XAVI REY

JUGADOR A SEGUIR: NJEGOS SIKIRAS

El partido se disputará este VIERNES 25 de Marzo a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Asier Quintas Álvarez → colegio vasco), (Jorge Caamaño Muñoz → colegio vasco) y (Aitor Gómez Hernández → colegio vasco). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-8acde14c-cd7c-4832-3415-08da06662bfd