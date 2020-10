45 denuncias por hacer "botellón" durante el puente del Pilar

Hubo 27 incidencias, 25 en la entrada y 2 en la salida, por no tener motivo justificado en la capital Además identificadas y denunciadas 17 personas por no cumplir con las normas COVID establecidas. (3 por mascarillas, 3 por fumar y 11 por no guardar las distancias de seguridad)