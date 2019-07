ASAJA critica las inacción de la Confederación Hidrográfica del Duero ante la plaga de topillos

Unas declaraciones del Comisario de Aguas de la CHD, Ignacio Rodríguez Muñoz, hablando sobre los topillos en el Telediario de TVE despiertan las criticas de la asociación de agricultores.

Afirmaba en ese espacio Muñoz que “Se han producido acumulaciones sobre todo en infraestructuras de tipo arquetas de riego, sifones, pequeñas acequias, … que constituyen las redes secundarias de los sistemas de riego que gestionan directamente los regantes, son propiedad de los regantes.”

Como respuesta ASAJA Palencia ha contestado en un duro comunicado.

"Este domingo, en uno de los noticiarios de ámbito nacional se ha emitido un reportaje sobre la plaga de topillos que está sufriendo principalmente el campo de Palencia. En dicho reportaje se incluía una entrevista a Ignacio Rodríguez, Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, el cual derivaba la responsabilidad de la recogida de los topillos existentes en arquetas, sifones, etc. a las comunidades de regantes".

Según ASAJA "Los topillos se guarecen, entre otros, en márgenes de ríos y arroyos, gestionados en su mayor parte por la CHD. Ahí viven su día a día hasta que, llegado el momento apropiado para ellos, se produce una explosión demográfica que les hace pasar a las parcelas de los agricultores, que ven cómo se dañan sus cosechas y sobrevuela sobre ellos el peligro de la tularemia."

Además le recuerdan al Comisario de Aguas que "A mediados de abril fueron avisados de la situación insostenible del río Valdeginate, cuya gestión depende directamente de la CHD, porque sus márgenes estaban plagadas de topillos y estaban pasando a colonizar las parcelas adyacentes, la CHD no hizo nada. La gran existencia de topillos hace que, cuando acuden a beber se ahogue un mayor número de individuos y hubo tal aumento de población de topillos que se llenó de cadáveres en descomposición el paso del río Valdeginate bajo la carretera nacional N-610, algo que también denunció en su día ASAJA-Palencia, ¿qué hizo la CHD? Nada. Posteriormente se secó el río Valdeginate y allí quedaron todos los cadáveres secos, ¿cómo lo ha resuelto la CHD? No haciendo nada."

Concluye el comunicado afirmando que "Además, éste es un problema de todos, todas las Administraciones tienen que arrimar el hombro y es innegable que los recursos de la CHD superan con creces a los de las comunidades de regantes por lo que ASAJA-Palencia conmina a la CHD a que deje de ponerse de perfil, dé ejemplo y se ponga manos a la obra para colaborar en la retirada y eliminación los cadáveres de topillos que se acumulan en arquetas, sifones, etc. Cuando haya terminado con esa labor no debe olvidar tampoco que hay infraestructuras como ríos y arroyos que son parte de su responsabilidad y debe hacer lo posible para eliminar la presencia de topillos en esas márgenes para que no sirvan de reservorio y se prevengan estas plagas de las que pueden tener por seguro que sí tienen responsabilidad."