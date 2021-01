Scouting del Real Valladolid: el uno por uno de los de Hugo López

Tras cosechar la segunda victoria seguida ante COB, toca pensar en el segundo derby de la temporada ante los vecinos de Valladolid. Nos toca recibir a un Valladolid quien ha abandonado su anterior nombre de patrocinador Carramimbre y se ha fusionado con el fútbol de la ciudad pucelana, pasándose a denominar “Real Valladolid Baloncesto”. Cumple su 4º temporada en LEB Oro y con la fundación de este equipo, se ha renovado la ilusión en una ciudad que por antonomasia ha mamado el basket desde siempre. Hito histórico conseguir quedar primeros en la 19/20 y garantizarse una plaza de ascenso a ACB, pero a su vez decepción máxima por no llevarlo a cabo ni haberlo siquiera intentado durante el largo verano.

Clínica Sur Aspasia – Real Valladolid es un equipo situado 3º en el Grupo Oeste con 6 victorias y 4 derrotas (6-4). De sus 6 victorias, 4 han sido como local y 2 como visitante. Encadenan una mala racha de 3 perdidos de los últimos 5 jugados. Han mantenido jugadores importantes y sobre todo, han realizado buenos fichajes lo cual les da un gran salto de calidad. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 6 partidos jugados ante ellos, con 4 victorias palentinas y 2 pucelanas (en Palencia 2-0 es el balance a nuestro favor). Hemos perdido los últimos 2 derbys jugados. Fuera de casa, han ganado 2/5 partidos.

Vienen de PERDER ante Coruña (67-78) en un partido donde sobresalió Melwin Pantzar con 22 valoración. ¡Esa derrota supuso el final de una racha, de 632 días como invictos en el Pisuerga!

El precedente del partido de IDA de esta temporada fue derrota por 73-66, destacando Borovnjak con 23 de valoración.

Entrenados por el vallisoletano Hugo López, quien sigue de la temporada pasada cumpliendo la 2º campaña al frente, cogiendo el relevo dejado por Paco García (3 temporadas al frente del banquillo pucelano e hitos conseguidos importantes, como el ascenso a LEB Oro entre otros). Hugo es un coach con mucha experiencia en los banquillos y de hecho es también actual entrenador de la selección absoluta de Suecia, compaginándolo con su labor como coach principal en Valladolid. En su primera experiencia como entrenador principal en la LEB Oro, no le pudieron ir mejor las cosas. Ya que se proclamó campeón de la LEB Oro. Destacar que fue el 2º entrenador de Pablo Laso en ACB con el Madrid y GBC, durante 5 temporadas donde ganó por ejemplo, la ACB o la Copa del Rey. A mayores cuenta con experiencia fuera de España en Canadá o Angola donde consiguió ganar las respectivas ligas del país. Ha renovado a 2 jugadores. Tienen 6 debutantes en la liga. La media de edad es de 27,5 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Real Valladolid Baloncesto:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 12): Reed Timmer de 25 años y 1,85 altura. Base USA fichado procedente de GBC donde consiguió el ascenso a ACB. Tuvo una temporada complicada en tierras guipuzcoanas debido a una lesión grave, de la cual afortunadamente parece recuperado. 2º temporada en la liga. Tiene muchos puntos en sus manos, siendo además de buen penetrador y con buen primero paso, un excelente lanzador desde la media y sobre todo, la larga distancia. Muchísima calidad en su juego de ataque. Es un base que marca diferencias y más anotador que director. Medias: En 24 min; 13,7 puntos con 2,4 rebotes con 2,7 asistencias con 38% triples (17-44) con 47% TC y 88% TL (32-36) (3º anotación) (4º pérdidas) (LIDER % TL)

Escolta/Base: (Dorsal 6): Jaan Puidet de 29 años y 1,91 altura. El combo estonio ha llegado procedente de la liga de su país (Taltech), para cubrir la lesión de su compatriota Paasoja. Debuta en la liga. Polivalencia para jugar tanto al “1” como al “2”. Tiene bastantes puntos en sus manos y una buena capacidad atlética con bastante experiencia además de en Estonia, en Suecia o Lituania. Jugador muy completo. Medias: En 27 min; 10,3 puntos con 2,7 rebotes y 1,7 asistencias con 57% triples (4-7) con 66% TC y 100% TL (7-7)

* NO JUGÓ EL ÚLTIMO PARTIDO POR LESIÓN Alero: (Dorsal 9): Matej Kavas de 24 años y 2,03 altura. Interesante refuerzo el del alero esloveno procedente de la NCAA (Nebraska). Se trata de un tirador puro, alero alto con mucha capacidad de anotar y buen rango de tiro. Por su altura puede jugar incluso al “falso 4”. Debuta en la liga. Fue internacional en categorías inferiores de su selección. Aporta polivalencia y abre el perímetro. Eso sí, irregular en su rendimiento. Sigue su proceso de adaptación a la categoría. Medias: En 15 min; 3,8 puntos con 1,2 rebotes con 42% TC, 41% triples (5-12) y 77% TL

Ala - Pívot: (Dorsal 22): Sergio de la Fuente de 31 años y 1,98 altura. El capitán del equipo. Ha pasado por todas las categorías inferiores del anterior y extinto club (desde liga EBA hasta debutar en la ACB con Valladolid en la 07/08). Cumple su 11º temporada jugando para un equipo de Valladolid en categoría FEB y 7º temporada en la liga. Es uno de los jugadores más regulares del equipo y ha evolucionado año a año. Jugador sacrificado y entregado, que aporta un plus en defensa y con gran juego en el poste. Excelente reboteador en ambas zonas y principalmente cargando muy bien el reb. ofensivo. Tiene amenaza desde el triple. Su caballo de batalla, siempre fue mejorar desde el TL (y lo ha hecho siendo ahora algo más fiable). Técnicamente no es un portento, pero aprovecha sus virtudes a tope con su gran físico. Es un jugador clave en los pucelanos. Hace una pareja “top” de 4s con Nacho Martín siendo, uno de los mejores “4” nacionales de la liga. Medias: En 25 min; 11,9 puntos con 4,2 rebotes con 48% TC con 30% triples (12-40) y 62% TL (25-40)

Pívot: (Dorsal 21): Joey Van Zegeren de 30 años y 2,08 altura. Interior holandés aunque nacido en Zimbabue fichado procedente de Castellón. Cumple su 3º temporada en la liga. Tiene experiencia en ligas europeas pues ha jugado en Alemania o Bélgica, entre otras. Móvil, gran finalizador en el P&R y con interesante físico. Buen reboteador, grandísimo taponeador, dotes brutales para machacar y currante. Su caballo de batalla, el 4,60. La referencia en el puesto de “5” creciendo año a año aunque lleva un par de partidos tocado físicamente. Medias: En 20 min; 11,3 puntos con 5,1 rebotes con 63% TC y 57% TL (12-21) (4º reb.ofensivos) (3º mates)

Banquillo

Base/Escolta/Alero: (Dorsal 19): Melwin Pantzar de 20 años y 1,90 altura. Excelente fichaje el del joven base sueco procedente de Francia (As Monaco). Debuta en la liga. A pesar de su joven edad, ya es internacional absoluto por la selección de Suecia que dirige el propio Hugo López. De hecho Hugo lo conoce muy bien y por ello, apostó por su llegada. Estamos hablando de una de las principales joyas y promesas existentes actualmente en el basket europeo. Es un playmaker defensivo con un físico privilegiado y muy buen asistente. Fuerte en las penetraciones, puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones exteriores por su gran polivalencia. Formado en las categorías inferiores de Real Madrid. Hace una gran pareja complementaria con Timmer y llega en gran momento de forma. Medias: En 23 minutos; 8,9 puntos con 3,6 rebotes con 2,5 asistencias con 43% TC, 26% triples y 77% TL (21-27)

Escolta: (Dorsal 28): Antoine Mason de 28 años y 1,91 altura. Gran fichaje procedente de Canadá (Halifax) donde fue el máximo anotador de la liga canadiense. Debuta en la liga. Tras la salida de Bartley, Valladolid necesitaba otro jugador de referencia en el “2” y lo ha encontrado con el americano. Hijo de Anthony Mason leyenda NBA. Muchísimos puntos en sus manos, puede anotar de muchas formas diversas y además cuenta con gran carácter y liderazgo. Echa una mano en el rebote. Le está costando un poco adaptarse al basket europeo y de momento ni mucho menos, ha demostrado todo el potencial que atesora pero lo acabará haciendo. Medias: En 23 minutos; 8 puntos con 2,8 rebotes con 34% TC, 19% triples (4-21) y 66% TL (14-21)

Escolta: (Dorsal 2): Greg Gantt de 29 años y 1,88 altura. El americano vuelve a Valladolid procedente de Ponferrada (Leb Plata), cumpliendo su 5º temporada en la liga. Ya estuvo en Palencia en la 14/15 llegando a mitad de esa temporada cuando sustituyó a Rafa Huertas. Se trata de un jugador físico, experto en tiro de media y larga distancia y muy activo en defensa. Su función, abrir el campo. Es un jugador importante del perímetro pucelano y está en proceso de coger la forma ya que tuvo una grave lesión por una accidente doméstico hace algo más de un año. Medias: En 14 min; 3,7 puntos con 38% TC, 48% triples (12-25) y 33% TL (1-3)

* NO JUGARÁ POR UNA ROTURA DEL TENDÓN ROTULIANO, SIENDO BAJA LO QUE RESTA DE CAMPAÑA Escolta/Base: (Dorsal 40): Martin Paasoja de 28 años y 1,91 altura. El combo internacional absoluto estonio fue el último en llegar. Es un jugador polivalente que puede jugar al “1”. Fichado procedente de la liga de su país (Kalev/Cramo). Debuta en la liga. Jugador con buen manejo de balón y lectura de juego, buen defensor con buenas manos para anticiparse al robo y aunque no es un excelente anotador, no se le puede flotar en ataque. Jugador muy completo que da equilibrio al equipo. Medias: En 19 min; 4,5 puntos con 2,2 rebotes y 1,2 robos con 50% triples (5-10) con 50% TC y 66% TL (4-6)

Escolta/Alero: (Dorsal 14): Daniel Astilleros de 25 años y 1,96 altura. Jugador de la cantera quien sigue de la temporada pasada y cumple su 5º temporada en la liga. Destaca por su buen físico y su polivalencia, pudiendo jugar al “3”. Aunque, Paco García lo reconvirtió en “2” en temporadas pasadas. Debe seguir confiando en su tiro de 6,75 y obtener mayor confianza en ese apartado. Jugador de rotación perimetral, trabajador pero con poco protagonismo ofensivo. Medias: Apenas 5 minutos

Ala - Pívot: (Dorsal 11): Nacho Martín de 37 años y 2,05 altura. Grandísimo fichaje procedente de Real Betis en ACB. Vuelve a su Valladolid natal 3 temporadas después donde únicamente estuvo una semana en el club de su ciudad, fichando a continuación por Manresa donde ascendió en esa 17/18 a ACB. 5º temporada en la liga. AUTÉNTICO LUJO PODER DISFRUTAR DE EL EN LA LEB ORO. Sin lugar a dudas, uno de los jugadores más determinante en su puesto en toda la liga y así lo está demostrando desde su primer partido. Hablamos de un interior con hasta 13 temporadas en ACB y 352 partidos. “4” con mucha experiencia y veteranía que juega genial con o sin balón, abre muy bien el campo, tiene una grandísima mano desde el triple y es muy seguro en su juego. Pareja de kilates junto a Sergio De La Fuente. Medias: En 24 min; 12,1 puntos con 5,4 rebotes. 44% TC con 40% triples (15-37) y 80% TL (16-20)

Pívot: (Dorsal 13): Justin Kohajda de 24 años y 2,04 altura. Interesante refuerzo el del center belga que llega procedente de la liga de su país (Liege Basket). Fue internacional Sub 20 y debuta en la liga. Es un interior rocoso, con grandes capacidades defensivas y buen reboteador. En ataque, juega bien el P&R y tiene buen juego de espaldas al aro. Llegó para cubrir la salida de Smits y es un buen “5” de rotación para Van Zegeren. Medias: En 15 min; 4,6 puntos con 3,2 rebotes con 71% TC, 100% triples (2-2) y 33% TL (1-3)

ESTADÍSTICAS ÚNICAMENTE REFERIDAS AL GRUPO OESTE

Palencia (medias): ptos anotados; 72,8 pts. (8º)

ptos recibidos; 69,5 pts. (3º)

2 pts (50%) (8º)

3 pts (37%) (5º)

T. Libres (69%) (7º)

reb totales (25,8) (8º)

reb def. (18,7) (9º) PALENCIA ES EL 2º PEOR ATAQUE, 3º MEJOR DEFENSA,

reb ofens. (7,1) (7º) EL 2º QUE MENOS REB.TOT COGE, EL PEOR EN REB.DEF

asist. (11,3) (5º) EL 2º CON MENOS ROBOS PERO EL 2º QUE MENOS PERDIDAS COMETE

B. robados (5,3) (8º)

B. perdidos (10,5) (8º)

Faltas Cometidas (20) (5º)

Faltas Recibidas (18,4) (8º)

Valladolid (medias): ptos anotados; 81 pts. (1º)

ptos recibidos; 78,9 pts. (8º)

2 pts (53%) (4º)

3 pts (36%) (6º)

T. Libres (72%) (3º)

reb totales (29,8) (4º)

reb def. (22,7) (3º)

reb ofens. (7,1) (6º)

asist. (10,8) (8º) VALLADOLID ES EL MEJOR ATAQUE, 2º PEOR DEFENSA,

B. robados (6,2) (6º) 3º % TL, 3º REB.DEF, 2º QUE MENOS ASISTENCIAS DA,

B. perdidos (10,5) (7º) Y 2º FALTAS COMETIDAS

Faltas Cometidas (22,1) (2º)

Faltas Recibidas (20,4) (4º)

¿CÓMO LLEGA REAL VALLADOLID BALONCESTO Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

Hugo López llegó para sustituir y dar relevo al gran legado de Paco García en Valladolid. El reto era mayúsculo pues Paco García es una institución en tierras pucelanas y había dejado el listón muy alto. Sin embargo, Hugo López siguió su legado y consiguió la pasada temporada un histórico ascenso (no concretado en los despachos) a ACB. Valladolid se reforzó muy bien en verano y aunque no llega en su mejor momento, es un equipo siempre peligroso. Esperamos de Valladolid, lo mismo que campañas pasadas. Un equipo rocoso siendo muy duro de superar porque es equilibrado en todas sus líneas y donde el trabajo de equipo destaca por encima de todo (equipo con un físico privilegiado en todas sus líneas), jugando muy alegre en ataque con bastantes posesiones rápidas y ritmo alto, además de ir fuerte hacia al aro en las penetraciones (juegan a anotación media – alta). En defensa, es un equipo bastante más endeble, pero que cuenta con gran trabajo en el rebote (sobre todo cerrando el rebote defensivo).

Su objetivo principal esta 20/21, es clasificarse entre los 5 primeros que dan acceso al grupo del título. Son conscientes de que repetir su hazaña de la temporada pasada será complicado, pero tienen plantilla para luchar por todo una vez más.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Han mantenido jugadores claves como el capitán Sergio De La Fuente, o el joven Daniel Astilleros y a ello, ha sumado importantes piezas que debutan en la liga aterrizando con un gran cartel (Mason, Paasoja, Pantzar, Puidet, Kavas y Kohajda) o jugadores que ya conocen la categoría (Timmer y Van Zegeren) más la vuelta de un Nacho Martín quien vuelve a su Valladolid natal para ser uno de los puntales y del tirador Greg Gantt. El estilo de juego no ha cambiado y la confianza es la misma. Sus dos “4s” son de la casa y son un lujo, De La Fuente y Martín.

Lo peor: Llegan en el peor momento de la temporada si comparamos con su gran inicio. El “no ascenso” a ACB sumado al aumento de presupuesto por el acuerdo con el Real Valladolid de Fútbol, produce una presión más elevada por intentar repetir la gesta y la afición pucelana no se conformará con cualquier resultado. Ya no cuentan con el factor sorpresa del año pasado. A ello sumo la circunstancia de que fuera de casa, Palencia es su bestia negra (aún no conocen la victoria en tierras palentinas).

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: NACHO MARTÍN / SERGIO DE LA FUENTE

JUGADOR A SEGUIR: MELWIN PANTZAR

El partido se disputará este VIERNES 8 de Enero a las 19:00 h y será dirigido por los colegiados (Francisco Javier Bravo Loroño → colegio vasco), (Héctor Báez Batista → colegio canario) y (Sergio Ortiz Jaén → colegio murciano).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-ea12d938-8859-4815-9df7-08d8a01022ab