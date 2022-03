Covirán Granada - EasyCharger Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de sumar la segunda victoria consecutiva en el derby ante Valladolid, lo cual nos deja bien posicionados en la zona alta de la tabla, ahora nos vuelve a llegar el Tourmalet jugando 3 partidos seguidos ante 3 cocos como son Granada, Coruña y GBC. Visitamos a Covirán Granada, un equipo que cumple su 4º temporada en LEB Oro, tras haber disputado hasta 3 temporadas en LEB Plata. Consiguió el ascenso la 17/18 y a partir de ahí no ha parado de crecer exponencialmente, hasta haber jugado la pasada 20/21 la gran final del PO ante Breogán quedándose muy cerquita del ascenso a Liga Endesa. Ha conformado de nuevo un gran conjunto con importantes renovaciones de su bloque nacional y grandes refuerzos. Es uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso a ACB hasta el final y se encuentra en un mano a mano ahora mismo con Estudiantes, liderando la clasificación.

Granada es un equipo situado 1º en la tabla con 17 victorias y 4 derrotas (17-4). De sus 17 victorias, 8 han sido en casa y 9 fuera. Encadenan una grandísima racha de 5 victorias seguidas. Granada es un equipo que viene a dar relevo al extinto y mítico CB Granada, el cual estuvo en LEB Oro 4 temporadas y es uno de clubes históricos de ACB. Este club de nueva fundación, está respaldado con una grandísima masa social y empezó a competir desde la categoría más baja (1º Nacional), hasta ir subiendo poco a poco categorías y llegar por fin a LEB Oro. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 6 partidos jugados ante ellos, con 6 victorias granadinas y ninguna palentina (en Granada 3-0 es el balance a favor suyo). Único equipo junto a Girona de la actual LEB Oro, a quien nunca hemos ganado. En casa, son uno de los mejores locales y han ganado 8/10 encuentros, habiendo ganado entre otros por ejemplo al Estu. Edu Gatell volverá a reencontrarse con su ex equipo y en los palentinos, partido también especial para Bamba Fall.

Vienen de GANAR en Huesca (60-71), destacando Thomas Bropleh con 12 de valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia, fue derrota por 80-83, destacando Roberts Blumbergs con 22 de valoración.

Entrenados por Pablo Pin. El granadino, es un coach de la casa y de la tierra quien cumple nada menos que su 10º temporada consecutiva al frente del club. Coach joven de 38 años, 4º campaña en LEB Oro. Increíble lo de este técnico que ha llevado al conjunto nazarí de Primera Nacional a LEB Oro en pocos años. Siguen 7 jugadores. Tienen 3 debutantes en la liga. La media de edad es de 28,2 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Covirán Granada:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 15): Lluis Costa de 29 años y 1,87 altura. Base renovado de la campaña anterior. Cumple su 8º temporada en la liga y 2º seguida en el club. Base diferencial en la LEB Oro y uno de los mejores playmakers nacionales de la categoría. Experiencia ACB en Manresa y Obradoiro. Imprime un ritmo alto a los partidos, descarado, muy buena mano y con talento. Además es un muy buen asistente y juega genial el P&R. Rechazó ofertas suculentas de ACB y conforma con Christian Díaz, una de las mejores parejas de bases de la liga. Medias: En 26 min; 13 puntos con 3,8 asistencias con 2,6 rebotes con 41% TC, 40% triples (45-110) y 81% TL (48-59) (3º robos)

Alero/Escolta: (Dorsal 34): James Ellisor de 32 años y 1,96 altura. Importante fichaje el del exterior USA procedente de Portugal (Sporting). Jugador clásico en la liga lusa. Debuta en la liga. Se trata de un jugador de perímetro polivalente pudiendo jugar al “2” y al “3” con gran IQ. Buen manejo de balón, vertical en el 1vs1 y con amenaza desde el triple. En defensa, es muy activo y rápido de manos lo que le permite robar muchos balones y destacar en esta faceta. Básico para los esquemas de Pin por su experiencia en el basket europeo y su inteligencia sobre la pista, aun siendo rookie en la liga. Medias: En 20 min; 6,6 puntos con 2,6 rebotes con 33% triples (9-27) con 49% TC y 77% TL (14-18)

Alero/Escolta: (Dorsal 3): Thomas Bropleh de 30 años y 1,96 altura. Gran noticia la continuidad del alero americano con pasaporte de Liberia. Ascendió con Betis a ACB en la 18/19. Excelso tirador de larga distancia, muy buen defensor, polivalente, seguro en la penetración, ayuda en el rebote, etc. 5º temporada en la liga. Es un jugador con un físico brutal (pero cuidado con sus lesiones), muy completo e intenso que hace de todo. Uno de los mejores “3s” de la categoría y referente. Medias: En 26 min; 14,8 puntos con 3,6 rebotes con 38% triples (46-120) con 44% TC y 82% TL (57-69)

Ala - Pívot: (Dorsal 50): Jacobo Díaz de 25 años y 2,04 altura. Gran refuerzo el del interior madrileño procedente de Palma donde creció mucho la pasada 20/21 y jugó como cedido por parte de Iberostar Tenerife. 3º temporada en la liga. Cada campaña que le vemos en la categoría, se demuestra su gran calidad y progresión. Ya desvinculado de Iberostar. Un jugador completo que puede anotar desde varias posiciones y ayuda en el rebote. Manos rápidas en defensa. Sigue en progreso. Jugador importante en el puesto de AP de los granadinos quien sigue con un gran crecimiento en su carrera deportiva. Medias: En 23 min; 7,2 puntos con 4,3 rebotes con 1,5 asistencias con 46% TC con 31% triples (13-42) y 77% TL (17-22)

Pívot: (Dorsal 7): Mamadou Niang de 28 años y 2,09 altura. Fichado procedente de Betis en ACB. Debuta en la liga. No era el primero en la lista de refuerzos nazaríes para el teórico puesto de “5” titular, pero acabó aterrizando al no concretarse el resto de opciones. Jugador eminentemente defensivo, intimidador y reboteador, que aporta juego por encima del aro y buenas continuaciones en el P&R. Muy fiable cerca de canasta. Sin rango de tiro. A mejorar, su % TL. Es el teórico center titular en los interiores andaluces, pero de momento está viendo su rendimiento muy condicionado por las lesiones. Medias: En 19 minutos; 6,4 puntos con 5 rebotes con 65% TC (55-84) y 63% TL (12-19) (5º % T2)

Banquillo

Base: (Dorsal 14): Christian Díaz de 29 años y 1,84 altura. Base canario renovado de la campaña anterior. 10º temporada en la liga. Un base físico que destaca por ser un base rápido y buen tirador con buena mano, aunque de momento está desacertado en la larga distancia y es algo inconsistente en la defensa. Buena lectura del pick&roll y gran manejo del balón. Conforma una gran pareja de bases nacionales con Lluis Costa, coincidiendo bastantes minutos ambos en pista. No está teniendo una temporada fácil por su lesión de la cual afortunadamente, parece recuperado. Medias: En 15 min; 7,2 puntos con 1,8 asistencias con 25% triples (7-28) con 43% TC y 77% TL (21-27)

Escolta/Base: (Dorsal 10): Germán Martínez de 23 años y 1,89 altura. Tras 2 temporadas cedido en LEB Plata, primero en Plasencia y después en Villarrobledo donde fue de los jugadores más destacados, el canterano granadino renueva una temporada más, cumpliendo su 2º campaña a tiempo completo en el club. 2º temporada en la liga. Sigue creciendo en el club de su ciudad, donde ya estuvo en la 17/18. Otro exterior polivalente que puede incluso jugar de base. Sigue madurando. Aporta muchos intangibles más allá de las stats. Jugador exterior de rotación con bastante protagonismo. Medias: En 17 min; 4,2 puntos con 1,2 rebotes con 32% triples (12-37) con 37% TC y 83% TL (10-12)

* NO PODRÁ JUGAR POR LESIÓN Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 17): Joan Pardina de 28 años y 2,02 altura. Jugador de la cantera del FC Barcelona que sigue una campaña más, cumpliendo su 4º temporada en el equipo y su 7º temporada en la liga. Ascendió con GBC a ACB en la 16/17, pero en ACB no tuvo demasiado protagonismo y decidió bajar un escalón. Jugador eminentemente defensivo, buen reboteador y trabajador al servicio del grupo, que además ha experimentado una notable mejoría en su tiro de 6,75. Puede jugar de “4” incluso por su altura. Deseando verlo recuperado sobre la pista, está en el tramo final de su recuperación. Aporta muchos intangibles y conforma con Bropleh, una de las mejores parejas de “3s” de la liga. Medias: 3 minutos en 1 partido

Ala – Pívot/Alero: (Dorsal 19): Pere Tomàs de 32 años y 2,02 altura. Auténtico FICHAJAZO. No cabe duda que el hermano de otro jugador LEB Oro como es Joan Tomàs, ha sido uno de los grandes fichajes del verano. Procedente de GBC en ACB, categoría donde ha disputado las últimas 14 temporadas consecutivamente, debuta en la liga y ha firmado por 3 temporadas, lo cual habla bien a las claras del presupuesto granadino. Gran físico, buena amenaza exterior, ayuda mucho en el rebote y la experiencia necesaria para saber tomas las mejores decisiones acertadas en cada momento. Un absoluto lujo poder disfrutar de su presencia en la liga ya que es un jugador nivel ACB. Medias: En 26 min; 12,7 puntos con 4,9 rebotes con 51% TC con 38% triples (38-98) y 83% TL (46-55) (3º % T2)

* NO PODRÁ JUGAR POR LESIÓN Ala – Pívot/Pívot: (Dorsal 21): David Iriarte de 26 años y 2,05 altura. Jugador balear que sigue una temporada más siendo el capitán. De la generación del 95, consiguió el campeonato de España Junior absoluto en el año 2013 con el Joventut de Badalona. Internacional en categorías inferiores. Jugador bregador en la pintura, aporta en el rebote y con amenaza desde fuera. Cumple su 5º temporada en el equipo y 6º temporada en la liga. Es un jugador clave en la rotación interior y ofrece buenos minutos de descanso. A mejorar el 4,60, lo cual es su debe y la cargazón de faltas. Medias: En 19 minutos; 8,1 puntos y 4 rebotes con 49% TC con 26% triples (11-41) y 66% TL (32-48)

Pívot: (Dorsal 12): Eduard Gatell de 33 años y 2,03 altura. Renueva una temporada más. Fichado en la 20/21 procedente de Palencia donde comenzó la temporada estando 4 meses, pero salió del club justo antes del cierre del mercado. Es un jugador contrastado, que siempre aporta muchos intangibles y es muy buen bloqueador. 11º temporada en LEB Oro. La parte negativa de las últimas 2 temporadas, fueron las lesiones lo cual le condicionó su rendimiento. Es un jugador muy fiable de cara al aro y en la pintura con grandes % de tiro interior. Buen reboteador. Entiende bien el P&R y aporta consistencia y dureza atrás. Ha mejorado uno de sus puntos débiles, su % TL. Sin embargo, tiene que seguir mejorando su tendencia a cargarse de faltas. Jugador de rotación interior. Medias: En 15 minutos; 6 puntos con 3,1 rebotes con 62% TC y 77% TL (17-22)

Pívot/Ala - Pívot: (Dorsal 13): Ramón Vilà de 24 años y 2,04 altura. Gran refuerzo llegado apenas unos días antes del cierre de mercado, procedente de la ACB (Zaragoza) donde apenas contaba de minutos habiéndose desvinculado del club maño. Su gran temporada pasada 20/21 en Huesca, le permitió ganarse un sitio en ACB, aunque ha tenido que bajar de nuevo un escalón para volver a ser importante. 4º temporada en la liga. Formado en la cantera del Barcelona y habitual de las categorías inferiores de la selección. Es un “5” bregador y que aporta mucha entrega y garra. Tiene que seguir formándose pero tiene un gran juego de pies al poste bajo, siendo gran reboteador. Sólo le ha dado tiempo a disputar un encuentro, pero ya ha demostrado que sigue “in crescendo” en la LEB Oro y es un jugador de equipo. Medias: En 22 min; 8 puntos con 6 rebotes. 75% TC y 100% TL (2-2)





ESTADÍSTICAS

Granada (medias): ptos anotados; 81,6 pts. (2º) ptos recibidos; 73,1 pts. (2º) 2 pts (55%) (1º) 3 pts (35%) (5º) T. Libres (78%) (1º) reb totales (31,4) (9º) reb def. (21,5) (16º) reb ofens. (9,9) (2º) GRANADA ES 2º MEJOR ATAQUE, 2º MEJOR DEFENSA , asist. (14,7) (6º) LIDER % T2 Y % TL , 3º QUE MENOS REB.DEF COGE, B. robados (7,5) (1º) PERO 2º REB.OFENSIVOS Y LIDER EN ROBOS B. perdidos (11,8) (12º) Faltas Cometidas (20,8) (4º) Faltas Recibidas (18,8) (14º)

Palencia (medias): ptos anotados; 78,1 pts. (8º) ptos recibidos; 74,4 pts. (4º) 2 pts (53%) (5º) 3 pts (34%) (8º) T. Libres (73%) (8º) reb totales (31,4) (11º) reb def. (22,3) (12º) PALENCIA ES 3º CON MENOS ROBOS reb ofens. (9,1) (5º) asist. (11,8) (14º) B. robados (5,7) (16º) B. perdidos (12) (11º) Faltas Cometidas (18,5) (15º) Faltas Recibidas (20) (5º)

¿CÓMO LLEGA GRANADA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

El jovencísimo Pablo Pin sigue dirigiendo la nave nazarí una temporada más. Lo hace siendo un pilar básico dentro del organismo estructural del club y con plena confianza de una directiva que le dio los galones cuando se fundó este equipo (allá por el año 2012) y el cual el técnico granadino sigue fomentando. Son ya 10 campañas las que lleva al frente y con un buen palmarés (habiendo conseguido 3 ascensos en apenas 8 años y disputando una final del PO a ACB). Granada llega en un gran momento y volverá a jugar en casa 1 mes y medio después. No cabe duda que es uno de los grandísimos favoritos para subir a Liga Endesa y estará en esa lucha hasta el final (de hecho ahí está). El objetivo es muy claro, conseguir una plaza en la máxima categoría y como tal han conformado un gran plantel.

En cuanto a su estilo de juego, es un equipo con mucha capacidad anotadora y grandes % de acierto en los lanzamientos, que se siente muy cómodo jugando a tanteadores altos y saliendo en transición siempre que pueden (con mucha velocidad para llegar al otro aro, si domina el rebote defensivo). En defensa, es un equipo muy trabajado con buen nivel defensivo y presenta una defensa fiable, sin duda de las mejores de la categoría.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Granada es un conjunto siempre temible y ha vuelto a conformar un auténtico equipazo. Ha renovado hasta a 6 pilares básicos nacionales (Díaz, Costa, Martínez, Iriarte, Pardina, Gatell) y también a un Bropleh fundamental a todos los niveles, a los cuales los acompañan las llegadas de jugadores nacionales contrastados en ACB o bien en crecimiento en LEB Oro (Pere, Jacobo, Vilà) o la llegada de 2 rookies a la liga importantes (Ellisor, Niang). A buen seguro cuentan con la mejor pareja de PG nacionales en la categoría y sin lugar a dudas, con una numerosa y gran afición con cerca de 4.000 socios incondicionales que hacen del Palacio de los Deportes, un ambiente brutal cada partido como local.

Lo peor: La plantilla tiene 12 jugadores pero da la sensación de que hay partidos donde les falta algo de rotación. Lamentablemente para ellos, este hecho se ha acrecentado con las lesiones sufridas. En primer lugar fue la lesión de un Joan Pardina quien la temporada pasada prácticamente no pudo jugar y aún sigue recuperándose, estando en la recta final. A mayores han ido sumando durante la campaña, las lesiones de Petit Niang, Christian Díaz, Germán Martínez o David Iriarte. Ello debilita bastante al conjunto andaluz. Por otro lado, el nivel de exigencia de la pasada 20/21 fue altísimo, quedándose a esas mencionadas puertas de ascender a ACB. El tiempo dirá si les pasará factura o no en forma de “sobrepresión”. No es fácil repetir este hecho, pero tienen calidad de sobra para igualarlo y por qué no, superarlo y certificar un hipotético ascenso.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: LLUIS COSTA / PERE TOMÀS

JUGADOR A SEGUIR: THOMAS BROPLEH

El partido se disputará este SABADO 12 de Marzo a las 18:30 h y será dirigido por los colegiados (Jorge Muñoz García → colegio andaluz), (Jacobo Rial Barreiro → colegio gallego) y (Pablo Rodríguez Fernández → colegio madrileño). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-c26cc702-bfb0-4644-3cc6-08d9e4d2f229