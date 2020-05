Chuchi Jorques: "Gala ha hecho méritos deportivos para continuar"

¿Cómo has llevado el confinamiento?

No lo he llevado mal. Hay algún momento que sí que hay agobio porque te apetece salir simplemente a dar un paseo con los niños o a jugar un rato con ellos pero la verdad que no lo he llevado mal del todo. He continuado formándome y como he tenido tiempo pues lo he aprovechado bastante.

¿Cómo habéis gestionado esta situación dentro del equipo?

Nosotros les preparamos un plan de entrenamiento a los chicos. Lo preparó el míster y se lo mandamos porque nosotros sinceramente no pensábamos que habría tantos problemas o tantas muertes como ha habido por desgracia. Pensábamos que íbamos a volver a competir y a terminar la temporada. Hemos intentado, dentro de lo posible, trabajar ejercicio aeróbico y fuerza para perder lo menos posible y vistas las circunstancias lo mejor es lo que ha pasado.

¿Cómo están los jugadores?

Hemos hablado por whatsapp y ahora una vez que se ha notificado que se ha terminado la temporada pues hay esa incertidumbre de finiquitar esta campaña para poder arreglar todo. Hay que pagarles los días trabajados, finiquitarlo, luego ver con quién se cuenta para la próxima temporada y con quién no. Yo he sido jugador hasta hace poco y supongo que ellos ahora tendrán esa incertidumbre que por las informaciones que tenemos, aunque esto va variando día a día, volver a entrenar de cara a empezar la próxima liga ni está planteado y va para largo. Yo creo que la temporada no va a empezar en agosto como ha estado empezando los últimos años.

Liga finalizada sin descensos y Play Off a cuatro. ¿Te parece lo más justo?

Yo creo que lo más justo es que o den por terminada la temporada entera y no haya ascensos ni descensos o en el momento que haya ascensos que haya también descensos. Es mi humilde opinión. Tú no puedes decir que no hay descensos pero sí que hay ascensos porque entre comillas a lo mejor estás premiando a la gente que ha estado abajo. Yo creo que o lo paras completamente y no cuenta nada, con el hándicap que conlleva para equipos y jugadores el no poder ascender con presupuestos invertidos para ello, pero en el momento que dices que no hay descensos pues lo paras globalmente, no hay tampoco ascensos y das por nula la temporada.

Una pena que la liga se detuviese en vuestro mejor momento, estabais lanzados.

Sí porque nos queda el sabor amargo de que estábamos confiados e ilusionados de poder engancharnos ahí arriba. Como tú bien dices estábamos en el mejor momento de la temporada, el equipo daba unas sensaciones buenísimas, estaba sólido, estábamos haciendo goles, estábamos encontrando ese juego, esa continuidad que queríamos y es verdad que fue en el mejor momento y cuando nos venía el mejor calendario para poder afrontar luego cuatro partidos que nos tocaban complicados.

Ha sido tu primera temporada fuera de los terrenos de juego como jugador y en tu nueva faceta de secretario técnico. ¿Qué balance haces?

Lo primero que hago es agradecer a la directiva, tanto a la del Cristo como a la de La Salle, confiar en mi para el proyecto porque lo dejas y es difícil ubicarte aunque mi ilusión siempre ha sido entrenar. Agradecido por esa oportunidad. En mi balance personal estoy bastante contento. Seguramente me haya equivocado en cosas durante el proceso y creo que hay cosas que siempre se pueden mejorar, porque es difícil hacerlo todo bien. A nivel de la plantilla que pudimos confeccionar, a nivel de cuerpo técnico, a nivel de estructura de La Salle pues para mí el balance es bastante bueno.

Entonces tú no niegas que buscas formarte para acabar siendo entrenador.

Yo me formo para ser entrenador. Tengo mi nivel tres y bueno pues he intentado abrir el abanico y seguir formándome. He hecho cursos de analista, de rendimiento, de director metodológico para la base y mi ilusión es intentar poder ser entrenador porque me gusta y porque me llama mucho la atención.

¿Dentro del equipo se ha hablado de renovaciones y fichajes o todavía no se ha llegado a ese punto?

No, no se ha llegado a ese punto. Todavía tenemos que juntarnos la directiva y yo. Esperamos poder pasar pronto a la fase uno y que nos podamos reunir con las medidas de seguridad oportunas para poder hablar. Pero lo primero es finiquitar esta temporada, pagar a los jugadores y hablar con ellos grupalmente si se puede y sino pues individualmente por videoconferencia o como sea. Primero zanjar esta temporada antes de pensar en la siguiente.

Rubén Gala se ha ganado la renovación en el campo. Cuando se paró la liga tenía al equipo sexto clasificado, a seis puntos del Play Off y por encima de la posición que le correspondería por presupuesto. Sin embargo él aún no ha recibido oferta de renovación. Supongo que el club estará esperando a que os juntéis todos para hablarlo en persona.

Sí, yo supongo que no tiene que haber problema. Yo creo que Gala ha hecho méritos deportivos para continuar y como persona nunca ha dado ningún problema ni ha habido ninguna historia con él. Yo creo que ha hecho lo que se le pidió, a pesar de que alguno no esté de acuerdo, que era ser un aspirante a estar ahí y yo creo que hemos sido un aspirante. Sobre todo cuando se para la liga, en ese último tramo, era cuando estábamos en el mejor momento. Entonces deportivamente no se le puede poner ningún pero y personalmente tampoco. Lo que pasa es que ahora mismo, con esta situación, no te puedes juntar en persona para hablar. Yo creo que hay cosas que se pueden hablar por teléfono y hay otras que creo que es mucho mejor hablarlas en persona, cara a cara. En las renovaciones, tanto del míster como de jugadores, creo que es mejor reunirse guardando las medidas de seguridad que tenemos impuestas pero cara a cara. Una videoconferencia para ver qué tal están todos está muy bien pero hablar de una renovación o de los términos de un contrato por teléfono no. Esperemos que esto levante, pasemos a la fase uno y nos podamos juntar.

¿Cómo está la situación económica del club?

Yo no llevo esa parcela pero lo que he hablado con el presidente, con Pahito o con José David pues estamos a la expectativa de lo que pueda pasar con patrocinadores que teníamos de esta temporada, si van a querer continuar la siguiente. Luego hay otro hándicap muy importante, los socios. El club lo tiene que dar una vuelta porque en los últimos dos meses no han podido disfrutar del abono y de su equipo. Además la próxima temporada, si cuando empecemos no te dejan tener público hasta a lo mejor terminar 2020 pues no sé cómo se va a poder arrancar presupuestariamente. Si hay patrocinadores que por la crisis no pueden continuar contigo y no puedes hacer una campaña de socios, cómo se vaya a empezar la temporada es una cosa que nos preocupa bastante. Cómo podamos arrancar y con cuánto dinero podremos contar para poder fichar. Yo creo que esta temporada va a ser de transición y nos va a tocar agarrarnos los machos a todos.

Lo que está claro es que va a venir un año duro.

Si muchas de las empresas de Palencia que ayudan al club han tenido parada dos meses o mes y medio su producción tienen ERTE y no han podido facturar pues supongo que para la próxima temporada el tema de patrocinio va a estar complicado. Luego tenemos el hándicap de que ni puedes jugar con gente pues no puedes hacer campaña de socios. Son dos grandes ingresos para nosotros y si no podemos contar con ellos pues tenemos que darlo una vuelta a ver cómo lo vamos a gestionar.

Volvemos a los jugadores. ¿Temes que se estén moviendo en el mercado y que estén siendo tentados con ofertas por parte de otros equipos?

A mi me están llamando representantes, me han pedido jugadores, pero he contestado que ahora no es el momento. Yo ahora lo que no me planteo como persona es cuando han estado muriendo seiscientas, setecientas u ochocientas personas pues llamar a jugadores de otros equipos. Yo no he hecho nada. No he llamado a ningún jugador de ningún equipo. ¿Qué lo haya podido hacer algún club? Pues no lo sé, allá ellos. Yo creo que según ha estado el país preocuparte en llamar a jugadores creo que no era el momento para ello. Ya te digo que la liga creo que no se va a empezar en agosto entonces creo que vamos a tener tiempo de sobra para poder planificar, para hablar de renovaciones o de fichajes. Los Play Off de ascenso a Segunda B van a empezar a jugarlos casi en julio. Van a terminar a últimos de julio. Normalmente es los transcursos de las ligas, hasta que no termina el Play Off no empieza a romper el mercado de fichajes. Así que fíjate si vamos a tener tiempo para hablar de fichajes. Si que es verdad que cuando finiquitemos esta temporada nos gustaría, como yo he hecho el año pasado, intentar cerrar las renovaciones. Dejar un bloque importante de renovaciones y luego tapar los huecos que queden con fichajes. ¿Que les hayan podido tantear? Pues supongo que si porque hay jugadores de nivel y que pueden ser apetecibles pero yo creo que nosotros tenemos que seguir unas pautas que son terminar esta temporada, hablar con ellos para ver cómo están y cual es su situación e intentar hablar con los que queremos renovar y con los que no queremos continuar pues también decírselo siendo sinceros también con ellos.

Para el año que viene se baraja la posibilidad de hacer una liga de veinticuatro equipos o dos grupos de doce. ¿Qué opinión tienes sobre estas opciones?

No me gusta ninguna de las dos. Es verdad que es por una excepción que ha ocurrido a nivel mundial y no podemos hacer otra cosa. Dos grupos de doce lo veo demasiado corto, aunque no sé cómo sería el planteamiento. Es verdad que por las informaciones que tenemos a lo mejor este año las ligas van a ser más cortas y van a empezar más tarde siendo en vez de diez meses de ocho por ejemplo. Pero en una liga de doce habría que ver luego esos primeros clasificados qué opciones tienen para poder ascender. Y luego una liga de veinticuatro a mí se me antoja demasiado larga y con demasiados partidos para ser una liga regular.

Con las últimas informaciones en la mano, si hay ascensos en Provincial, el Cristo B subiría a Regional ya que cuando se paró la liga marchaba en primera posición. ¿Para el club una buena noticia en lo deportivo?

Sí, porque creo que se podría hacer un proyecto bonito. Lo suyo sería que el filial tenga chavales de la ciudad, tanto de los que han estado este año y han logrado ese liderato como otros que podrían llegar, siendo menores de veintitrés años. Chavales Sub23 que puedan alternar el filial con el primer equipo y que en uno o dos años estén formados y preparados para subir al primer equipo. Creo que ahora mismo, si suben al filial, no hay tanta diferencia de una Regional de Aficionados a una Tercera. Al final en la Regional te vas a enfrentar a Briviesca, San José, Unami… equipos buenos y que te van a hacer competir. Por lo tanto no sería tan grande el salto de nivel de Regional a Tercera.

Está claro que en lo deportivo sería una buena noticia pero la única pega sería el aumento del gasto económico en un año complicado ya de por sí.

Sí. Está claro que no es lo mismo Provincial que Regional. En la Regional de Aficionados tienes un montón de viajes, autobuses, arbitrajes… etc. Es verdad que es un gasto pero también es una oportunidad para hacer algo bonito con esos chavales Sub23 que están ahí y que a lo mejor todavía no pueden dar el salto pero tienen nivel. Que se sigan formando y dentro de un año o dos si hay cuatro o cinco del filial que valen pues mejor que si hay dos. Ese sería el objetivo y así lo hemos hablado pero por encima, porque no se sabía tampoco ni nos han notificado que el equipo esté oficialmente pero la idea que hemos hablado muy de pasada como te digo es esa. Chavales Sub23 con nivel y con proyección de llegar al primer equipo.

En cuanto a La Salle, club con el que tenéis convenio para el desarrollo de su cantera y en el que tú estás muy involucrado, tiene ante sí una oportunidad histórica. Actualmente en la categoría Juvenil Regional (tercera división por debajo de División de Honor y Juvenil Nacional) ascienden dos. Burgos CF B es el líder, pero si finalmente el club cierra el convenio con Burgos Promesas 2000 en el que parece que solo falta la firma, no podrían ascender al tener ya el Promesas un equipo en Juvenil Nacional. Segundo clasificado es el Club Internacional de la Amistad B, el cual si finalmente se confirma que el A (segundo en Juvenil Nacional) no asciende a División de Honor, tampoco podría subir. Actualmente la Federación de Castilla y León ha solicitado que en la Juvenil Nacional asciendan los dos primeros (Cultural Leonesa y CIA) pero está pendiente una resolución. En caso de no prosperar ese tampoco ese ascenso, esas plazas de promoción corresponderían al tercero y al cuarto: Vista Alegre y La Salle respectivamente.

Nosotros queremos ser un poco comedidos pero es verdad que vamos a luchar por esa plaza porque nos hace ilusión. Creo que es un premio tanto al colegio como al club por el trabajo bien hecho estos años. Es verdad todo lo que dices y la oportunidad está ahí, si se firma ese convenio entre Burgos CF y BP2000 ya tendrían un equipo en cada categoría. Si al final se confirma también, hablo de lo que nos hemos estado informando, que la Federación Española le da el ascenso a División de Honor a la Cultural y por desgracia pues no se la pueden dar a la CIA, ya tendrían equipo en Nacional y no podría ascender el regional. Entonces correspondería al tercero y cuarto y esa plaza sería nuestra. Pablo, que es el que lo lleva, ha estado hablando con las federaciones y todas las informaciones que nos llegan confirman que si pasa todo lo que has mencionado anteriormente ascenderíamos. Nos hace muchísima ilusión, estamos preparados para luchar por ello y para estar ahí. Es una categoría bonita y que nunca la ha disputado el club, por eso nos ilusiona poder hacer un proyecto para competir en Juvenil Nacional.

¿Cuándo estimas que nuestro fútbol podrá volver a los entrenamientos?

Ahora mismo eso está en el aire. Van a volver cuando les den acceso los que tienen que jugar el Play Off y por lo que han dicho calculo que el Play Off pueda empezar a principios de julio y terminar a últimos de ese mes. Supongo que a partir de ahí irán barajando plazos. Por lo que visto están actuando según los acontecimientos que van pasando y aventurarse a decir cuando empezará todo es complicado porque esto lo va a retrasar. Si la pretemporada se empieza más tarde pues la liga también. Los plazos no los sé pero cuanto antes fuese, dentro de una seguridad, mejor. Los chavales lo echan de menos y nosotros también pero está claro que primero está la salud y después el deporte. No podemos volver si no hay seguridad y si no hay un protocolo para hacer las cosas bien. Ya hemos visto lo que ha pasado a nivel mundial y lo que está pasando en España, que todavía a día de hoy hay ciento y pico fallecidos al día por coronavirus. Hay que ser cautos, hacer las cosas bien y volver cuando de verdad haya seguridad para volver.

Para terminar, ¿qué les dices a los aficionados y socios del Palencia Cristo Atlético?

Que siento de corazón no haber podido terminar la temporada porque el equipo daba sensaciones inmejorables. Que nos gustaría verlos cuanto antes en la Balastera pero es verdad que no depende de nosotros. Que sigan ilusionados y confíen en nosotros porque nuestra idea es intentar hacer un proyecto ilusionante dentro de la capacidad económica que tengamos. A ver si este año por fin podemos hacer un proyecto bonito para ellos y para la ciudad, que se sientan orgullosos y podamos dar un paso al frente. Añado para terminar que espero y deseo que nuestra gente esté bien de salud y que pase esto pronto para que poco a poco podamos volver a una nueva normalidad. Que podamos disfrutar de vernos, de darnos la mano y de poder tomar un café felices como hacíamos antes.