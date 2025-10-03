COPE
Podcasts
Palencia
Palencia

Escucha aquí el Agropopular especial Feria del Pimiento de Torquemada

Campaña de Promoción Nacional del Pimiento de Torquemada, como producto agroalimentario singular del Cerrato palentino (etiqueta climática 047). Plan de recuperación, transformación y resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Nextgenerationeu.

AGROPOPULAR EN TORQUEMADA
00:00
Descargar
COPE Palencia

Agropopular especial Feria del Pimiento de Torquemada

Manuel Lobejón

Palencia - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE PALENCIA

COPE PALENCIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 03 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking