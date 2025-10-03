Escucha aquí el Agropopular especial Feria del Pimiento de Torquemada
Campaña de Promoción Nacional del Pimiento de Torquemada, como producto agroalimentario singular del Cerrato palentino (etiqueta climática 047). Plan de recuperación, transformación y resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Nextgenerationeu.
Palencia - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE PALENCIA
COPE PALENCIA
"Peinado está defendiendo un principio fundamental de la democracia: que la justicia es igual para todo el mundo, incluida la esposa del presidente"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h