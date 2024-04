Una psicóloga da un giro radical a su vida gracias a la Inteligencia Artificial: “En Salamanca”

Ocho de cada 10 alumnos que estudian Formación Profesional encuentran trabajo en el plazo de un año. Es decir, que al año de acabar sus estudios ya están trabajando.





Pero esa cifra es aún mayor entre aquellos que cursan una Formación Profesional Dual. Este itinerario formativo combina las clases en el aula con la formación en las propias empresas. En estos casos el grado de inserción laboral en el primer año supera el 94 por ciento.

De estudiar Psicología a una FP Dual

Y fue, precisamente, ese elevado porcentaje lo que animó a Victoria a dar el salto de la universidad a la formación profesional. Esta salmantina de adopción, nacida en Asturias, es psicóloga. Y ya en la carrera fue haciéndose a la idea de que, tal vez, su futuro laboral podría estar ligado al desarrollo de aplicaciones. Y, más concretamente, a la Inteligencia Artificial.





La formación profesional, además de adaptarse mejor a las necesidades reales que en cada momento tienen las empresas, puede ayudar a retener talento. “Hay una razón muy evidente”, según ha señalado el director de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, Alberto Guerra. Y es que “estas titulaciones se ajustan a la demanda de lo que necesita el tejido productivo y económico”.

Victoria, aunque nació en Asturias, está en el primer curso de Formación Profesional Dual en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. En pocos meses arrancará sus primeras prácticas y no descarta quedarse en Salamanca, donde, asegura, hay oferta laboral en el campo de la Inteligencia Artificial. “Me apetece un poco de estabilidad y, si me ofrecen algo aquí y tienen buenas condiciones, me quedo”, ha asegurado en Herrera en COPE en Castilla y León. “Mejor” eso, afirma, que “andar con la maleta de un sitio a otro”.

Formación Profesional: “Por encima de la universidad”

Sigue existiendo cierto “estigma” en torno a la Formación Profesional, según ha reconocido en Herrera en COPE en Valladolid el director de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, Alberto Guerra, pese a ser “un itinerario de éxito” por el “rápido acceso” de sus alumnos al mercado laboral y “por lo general” con “salarios por encima de lo normal”. ¿Y eso a qué es debido? A la “alta demanda” de estos perfiles profesionales.

Esa alta empleabilidad se plasma ya, de hecho, en las ofertas de trabajo. “En Castilla y león”, ha señalado Guerra, “un 30 por ciento de las ofertas de empleo que se han publicado son para Formación Profesional”. Un cifra que “está prácticamente por encima de la universidad”, ha puntualizado.

Pero hay otro dato que certifica la capacidad de estos itinerarios formativos para retener talento y que convierten a la Formación Profesional en “una formación de arraigo”, como la ha calificado Alberto Guerra: “Ocho de cada 10 jóvenes que estudian Formación Profesional se quedan en el lugar en el que han estudiado”.