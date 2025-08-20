El presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, ofrece 500 euros a cada familia evacuada y hasta 185.000 euros por casa destruida

Los cientos de familias de Castilla y León que han sido desalojadas de sus viviendas por los incendios forestales podrán recibir 500 euros de ayuda y hasta 185.000 euros en caso de que su casa haya sido destruida o afectada por las llamas.

Así se recoge en el plan de ayudas dotado con 114 millones de euros presentado este miércoles por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que también ha aprobado en un Consejo de Gobierno extraordinario solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para los municipios de Castilla y León dañados por los incendios.

Además, la Junta ha acordado solicitar Ministerio de Trabajo que se consideren de fuerza mayor los expedientes de regulación de empleo temporales derivados de los incendios de forma directa o indirecta.

45 medidas para familias, empresas y ayuntamientos

Como ha explicado el presidente de la Junta, será a partir del viernes cuando los afectados por los fuegos puedan comenzar a solicitar las ayudas, que se aprobarán "cada jueves" a partir de la próxima semana para que comiencen así a abonarse.

Según han aclarado a EFE fuentes del Ejecutivo autonómico, las ayudas por inmuebles afectados por las llamas -unos cincuenta según Mañueco- serán por vivienda habitada, con independencia de si se trata de primera vivienda o segundas residencias, muy habituales en los pueblos.

Sobre las ayudas a las personas evacuadas, Mañueco ha indicado que estas serán por unidad familiar, de modo que si en una misma vivienda convivían familias de distinto núcleo, como primos o tíos, o parejas y amigos, estas podrían beneficiarse de ayudas individuales.

También los ayuntamientos se verán beneficiados de este plan, ya que la Junta asumirá los gastos derivados de la acogida temporal de las personas o del reabastecimiento de infraestructuras o servicios públicos como la luz o el agua.

Del mismo modo, el plan destinará ayudas a los autónomos y empresas afectadas, con un importe de 5.500 euros de concesión "inmediata y no reembolsable" como consecuencia del lucro cesante que les ha provocado el fuego en sus negocios.

Los ganaderos y agricultores, por su parte, también recibirán ayudas directas en caso de pérdidas de producción, muerte de cabezas de ganado o pérdida de colmenas para el caso de los apicultores.

Un programa específico para Las Médulas

Por otro lado, el plan aprobado hoy contempla un programa específico para el espacio Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, cuya masa forestal se ha visto arrasada por los incendios que asolan la provincia de León.

Entre las medidas, se incluye la limpieza de las áreas quemadas y la recuperación de la masa forestal, además de la recuperación de las sendas y las señalizaciones y reconstrucción de las infraestructuras afectadas, como los miradores y pasarelas.

EFE Medios aéreos sobre una zona afectada por el fuego que ha arrasado parte del espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca leonesa de El Bierzo, que ha dejado una sensación entre los vecinos de vivir un infierno del que tardarán años en salir

Finalmente, el plan incluye asimismo una "planificación integral" para El Bierzo, con la proyección de Las Médulas tras el incendio que convierta a este espacio, como ha destacado Mañueco, en un "ejemplo de regeneración patrimonial". Por último, el presidente de la Junta ha trasladado un mensaje para todos los afectados por los incendios, que tienen su "respeto y cariño".

"Sé que es difícil, pero quiero ponerme en su piel. Comprendo su sufrimiento y angustia, pero quiero trasmitir un rayo de esperanza a todas las personas desesperadas, a quienes daremos esperanza y a las que ofreceremos tranquilidad y certidumbre", ha apostillado Mañueco