El miedo con el que conviven cada día los agricultores: "Te subes para casa y no sabes"

Un total de 730 son los robos en el campo que se han producido en Castilla y León durante 2023 según datos de Unión de Uniones. En nuestra comunidad se han reducido en un 7%, pero en el resto de España llevan incrementándose desde 2020. Un media de 31 robos al día son los que se han denunciado en nuestro país durante el año pasado.

A pesar de que en Castilla y León, el pasado año hubo menos robos en el campo. Siguen sucediendo a agricultores como Pablo, en la provincia de Zamora. Hace unos días, poco después de empezar a recoger las patatas, le robaron 200 kilos. Pero no es la primera vez. Ha contando en COPE que le han llegado a robar en 3 o 4 ocasiones.

El año pasado unos 2.000 kilos de patatas que con un precio en torno a 40 céntimos, supuso una pérdida de unos 800 euros. Las patatas estaban recogidas en los sacos grandes. Pablo cree que con un carro o una furgoneta “juntaron el vehículo, rajaron la saca y la llevaron prácticamente entera”.

Esta situación genera incertumbre por no saber si va a volver a ocurrir. “Te subes para casa y no sabes si te van a hacer un daño, te van a robar muchas o no y hay veces que ha tocado bajar a vigilarlas, aunque no suela ocurrir eso”, explica. Además, puso una denuncia en la Guardia Civil, quienes también patrullaron por la zona. “Si hubieramos seguido más tiempo, seguramente que los habían cogido”.

No son los únicos robos que ha sufrido Pablo, en otras ocasiones incluso gasoil o dos cajas de herramientas completas. Supuso un coste de casi 1.000 euros cada uno de ellos. Hace un llamamiento “sobre todo en esta época” para que haya más vigilancia para evitarlos. “Por ejemplo las patatas, es un producto que vale más dinero que lo tuvieran en cuenta, se dieran una vuelta y lo tuvieran presente”, decía Pablo en Herrera en COPE.

¿Cómo actúa el Equipo Roca de la Guardia Civil?

Audio





¿Quién se encarga de combatir este tipo de sucesos? El equipo ROCA de la Guardia Civil es una unidad especializada en los robos en el campo. Nació en 2013 y llevan más de una década ayudando a los productores agrícolas y ganaderos. Luis Miguel Martínez y Julían López son dos de los cuatro agentes a cargo de esta unidad en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid.

Dicen que hay zonas más sensibles, por ejemplo los regadios, con los robos de gasoil o cobre. También las zonas más relacionados con el cobre o con el gasoil. “Hablamos de robos de 1.000 litros de gasoil al agricultor, a parte de ese robo, es la apertura que le han hecho en la nave, la rotura que le han hecho en el depósito, los destrozos que hayan podido producir tanto en explotación como en maquinaría. Lo que para ellos les supone una ganancia de 1.000 euros a lo mejor al agricultor le ha fastidiado 6.000 o 7.000”, explica Luis Miguel en COPE.

Los agentes han notado un descenso considerable de estos robos también en verano por la mayor presencia de personas en el campo pero aún así suceden. Julían han contado en COPE que hacen labores preventivas de vigilancia, mantienen contacto con los agricultores y ganaderos. Y una vez que hay robos pues actúan de una forma directa o indrecta. No hay un perfil claro pero sí suelen estar organizados. “Una persona aislada puede cometer algún pequeño delito pero cuando se trata de robos de gasoleo en grandes cantidades, una persona sola es muy dificil hacerlo. Hay que llevar varios vehículos, tiene que ser entre varias personas, cada uno realiza una labor”, argumenta Julián.

En esa labor preventiva, están los vecinos de los municipios. “Necesitamos ojos en todos los pueblos. Cada uno tenemos nuestros contactos y al final sino es el vecino de una localidad, es el vecino de otra el que te avisa, el que te hace una foto de un coche, el que ha visto pasar una furgoneta un poco rara y a partir de ahí podemos ir tirando, sino imposible”, comentan.