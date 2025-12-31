Castilla y León reivindica su modelo de estabilidad y concordia a las puertas de un nuevo año electoral

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, con un mensaje de buenos deseos para este 2026

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pronunciado su tradicional mensaje de Fin de Año desde el Museo de la Evolución Humana de Burgos, en un año que conmemora el 15 aniversario de su apertura y los 25 años desde que Atapuerca fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Desde este lugar, descrito como un "símbolo de continuidad", ha querido recordar que una comunidad es "presente, pero también memoria, responsabilidad y futuro".

Balance de un año de crecimiento

Durante su discurso, ha hecho balance de 2025, un año en el que, según ha afirmado, ha crecido la economía de la comunidad y se ha alcanzado una cifra récord de personas trabajando. Estos hitos, ha subrayado, se han conseguido aplicando "los impuestos más bajos de nuestra historia".

En paralelo, ha defendido el refuerzo de los servicios públicos, posicionando a Castilla y León como "la primera comunidad en educación, en servicios sociales y en atención a la dependencia, y la segunda en sanidad". Ha atribuido estos logros al "esfuerzo de todos" y a la labor de su gobierno aportando "estabilidad" y "gestionando con eficacia".

Entre los "hechos concretos" enumerados, ha destacado la educación gratuita de 0 a 16 años, el autobús gratuito con la tarjeta Buscil y "el mayor impulso a la vivienda pública" conocido en la comunidad.

El reto de las elecciones de 2026

De cara al futuro, ha marcado el objetivo de seguir creciendo, atrayendo talento, creando empleo y mejorando la calidad de vida de jóvenes y mayores. Con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2026, ha afirmado que se abrirá "una nueva etapa política" que exigirá a todos "altura de miras, serenidad y una idea clara, decidir con responsabilidad".

No podemos dejar que el estruendo del día a día, la trinchera y la división nos haga perder de vista lo esencial" Alfonso Fernández Mañueco Presidente de la Junta de Castilla y León

En este sentido, ha hecho un llamamiento a no permitir que "el estruendo del día a día, la trinchera y la división" hagan perder el foco de lo importante. Ha señalado que "Castilla y León tiene el deber de estar a la altura de su legado y de aportar a España lo que tantas veces le ha dado en su historia, estabilidad, sentido de estado y vocación de concordia".

Castilla y León tiene el deber de estar a la altura de su legado y de aportar a España lo que tantas veces le ha dado en su historia" Alfonso Fernández Mañueco Presidente de la Junta de Castilla y León

Finalmente, ha concluido su intervención afirmando que cuando la comunidad "se afirma en lo mejor de sí misma, España es capaz de caminar segura hacia su destino", y ha deseado a todos los castellanos y leoneses un 2026 lleno de "salud, esperanza y prosperidad".