Los veterinarios de León aplauden Medicina pero califican de “puñalada trapera” la Facultad de Veterinaria para Salamanca

Los veterinarios de la provincia de León se han reunido este fin de semana con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, patrón de los veterinarios y de los animales, un encuentro en el que se dieron cita cientos de profesionales que desempeñan su labor en los más diversos ámbitos: clínicas de pequeños animales, explotaciones, centros de investigación, salud pública, universidad…

En esta cita, el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León, Luciano Díez Díez, hizo un repaso de los asuntos que más preocupan a los profesionales y trasladó la “perplejidad” del sector ante el anuncio de la creación de una nueva Facultad de Veterinaria en Salamanca.

“Hemos recibido nuevas noticias relacionadas con las carreras sanitarias y, para León, una de cal y otra de arena. Si aparece la financiación, parece que tendremos Medicina. Por fin una buena noticia, se ha aprobado después de tantos años de reivindicación, tantas memorias presentadas y tantos estudios realizados. Pero, a cambio, nos han dado una puñalada trapera porque, de repente, ha aparecido una segunda Facultad de Veterinaria y, con ésta, ya serán 16 en España”.

El horizonte de los nuevos egresados, recuerda Díez, es preocupante. “Con tanto egresado es tanta la oferta que la profesión cotiza a la baja. Hay tanta competencia que no se pueden pagar más sueldos y el desencanto es tal que ya se ha hecho este año un estudio desde el Consejo General de Veterinarios que concluye que de los jóvenes que empiezan en las clínicas, 3 de cada 10 abandonan. No porque encuentren otras alternativas o porque emigren a otro país, sino que abandonan la profesión y se dedican a otra cosa”.

El presidente del Colegio de Veterinarios de León recordó que “nunca hemos tenido más veterinarios en España. Sin embargo, las dificultades para encontrar repuesto en las clínicas y sobre todo en el medio rural, en el que no se está invirtiendo para que sea atractivo para los jóvenes, son cada vez mayores”.

Esta nueva Facultad de Veterinaria, recordó Díez, va a agravar la situación. “Lo entiendo a nivel empresarial, porque hay muchos estudiantes que se quedan a las puertas y no pueden entrar, pero la sociedad no puede absorber tantos profesionales y está tirando el dinero que invierte en formar a grandes profesionales que luego no va a poder utilizar”.

Durante su intervención, el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León recordó también la crisis de la tuberculosis y reprochó una vez más el “populismo legislativo” que afecta a la gestión de las campañas de saneamiento ganadero. No obstante, se manifestó esperanzado al respecto, “ya que la nueva dirección política de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural posee sobrados conocimientos en Sanidad Animal y también experiencia en el control de las enfermedades de nuestra ganadería. Lo que puede hacer posible que el desarrollo de la actual Ley 6/2024, de 17 de junio, de modificación de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León consiga reducir al mínimo el impacto negativo sobre la sanidad de nuestra ganadería que esta medida podría ocasionar”.

También recordó que, si bien las Administraciones decían “haber aprendido con la pandemia” y habían anunciado medidas potenciando la salud pública, esto no se había llevado a cabo. “Sigue estancada la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y aún se desconocen los requisitos para optar a su sede. En León llevamos dos años manifestando que queremos optar a ello, basándonos en las fortalezas que aporta nuestra Universidad y su veterana Facultad de Veterinaria. Una Facultad de 172 años, una de las cuatro cunas de profesionales veterinarios dedicados a la Salud Pública más antiguas”.

En el transcurso de los actos oficiales, los veterinarios nombraron presidente de honor del Colegio Oficial de Veterinarios de León a Juan Francisco García Marín, anterior rector de la Universidad de León, con una extensa y destacada carrera profesional de ámbito nacional e internacional.