Teo construye su nuevo hogar utilizando pacas de paja

Un leonés, Teo Herrero ha pensado mucho a la hora de construir su propia casa y se ha decidido por la paja. Este vecino de Valencia de Don Juan se ha lanzado en una aventura que está dejando de él un concepto de loco en todo aquel que conoce su proyecto.

La idea la está poniendo en práctica en el pequeño pueblo de Fáfilas, en el municipio de Villabraz. Sus vecinos ven con sorpresa que una nueva casa se construye en base de paquetones de paja. El plan es el mism que cualquier edificación, sólo que, para aislar las paredes, las grandes alpacas de paja hacen que con una temperatura exterior de 32 grados en verano en el interior sea de 19, y en invierno, los tres grados en el exterior se traducen en doce tras las alpacas

Y todo esto todavía en la fase inicial de la idea, que, como los buenos proyectos, surgió de una búsqueda en Internet. Así lo reconoce el propio Teo, que explica como como «fue toda una casualidad. Quería hacer un merendero para pasar los fines de semana e investigué cómo hacer una casa barata. En Google salían cómo se hace en Alemania o en Latinoamérica y se me metió en la cabeza».

Lo que en un principio iba a ser un merendero, ya va por porche, salón, baño y espacio para albergar tres o cuatro habitaciones, aspecto que todavía está por decidir. Todo levantado con paja, rematado por ladrillo y culminado con un techo aislante. Teo confía plenamente en la viabilidad de su nueva casa de retiro, aunque es el único. «Ni en casa creían en mí. Me decían que estaba trastornado. Y los vecinos del pueblo pensaban que ha venido un loco a hacer una casa a Fáfilas. Sólo me cree el que me está ayudando a hacerla», advierte.

Aunque muchos piensen que pronto las paredes se podrían pudrir, Teo apunta a que, si no reciben humedad, no habrá problema. Y lo ha comprobado gracias a su padre que «tuvo paja guardada 20 años y estaba intacta».

Chimenea

Tuberías, luz, ventanas, puertas y todo lo necesario para realizar una casa desde el inicio, ha pasado o pasa por las únicas manos de Teo, que aspira a poder disfrutar de la barbacoa en su finca de Fáfilas a finales del próximo año. Todavía no tiene claro cuál será la puerta que le gustará realizar para la entrada o si el tubo de la chimenea podrá alargarlo lo suficiente como para que la paja aísle el calor por toda la casa.