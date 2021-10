El salmantino Carlos Javier Salgado opta a la presidencia de UPL

El salmantino Carlos Javier Salgado optará a la presidencia de Unión del Pueblo Leonés. Con una dilatada trayectoria en el asociacionismo, Salgado es Doctor en Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca.

Salgado ha comunicado que presentará su candidatura a la presidencia de Unión del Pueblo Leonés (UPL). Este será uno de los cargos orgánicos cuya elección se designará en el próximo congreso del partido leonesista, que se celebrará el próximo 27 de noviembre, y para el cual ya han presentado su candidatura para ser secretario general y vicesecretario respectivamente Luis Mariano Santos y Eduardo López Sendino.

En lo que concierne al que por ahora es el único candidato a la presidencia de UPL, Carlos Javier Salgado, cabe apuntar que es Doctor en Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, institución académica en la que previamente obtuvo el Máster en Democracia y Buen Gobierno, así como la Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración, teniendo además una prolongada trayectoria en el asociacionismo y habiendo publicado varios libros.

Con su candidatura, Salgado se marca como objetivo “que crezca la base social del partido, para impulsar un leonesismo que ya es transversal en nuestra sociedad, pero que necesita de una UPL fuerte para que el resto de fuerzas políticas puedan dar pasos hacia un camino necesario para que la Región Leonesa tenga un mejor futuro: una autonomía propia.”

En este aspecto, el candidato salmantino a la presidencia de UPL apunta que la petición de una autonomía propia para la Región Leonesa “va mucho más allá de que queramos conservar nuestra identidad como región, y es que se trata también y especialmente de que podamos manejar nuestros recursos como región y enfocar las inversiones hacia aquello que resulte más conveniente para Salamanca, Zamora y León, sin olvidarnos de las características propias que posee la que en otros tiempos fue la cuarta provincia de nuestra región: El Bierzo”.

Por ello, el objetivo de Salgado es que Unión del Pueblo Leonés “se configure como una fuerza política que ayude a dar la vuelta a la tortilla para sacar a la Región Leonesa del olvido y abandono al que estamos sometidos en la actualidad”. Así, el de Guadramiro busca “que logremos una posición de fuerza como partido que nos permita ser más decisivos para que los partidos generalistas tengan una mayor implicación con nuestra tierra y dejen de mirar hacia otro lado cuando se trata de cuestiones que afectan a Salamanca, Zamora y León”.

Asimismo, manifiesta que “seremos muy combativos y seguiremos reclamando un trato justo para la Región Leonesa, exigiendo las inversiones que por justicia y necesidad consideremos que correspondan a nuestra tierra, para que nuestros paisanos puedan gozar de un futuro aquí, sin que tener que hacer las maletas para emigrar por falta de trabajo”.

Un objetivo que el candidato a la presidencia reconoce que “hemos de ser conscientes que no será fácil, y que no podrá lograrse de un día para otro, sino que habrá que trabajar muchísimo para ello”. Por ello, apunta, “hemos de ser realistas y no podemos llevarnos a engaño, va a llevarnos años encauzar la situación de la región y revertirla, especialmente de continuar en el marco autonómico actual que nos priva de herramientas esenciales para ello, pero no podemos perder de vista el objetivo de dar un futuro a nuestra tierra y no podemos permitirnos bajar los brazos lo más mínimo como partido, pues nuestra contribución puede y debe ser decisiva para frenar la actual debacle de nuestra tierra y empezar a caminar en positivo”.





Por último, Salgado deja la mano tendida, en caso de alcanzar la presidencia de UPL, para que se dé una colaboración con otros partidos en las instituciones, indicando que “todas las propuestas y proyectos que sean beneficiosos para nuestra tierra contarán con nuestro respaldo, vengan de donde vengan”, aunque advierte al resto de partidos de que “la autonomía de la Región Leonesa, nuestra identidad como región, y el futuro de nuestra tierra son líneas rojas para nosotros, y pueden dar por seguro que van a tener a UPL enfrente para reclamar en todo momento lo que merecen Salamanca, Zamora y León.”