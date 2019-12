El Purple Weekend ya está aquí con veinte bandas y múltiples actividades

El grupo 'Blank Tapes' abre esta noche la XXXI edición del Purple Weekend Estrella Galicia 2019', que se celebrará hasta el próximo domingo, día 8 de diciembre, y que viene cargado de conciertos y diversas actividades que se desarrollarán por toda la ciudad.

Así, estos estadounidenses ofrecerán un concierto gratuito en el Museo de Arte Contemporáneo uicado en la capital leonesa a partir de las 22,30 horas. Se trata de una banda creada en 2003 por Matt Adams, quien desde entonces ha creado toda calse de piezas que se acercan a la psicodelia y el surf de la costa de California, fusionándolos con garage, folk e, incluso, pop.

Pero antes del concierto inaugural, también comienzan las actividades que se han organizado para el Purple Weekend Estrella Galicia de este año. Así, a las 19,00 horas en Elektra Comics, se llevará a cabo la presentación del libro 'La Quadrophenia de Pete Townshend', en la que estará presente su autor, Javier Cosmen, que estará acompañado por Paco Poza (Los Imposibles, Madrid), quien ofrecerá un concierto acústico para esta ocasión.

Según su autor, "Existe una peculiaridad que diferencia a los Who de cualquier otro grupo contemporáneo: nadie ha sabido profundizar mejor en lo más singular, sombrío, filosófico y cerebral de la psique humana. A lo largo del tiempo Quadrophenia ha demostrado ser su obra maestra idiosincrática. Es un trabajo tan impregnado de inspiración musical, tan rico en ideas y con una historia tan coherente y convincente, que logra arrancar de la superficialidad de lo cotidiano a quien se atreve a adentrarse en su contenido. Y es que la razón por la que ha llegado a convertirse en un testamento imperecedero de la identidad es porque, en realidad, Quadrophenia habla de todos nosotros. Por eso perdura -y perdurará- en el tiempo".

Además, a partir de las 20,15 horas, el Teatro El Albéitar acogerá la presentación y la proyección del documental 'Sonido Mosca', de la Produktiva Producciones. Los asistentes podrán conocer a qué se refiere este término, un sonido generado por un distorsionador. Una de las primeras bandas (si no la primera) en utilzarlos, fueron Los Salvajes a mediados de los sesenta. Este primigenio prototipo de pedal lo construyó la marca Sinmarc, para que pudieran hacer el tema 'Satisfaccion' al estilo de sus admirados Rolling Stones. Todo ello se xplica en el documental, para cuya producción La Produktiva Films puso en marcha un crowfunding con gran acogida. Recién salido del horno y presentado por sus productores, conoceremos de primera mano la historia de la mítica compañía de amplificadores Sinmarc y los inicios del rock en Barcelona.

Este será el pistoletazo de salida de una edición que estará encabezada por artistas de la talla de Peter Perret, los Hodoo Gurus, Carlton Yumel Smith, The Jaybirds o The Stems, entre un total de 21 conciertos.

Además, el Purple Weekend Estrella Galicia 2019 cuenta también con un gran número de actividades, encaminadas a involucrar al público de todas las edades, incluyendo a los niños con inicitivas como 'The kids are All Right'o el tradicional mercadillo vintage, además de varias exposiciones instaladas en diversas ubicaciones como el MUSAC, Espacio Vías y la Galería Ármaga, la concentración de scooters o mesas redondas.

el programa artístico del Purple Weekend en su totalidad se configura teniendo en cuenta que debe estar a la altura de uno de los eventos más representativos de León, ya que es el festival más importante de la ciudad. Para que siga siendo un referente a nivel tanto nacional como internacional, y no ser “uno más”, es esencial hacer hincapié en la especialización, ya que actualmente existen muchos festivales que aglutinan estilos muy dispares e inconexos. El Purple Weekend posee una identidad propia, con base en la música, arte, cine, moda etc. de los años 60, pero está abierto a estilos adyacentes y complementarios (como viene sucediendo desde que es festival internacional) y ha ido evolucionando a la par que las necesidades del público, por ejemplo en cuanto a actividades familiares e infantiles, en las que se ha puesto un especial esmero.

La implicación de las instituciones públicas culturales más relevantes en la ciudad de León es otro factor importante para mantener este nivel de calidad: el MUSAC y la Universidad fundamentalmente, a los que recientemente se ha añadido la Biblioteca Pública. Este año se adhiere además a la programación una galería de arte privada, Ármaga.

La dirección artística en cuanto a bandas y pinchadiscos este año, se ha esmerado en mantener los orígenes y el espíritu primigenio del festival, que no estaría completo sin una programación cultural de actividades que no son propiamente música en directo como son exposiciones, scooter run, charlas, la feria del disco y mercadillo vintage, proyecciones etc. que giran siempre en torno a la cultura sixties y pop.