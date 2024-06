La Policía desaloja el pleno del Ayuntamiento de Villaquilambre por las interrupciones del público

La Policía Local de la localidad leonesa de Villaquilambre desalojó este jueves al público presente en el pleno extraordinario del Ayuntamiento convocado por el Partido Popular para pedir explicaciones sobre la apertura del Centro de Atención a Personas Migrantes que San Juan de Dios pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalet del Pozo de León, situado en la localidad de Villarrodrigo de las Regueras, perteneciente al municipio.

El público, que en reiteradas ocasiones alzó la voz, interrumpió las intervenciones de los concejales e impidió el desarrollo normal del pleno, fue avisado en vano en varias ocasiones por el alcalde del municipio, Jorge Pérez, para que cesara en su actitud. Por ello, dio la orden a los agentes para que procediera al desalojo.

Ante esta situación, los concejales de la oposición -Partido Popular, Vive Villaquilambre, Vox y Ciudadanos- también decidieron abandonar la sesión, sin quedarse a escuchar la respuesta del regidor a las preguntas planteadas por ellos. “Villaquilambre es un pueblo que acoge a todo el mundo, que nunca ha habido ningún problema y que no es ni xenófobo, ni racista”, afirmó el portavoz del Partido Popular, Manuel García, quien acusó al equipo de Gobierno de “querer dar esa información a la ciudadanía por unos comentarios poco afortunados por algún grupo de Whatsapp”.

García, que fue alcalde durante doce años en el municipio, recordó que “se han vivido momentos muy complicados a lo largo de la historia” en los que “jamás se ha desalojado un pleno”, convencido de que el equipo de Gobierno de Villaquilambre está compuesto por “auténticos dictadores” que “no contestan a las preguntas que propone la oposición”, consideró que “el problema no es que Jorge Pérez sea alcalde del municipio, sino sufrirle como vecino por la forma en la que se comporta”.

El ‘popular’ insistió en que el Ayuntamiento de Villaquilambre “debería haber dado mucha más información” sobre la apertura del Centro de Acogida a Migrantes, pero no volvió a entrar al pleno, de forma que no pudo escuchar la respuesta del alcalde a sus preguntas. Asimismo, lamentó no poder llevar a cabo una moción de censura debido a que se necesita la mitad más uno de los apoyos de los concejales para ello.

Por su parte, Jorge Pérez, regidor de Villaquilambre, recordó que el Ayuntamiento vivió la misma situación en 2022, cuando era alcalde Manuel García, al acoger a refugiados que provenían mayoritariamente de Ucrania. “En aquel momento él no informó, no hizo un pleno y no convocó a los portavoces de la oposición y no hubo ningún problema”, afirmó.

Bajo la premisa de que “el Estado tiene la obligación legal y moral de acoger a los refugiados”, Jorge Pérez advirtió que el municipio “no se va a erigir como portavoces del fascismo y de la xenofobia” y “ponerse el contra de un centro que, pase lo que pase, se va a instalar en Villaquilambre”, tras lo que “la sociedad tendrá que aportar “lo mejor de ella para intentar que la integración sea la máxima”.

El alcalde acusó al portavoz del PP de “desinformar sobre la llegada de 300 menas, que finalmente no son menores” y de “alterar la convivencia” con el objetivo de “incentivar el odio y meter miedo y odio hacia el extranjero”.

Respecto a la llegada de los solicitantes de asilo al Centro de Atención a Personas Migrantes, prevista a partir de este sábado, Pérez explicó que se hará “de manera coordinada con San Juan de Dios” y vaticinó que “viendo en lo que se ha convertido en la política nacional, los partidos que todos conocemos o algún ‘instagramer’ irá a la puerta y hacer el paripé”, para lo que confió en que “los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado saben manejar la situación para que no haya ningún incidente relevante”.