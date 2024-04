Operar a los niños desfavorecidos en África, la iniciativa solidaria de médicos de Castilla y León

Sopesur, Solidarity Pediatric Surgery, es una asociación sin ánimo de lucro que ha cambiado la vida de muchos niños en Guinnea-Bissáu, operándo desinteresadamente y llevándo a cabo cirugías y tratamientos médicos en el hospital Nacional Simao Mendes y facilitando que algunos niños puedan venir a España para ser operados.

Fundada en el año 2015-2016 por un grupo de médicos y voluntarios comprometidos, Sopesur brinda atención médica a niños desfavorecidos en Guinnea-Bissáu. Su objetivo es disminuir la tasa de mortalidad infantil, así como aumentar la esperanza, mejorar la calidad de vida en niños/lactantes, gracias a un equipo de especialistas y grandes medios técnicos. Además enseñan habilidades quirúrgicas a los médicos locales.

Jose Maria Pradillos, cirujano pediátrico del Hospital de Valladolid, y Ana Gloria Andrés, pediatra del Hospital de León, acaban de llegar de Guinnea-Bissáu donde han operado a niños con problemas urológicos, malformaciones o peritonitis. Lo hacen de forma desinteresada, invirtiendo sus propios recursos y tiempo de vacaciones o libranzas para ayudar a estos niños.

En cada misión, que dura un par de semanas, operan entre 60 y 70 niños al día y pasan consulta a más de 120 niños. Empiezan temprano por la mañana, sobre las 7:30-8:00 de la mañana y a veces terminan a la 1:30 o 2:00 de la madrugada.

Los niños son seleccionados por los médicos locales, ven las patologías que pudieran ser quirúrgicas y deciden quién se opera. Los especialistas españoles llevan el material que se requiere para poder operarlos, superando el límite por maleta y pagando un extra en cada viaje. En esta última misión en Guinnea-Bissáu se desplazaron un total de trece profesionales (dos anestesistas, dos cirujanos, tres pediatras, tres enfermeras y tres estudiantes de la facultad de Valladolid becados).

Ana Gloria confiesa que este es el primer año que ha ido a esta misión: "Estoy contenta. Ha sido una experiencia muy intensa con cierto sabor agridulce. Te sientes útil, ayudas, aportas experiencia pero por otra parte ves cosas que ya no estás acostumbrada a ver aquí en nuestro país y en nuestro trabajo diario, y es frustrante que no puedas tampoco ayudarles en todo lo que sabes. No hay recursos. La medicina de allí, es una medicina pública, pero al final se tienen que pagar el tratamiento".

Hay patologías que son menos frecuentes en España, donde se hace mucha prevención. Gracias a Sopesur se ha conseguido que los pacienrtes no paguen nada, y se intenta llevar todo el material necesario desde nuestro país, ya que allí se paga por todo, desde una jeringuilla hasta una radiografía.

Normalmente el cirujano Pradillos y su equipo hacen dos viajes al año a África, comprando el material a lo largo de los meses para beneficio de los niños. En próximas misiones se potenciará la docencia para el personal que trabaja allí y hacen un llamamiento a otros especialistas, interesados en ayudar y colaborar con la ONG.