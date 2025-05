El Nazareno de León procesiona en Roma

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, de León, participa en los actos del Jubileo de las Cofradías, que se celebrarán en Roma del 16 al 18 de mayo.

La Cofradía, fundada en León en el año 1611, ha recibido la invitación de la Santa Sede, a través de Monseñor Rino Fisichella, prefecto del Dicasterio para la Evangelización, para que la imagen del Padre Jesús Nazareno participe en la Procesión organizada con motivo del Jubileo de las Cofradías en la ciudad de Roma el sábado 17 de mayo de 2025, en atención a su “significado devocional, artístico y teológico”.

En la decisión de la Santa Sede ha contribuido el hecho de que la Cofradía participara en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en el año 2011, invitados por la Conferencia Episcopal Española y con la presencia de Su Santidad, Benedicto XVI, así como tratarse de la Cofradía que organiza la Procesión de Los Pasos en la mañana del Viernes Santo de cada año, que cuenta con una mención especial dentro de la declaración de interés turístico internacional con el que cuenta la Semana Santa de León.

La Cofradía y el Nazareno estarán arropados en la capital italiana por cerca de un millar de leoneses entre hermanos, miembros de la agrupación musical, familiares y acompañantes, además de autoridades, que se desplazarán hasta la capital italiana para asistir a la cita.

Junto a la imagen, procesionarán por las calles de Roma más de medio millar de leoneses, entre los que se encontrarán 360 braceros y más de un centenar de miembros de la Agrupación Musical.

Gran procesión

Con un itinerario de cerca de cuatro kilómetros y una duración prevista de seis horas y media, la gran procesión del Jubileo de las Cofradías partirá de Piazza Celimontana y recorrerá via Claudia, via Celio Vivenna, via di S. Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi para, tras girar de nuevo por via di S.Gregorio, continuar por via Celio Vibenna y regresar al punto de partida por via Claudia.

La procesión seguirá “el orden lógico de cualquier procesión”, de forma que en primer lugar caminará la Cruz Patriarcal del siglo XVIII de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Mafra (Portugal), seguida por el cuadro de Santa Ana con la Virgen de la archicofradía vaticana de Anta Ana de los Palafreneros de la Ciudad del Vaticano.

El tercero en comenzar a caminar por las calles de la ciudad eterna será la talla del siglo XVII de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León.

El ‘señor’ de León estará sucedido por dos crucifijos del Priorato Ligur de Cofrafías de Génova y el ‘Le Devot Christ’ de Perpignan (Francia), seguidos el de la Virgen de los Dolores de la Cofradía María Addolorata de Enna (Italia).

Cerrarán la procesión el Santísimo Cristo de la Expiración –conocido popularmente como El Cachorro- de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria de Sevilla y la María Santísima de la Esperanza de la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga.

OTROS ACTOS

Además de la participación en la Procesión del día 17 y en la misa que el nuevo Sumo Pontífice oficiará en la Plaza de San Pedro el domingo 18, la Cofradía ha organizado una serie de actos en la ciudad de Roma durante el viernes día 16, como un besapié al Padre Jesús Nazareno a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 20.00 horas en la Basílica de Sant´Andrea della Valle, un concierto de la Agrupación Musical de la Cofradía en esa misma basílica a las 11:30 seguida de una eucaristía presidida por Luis Ángel de las Heras, Obispo de León, y por la tarde peregrinación a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano de toda la expedición leonesa, a la que acudirán juntos más de 800 leoneses.