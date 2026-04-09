Marta Vidal, de la élite del balonmano a escritora revelación

Marta Vidal del Palacio ha logrado una hazaña admirable: unir el deporte profesional con los estudios, su profesión y su labor como escritora. La deportista y fisioterapeuta leonesa, que actualmente reside en Francia, presenta este viernes en el Instituto Leonés de Cultura su primera novela, ‘Leyendo en casa de la señora Parks’.

Una carrera marcada por la disciplina

Originaria de León, Vidal dio sus primeros pasos en el deporte como portera de fútbol, pero la falta de opciones femeninas la llevó al balonmano, disciplina que practica desde hace 13 años. Su trayectoria incluye su paso por el club Cleva León, ser campeona de España con la selección juvenil de Castilla y León y formar parte de la plantilla del Málaga Costa del Sol, con el que participó en la Copa de la Reina. En 2022, dio el salto a Francia para jugar en un equipo de categoría nacional 1.

Entre 2018 y 2022, compaginó su carrera deportiva con sus estudios hasta conseguir el grado en Fisioterapia por la Universidad de Málaga, profesión que ejerce actualmente en Francia. La clave, según ha explicado en el programa “Mediodía en COPE León”, fue la organización y la constancia: "mucha trabajo, mucha disciplina". "Soy una fiel defensora del deporte, no solo por los beneficios de la salud, sino también por los valores que aporta", ha afirmado.

Soy una fiel defensora del deporte, no solo por los beneficios de la salud, sino también por los valores que aporta" Marta Vidal del Palacio

Su adaptación al país vecino fue "complicada al principio", especialmente por el idioma, ya que su segunda lengua siempre había sido el inglés. Sin embargo, la presencia de otras tres jugadoras españolas en su equipo le facilitó mucho el proceso de integración, junto a su propio esfuerzo por aprender francés lo más rápido posible.

COPE Presentación libro Marta Vidal

El nacimiento de una escritora

Su faceta como escritora nace de una pasión que le acompaña desde la infancia. "Desde los 8 o 9 años siempre he tenido estas ganas de escribir, de ser escritora", ha confesado en la entrevista con Esther Peñalba Aller. Inspirada por su amor por la lectura, su objetivo era "escribir un libro que enganchara a la gente".

‘Leyendo en casa de la señora Parks’ narra la historia de Gabriela, una joven que encuentra una nota en una biblioteca solicitando un lector para una persona mayor con problemas de visión. Así conoce a la señora Parks, con quien irá forjando un vínculo muy especial a través de las sesiones de lectura que desvelarán algún que otro secreto.

Aunque la mayor parte de la historia es ficción, Vidal reconoce que se ha inspirado en hechos autobiográficos como su amor por la lectura y las relaciones intergeneracionales. "Siempre he tenido una conexión más fuerte con, por ejemplo, la gente mayor", ha señalado. La novela está dirigida a un público de "jóvenes adultos en adelante".

Escribir esta novela ha supuesto para ella "un orgullo" personal, permitiéndole demostrarse a sí misma que era capaz. Lo más complicado, asegura, fue mantener la disciplina para escribir después de los entrenamientos, sacrificando horas de ocio con la vista puesta en un resultado que la "iba a hacer muy feliz".

Siento que he abierto un poco la veda, y ahora que he visto que soy capaz, pues hay que seguir" Marta Vidal del Palacio

Y parece que la experiencia ha sido gratificante, ya que ha confirmado con rotundidad que seguirá escribiendo: "Sin duda. El segundo está ya a puntito". "Siento que he abierto un poco la veda, y ahora que he visto que soy capaz, pues hay que seguir", ha concluido. El libro ya está disponible en la web de la editorial Ediciones Oblicuas y próximamente llegará a las librerías.