Es el "number one". No cabe duda. Hace apenas unas horas estaba luchando con la selección argentina en Los Juegos Olímpicos de Tokio y ya está en León. Miles de kilómetros a cuestas, para llegar a la ciudad más bonita del mundo el miércoles y el jueves a entrenar. "Lo haría cualquiera" dice Manolo. Increíble, per cierto. "No estoy cansado, son dos cosas distintas y tenía mucha ilusión por estar aquí con los nuevos jugadores que he fichado y se me hacía extraño no recibirlos".

Al final del entreno, ha colocado a todos los jugadores disponibles en el centro de la cancha y su charla ha sido en inglés. Espectacular. Griegos, balcánicos, leoneses y un lituano le escuchaban atentamente. Cadenas pretendía meterles en el cuerpo, ese espíritu ganador que le caracteriza.

Luego, saludos con directivos y miembros del club y entrevistas. El entrenador del Abanca Ademar advierte que el equipo es corto, que necesita jugadores. Tampoco ha tenido suerte en estos días Semedo. La recuperación del tendón de aquiles va muy bien, pero hace quince días tuvo que pasar por el quirófano por una apendicitis.

Este jueves, en el entrenamiento vespertino, el Abanca Ademar ha contado ya con los porteros fichados. Desde que comenzó la pretemporada estaba Tanos, el griego y hoy se ha sumado Milan, el serbio. El técnico habla de sus deseos para intentar contratar más jugadores: "Es imprescindible fichar a un jugador más y si se puede dos más, tenemos la plantilla muy justa, y más cuando ahora no contamos para entrenar ahora con Alex, ni Antonio".

Cadenas sigue mostrando su optimismo de cara a esta temporarada: "Desde que volví a León lo dije, hay que luchar por ser competitivo al máximo y hay que intentar ser segundo, porque para estar en la liga por estar no estamos, hay que intentar ir a Europa y poder ir a la Final Four".