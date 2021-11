Los transportistas leoneses también irán a la huelga en Navidad

Si el Gobierno no atiende las peticiones de los transportistas, en vísperas de Navidad irán a la huelga. Pararán sus camiones y furgonetas del 20 al 22 de diciembre.

En León afecta a más de 5.000 trabajadores que están hartos de que nadie les haga caso como nos cuenta PABLO LORENZO, presidente de ALTRADIME , la asociación leonesa de empresarios del transporte.

El control de la subida del precio del combustible, la tasa por circular por autovías, o la falta de lugares seguros para el descanso de los camioneros son algunas de las reivindicaciones que plantea el sector.

Si en vísperas de Navidad,el Transporte hace huelga y no circula...todos nos daremos cuenta de la importancia de este sector en el día a día, como ya demostraron durante la pandemia.

Así lo entiende presidente de la Asociación Leonesa de Empresarios del Transporte (Altradime), Pablo Lorenzo, quien recuerda en primer lugar que se trata de un sector "muy globalizado" y que por tanto los problemas son los mismos en cualquier punto del país. "Estamos muy quemados por el incremento del precio del combustible y con la tasa que quieren imponer en 2024 para circular por las autovías, por la denominada euroviñeta. Nos van a cobrar ya hasta por existir", lamenta el máximo responsable de Altradime.

En este sentido, recuerda que el 23 de julio de 2020 se firmó un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el que se establecía que no se impondría esa tasa sin un consenso con los profesionales del sector. "Ahora vuelven por sus fueros con la euroviñeta y los precios del combustible ya nos están ahogando demasiado. Ganamos más parados que trabajando. Para trabajar a pérdidas, mejor nos quedamos en casa, porque descansamos, ahorramos el combustible y no desgastamos el camión", agrega Lorenzo antes de confiar en que sí se mantengan otros puntos de aquel acuerdo, como el de no aumentar de 40 a 44 las toneladas el peso máximo de la mercancía que se puede transportar y de 4 a 4,5 metros la altura de los camiones.

El presidente de Altradime asegura que el sector del transporte genera en la provincia de León casi 6.000 puestos de trabajo directo entre los camioneros (3.200 licencias) y los repartidores, cuyo número se ha disparado en los últimos años a raíz de la creciente demanda del comercio electrónico. "A estas cifras habría que añadir el empleo indirecto de los talleres, la fabricación de neumáticos y repuestos, las compañías aseguradoras... Si tenemos menos ingresos, no se pueden mantener los camiones o las furgonetas en condiciones, no se pueden comprar nuevos vehículos y el parque móvil se envejece y sufre más averías, por lo que nos veremos todavía más ahogados", explica Lorenzo.

Las reivindicaciones de los transportistas se dirigen al Gobierno de España, pero también a sus clientes. En este sentido, el presidente de Altradime explica que la "atomización" del sector, formado mayoritariamente por empresas pequeñas, hace que "no tenga capacidad de negociación con los clientes a la hora de trasladar la subida en el precio del combustible". "Y el Gobierno está en cantado, porque mientras más suba, más recauda en impuestos", lamenta.

Es por eso que su principal exigencia es la de una cláusula de revisión del precio del combustible que sea obligatoria por ley para todas las empresas. "Si hay una subida, que se aplique directamente al precio de los portes sin consultar a nadie. Y si baja, exactamente lo mismo. El problema es que aquí de bajar el precio de los portes cuando se abarata el combustible se acuerda todo el mundo, pero no ocurre lo mismo ahora, porque somos el eslabón más débil de la cadena de producción", defiende el presidente de Altradime.

Además de las ya citadas, el sector del transporte de mercancías plantea otras reivindicaciones como la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones o la construcción de áreas de descanso seguras y vigiladas para los profesionales. "Queremos poder dormir sin tener que vigilar toda la noche los camiones para que no nos roben la mercancía", concluye.

Mientras, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que el Gobierno aún "tiene margen" para llegar a un acuerdo que evite el cierre. En este sentido, aseguró entender las "dificultades que el sector está afrontando" por la subida del combustible, aunque defendió que otras demandas como la relación "complicada" entre transportistas y cargadores se salen de su ámbito de actuación.