Llegan los primeros migrantes al Chalet del Pozo en León sin incidentes

El Delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen participa en el último programa "Entre Nosotras" de Mediodía en COPE León antes del descanso veraniego.

Preguntado en primer lugar por el Centro de Asistencia a Migrantes, que recibió el pasado sábado a los primeros refugiados, Sen afirma que estos ya han salido y han paseado por la localidad y no ha habido absolutamente ningún tipo de problema. "Yo creo que lo que no se puede hacer es criminalizar, como se ha hecho, a unas personas que vienen de vivir unas situaciones horribles, inimaginables para cualquiera de nosotros. Y yo creo que aquí se han antepuesto intereses políticos y partidistas a una situación que realmente es lamentable, la que están viviendo estas personas y que además vienen con la mayor protección internacional que puede tener un ciudadano, como refugiados internacionales".

Nicanor está convencido de que los ciudadanos podrán comprobar que son "personas normales" y pide tranquilidad para convivir pacíficamente durante el tiempo que vayan a estar aquí, hasta agosto o septiembre de 2024.

La falta de información sobre la llegada de estos migrantes al "Chalet del Pozo" provocó disputas vecinales, a lo que el Delegado del gobierno responde que "aquí cuando la oinformación ha existido, se ha facilitado... Era un edificio que estaba completamente deshabitado, desde hacía más de 10 años, la obra social de San Juan de Dios fue a hacer una serie de consultas al ayuntamiento, porque como es lógico, este edificio tiene que contar con su correspondiente habilitación, y ha sido desde ese momento cuando se ha filtrado esa información y nosotros, nada más que hemos tenido los datos de las personas que iban a llegar, se los hemos facilitado automáticamente a la Comunidad Autónoma. Es más, de todos los centros de refugiados temporales que existen en Castilla y León, este es sin duda el centro que con más tiempo de antelación se ha informado a la Comunidad Autónoma. Estamos hablando de que había más de 10 días hasta la llegada de las primeras personas".

Sen recalca que la llegada de los migrantes no está calendarizada, se produce de forma súbita y "son circunstancias cambiantes que tienen que ver con la saturación de los actuales centros que hay".

Forum Udrume

El Udrume es el centro de referencia de drones de alta capacidad para emergencias, y supone una importante apuesta del Gobierno de España por la modernización de las fuerzas armadas, con inversiones importantes, especialmente en una provincia como León con una base militar histórica. "Lo que hay que hacer es apostar por estos centros, que además son centros que fijan la población y crean de empleo".

Nuevo subdelegado del gobierno en León

León sigue sin subdelegado el gobierno en la provincia desde la jubilación de Faustino Sánchez y Nicanor Sen no puede dar un nombre. "Me encantaría, pero no tengo ahora mismo posibilidad adelantar ningún dato. Tengo la confianza que se produzca en las próximas semanas".

Seguridad en el Camino de Santiago

Nicanor Sen afirma que el Camino de Santiago es muy importante, y más en nuestro territorio, sobre el que él ya trabajó desde la Diputación Provincial de León. Para el Gobierno de España también es fundamental garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que atraviesan los más de 200 km que hay en la provincia del Camino de Santiago. "Por ejemplo, en la ruta francesa, en nuestro territorio, somos la provincia que máis kilómetros del Camino de Santiago tiene".

Recientemente se ha hecho la presentación por parte del director de la Guardia Civil de los nuevos equipos móviles, que además son equipos móviles vanguardistas que recorren lo que es en sí todos los tramos del Camino de Santiago.

"No se nos puede olvidar que León es una provincia muy segura, que alguna situación por supuesto se da, como no puede ser de otra manera, pero siempre de forma extraordinaria y yo creo que en ese aspecto, se hace unha excelente labor por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para garantizar la seguridad de todos los peregrinos que atraviesan nuestro territorio" subraya.

Reuniones institucionales con el alcalde de León y el presidente de la Diputación

Los principales asuntos tratatos en esas reuniones estuvieron relacionados con infraestructuras, ya que "al ser una provincia interior, es una provincia de paso para muchas personas. Es una de las provincias más extensas de nuestro país y yo creo que prácticamente se han basado en la importancia de las infraestructuras. En el caso de la ciudad de León pues todos aquellos aspectos que tienen que ver pues con el parador de San Marcos, y en el caso de la Diputación Provincial de León, el seguir apostando desde el gobierno central por el mantenimiento de los servicios en el territorio, sobre todo pues todo aquello que tiene que ver con el despliegue de la fibra, que ya es un despliegue amplísimo dentro de nuestro territorio, necesario y demandado por los ciudadanos y por los empresarios, por los comerciantes y luego pues hace muy poquito, se ha hecho la licitación del 5G que también en el cual nuestra provincia va a ser de las más beneficiadas".