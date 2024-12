Un leonés hace guardia a las puertas del Teatro Real para ser el primero en entrar al sorteo de la Lotería de Navidad

Desde el día 1 de diciembre, el hostelero leonés Juan López, gerente del establecimiento Café Azaila 1930 de la capital leonesa, hace guardia ante las puertas del teatro Real de Madrid para ser el primero en acceder a la sala donde se celebra el sorteo extraordinario de Navidad. El objetivo es tentar a la suerte y traer el premio gordo a León.

"A veces la suerte no viene sola y hay que darle un pequeño empujón y buscarla, entonces he decidido batir el récord de días haciendo cola para ser el primero en entrar el Teatro Real he llegado el 1 de diciembre. Soy el primero y creo que eso va a traer la suerte y me voy a llevar el gordo para León" declara a COPE.

COPE El Obispo de la Loteria

Lo hará vestido de Obispo, siguiendo una tradición que comenzó hace 12 años. "Toda la vida viniendo con este fantástico traje porque decidí crear el personaje, que todo el mundo me conozca por "el Obispo la lotería". Lo he conseguido. Este año que estreno un traje nuevo que me han hecho aquí" refiriéndose a una nueva sonata realizada en terciopelo por la tienda de arte sacro ubicada en la Puerta del Sol de Madrid "El Ángel".

Este año comparte décimos con los afectados por la Dana y otros rostros populares de la televisión. Además, junto a él, ya se encuentra Manoli Sevilla, que con 87 años sigue fiel a la cita y sorprenden cada sorteo con un disfraz diferente. Juntos entrarán el 22 de diciembre al patio de butacas del Teatro Real.