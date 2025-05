León llora la muerte de Silvia Fernández, la mujer que recaudó fondos para luchar contra el cáncer de Yeyuno

León - Publicado el 13 may 2025, 13:04

La leonesa Silvia Fernández Peral llevaba cuatro años luchando contra el Adenocarcinoma Mucinoso de Yeyuno o cáncer de yeyuno, y llegó a organizar una campaña de crowdfunding para costearse un costoso tratamiento que finalmente no surtió el efecto deseado.

Este cáncer es poco habitual y tiene una incidencia de apenas 0,4 casos por cada 100.000 habitantes.

cáncer de yeyuno

Todo comenzó en 2021, aunque como ella misma revelaba en una entrevista a COPE León, al principio en urgencias la mandaban para casa creyendo que eran gases. Sin embargo el diagnóstico definitivo vino a confirmar lo que ella ya sospechaba.

En realidad sufría un cáncer muy agresivo que afectaba a la parte media del intestino delgado.

"Esta pesadilla comenzó hace dos años, pasando hasta siete veces a urgencias" contaba Silvia en aquella entrevista realizada en enero de 2024. "La última me desmayé en casa después de cuatro días vomitando y ahí fue cuando por fin un médico se hizo cargo de mi caso. Fue entonces cuando comenzó mi pesadilla, pruebas y más pruebas buscando el diagnóstico".

Varias operaciones, (en mayo de 2023 le extirparon un ovario y en otra operación le quitaron 25 centímetros de intestino delgado) y distintas sesiones de quimioterapia no fueron suficientes para superar la enfermedad, que no sólo le afectó física y psicológicamente, sino también económicamente, ya que Silvia se quedó sin trabajo y tuvo que recurrir al 'crowdfunding' para poder financiar el esperanzador tratamiento que le ofrecían en Madrid de ePIPAC a través de la plataforma GoFundMe.

Cada sesión de la intervención de ePIPAC cuesta 11.110 euros. Necesitaba darse tres. "En un principio serían tres sesiones combinadas con quimioterapia y después reevaluar para realizarme un Hipec" relataba confiada. "Durante este proceso el bar dónde trabajaba también ha cerrado, con lo cuál me he quedado sin trabajo aunque estoy de baja pero eso no puede cubrir lo que necesito. Granito a granito haremos el castillo. Gracias por vuestra solidaridad".

luchadora hasta el final

Haciendo un llamamiento a través de las redes sociales y movilizando a los medios de comunicación, Silvia consiguió recaudar el coste de cada una de las sesiones de ePIPAC, sin embargo, tras la segunda sesión, sufrió una infección que le imposibilitó seguir con el tratamiento.

En febrero de este año Silvia ingresó de nuevo en el Hospital de León y el domingo 11 de mayo fallecía a los 41 años edad, dejando pareja y dos niños pequeños, Unai de 13 años y Valentina de 5 años.