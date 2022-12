Las instituciones leonesas celebran el día de la Constitución

La provincia de León se reúne entorno a la Constitución, en un acto oficial celebrado en el Museo de la Semana Santa de León.

Alcaldes de todos los rincones de la provincia acuden al acto de conmemoración de la Carta Magna española . El berciano José Carralero ha sido el encargado de pronunciar el discurso de esta celebración.

La celebración unió a todas las instituciones, Junta, Diputación, Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento de León.

El alcalde de León, José Antonio Diez ha exigido al gobierno de España y a las Cortes de Castilla y León que reconozcan los Decreta leoneses como el germen del resto de normas de convivencia internacionales. Aprovechó para reivindicar la autonomía leonesa dentro de la Constitución.

Pedro Lechuga Mallo. Presidente de la Asociación de Periodistas de León (APL), participó como invitado en el acto.

DISCURSO DE LECHUGA

Cuando me invitaron a participar en este acto como presidente de la Asociación de Periodistas de León tuve una gran sensación de alegría por dos motivos. El primero y en clave más personal, porque siempre me ha hecho gran ilusión compartir quinta con nuestra querida Constitución. Ambos comenzamos nuestra vida en 1978 y 44 años después aquí estamos los dos. Eso sí, no seré yo el que se atreva a decir quién de los dos ha envejecido mejor.

El otro motivo por el que me alegré al recibir esta invitación es porque creo firmemente que la Constitución y el periodismo se deben mucho mutuamente. El periodismo que se ha venido ejerciendo desde hace más de cuatro décadas en nuestro país ha sido posible gracias a la Constitución, ya que entre sus artículos se incluye la libertad de prensa, el derecho a la información y el secreto profesional. En definitiva, asegura que el periodismo pueda ejercer con todas las garantías el servicio esencial que debe desempeñar en cualquier sociedad democrática. Y por otro lado, el periodismo siempre ha estado ahí para informar sobre todas las ocasiones en las que personas, colectivos o entidades de todo tipo han vulnerado los derechos recogidos en ella. Solo cabe esperar que esta relación siga vigente muchos años más, porque sin periodismo no hay democracia.

No se me ocurre mejor homenaje a la Constitución y al periodismo que viajar 44 años atrás para ver qué se decía en la prensa local los días previos a ese histórico 6 de diciembre de 1978. Pues tal día como hoy, 2 de diciembre, tanto el Diario de León como La Hora Leonesa se hacían eco de dos noticias nacionales, el atraco a los Altos Hornos de Vizcaya en el que diez jóvenes armados con metralletas se llevaron 86 millones de pesetas y el asesinato de un Guardia Civil en Oñate a manos de la banda terrorista ETA. En clave local, el Diario de León dedicaba parte de su portada a la clausura de la feria de ganado en San Andrés del Rabanedo, mientras que La Hora Leonesa se hacía eco de la inauguración de la exposición ‘Portugal, León’. Como era de esperar, en el interior de ambas cabeceras se hablaba de la Constitución, destacando por ejemplo las palabras del senador de UCD Ubaldo Nieto de Alba, quien afirmó en una conferencia que “Es una constitución abierta para practicar políticas económicas de corte occidental”.

Al día siguiente el Diario de León abría su edición con el titular ‘Mítines en todo el país’, mientras que La Hora Leonesa anunciaba una charla en el Emperador sobre el referéndum a cargo de Calvo Ortega y Emilio Attard. Además, La Hora Leonesa dedicaba también parte de su portada a un sello conmemorativo que Correos sacaría el día que entrara en vigor la Constitución.

El 5 de diciembre las portadas del Diario de León y La Hora Leonesa coincidieron al incluir una imagen de Adolfo Suárez y destacar varias de los mensajes que lanzó el día anterior en Televisión Española. Los leoneses amanecieron leyendo titulares y destacados como “Al igual que Felipe González, el presidente del Gobierno pidió el SI por TVE”, “Ya han votado por correo 220.000 españoles’, “Suárez pidió el SI” o “Esta constitución ha nacido con el deliberado propósito de ser de todos y para todos”. Eso sí, ambos periódicos también dieron relevancia en su primera página a la celebración con la que la minería leonesa honró a su patrona.

Y llegó el gran día. 6 de diciembre. La Hora Leonesa abría su portada con el titular “6D: Todo a punto” mientras que el Diario de León lo hacía con “Hoy, referéndum”. Titulares que compartían protagonismo en ambas portadas con el asesinato a tiros de tres policías en un bar de San Sebastián . Ya en el interior el Diario de León destacaba que “Casi cuatrocientos mil leoneses votan hoy en el referéndum” y publicaba en su tradicional columna ‘La calle responde’, una encuesta en la que preguntaba a diez leoneses si les había parecido excesiva la propaganda sobre el referéndum. El resultado no dejaba lugar a dudas. Ocho de los encuestados se decantaban porque la propaganda había sido excesiva, sobre todo en televisión. Y paradojas de la vida, el día que se votaba la Constitución, en la sección de cine se podía ver un gran anuncio del estreno en el Cine Abella de la película “Las 1001 noches”, en el que se leían los siguientes mensajes: “Un himno a la vida y a la libertad de vivir”, “Pasolini devuelve al cuerpo lo que es del cuerpo” y “Un placer para los ojos y para el espíritu”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por su parte, La Hora Leonesa publicaba un destacado en la portada que decía “Creación de la Universidad de León”. Ya en el interior explicaba que la Comisión de Subsecretarios se había reunido para estudiar la autorización de la creación de las Universidades en León, Alicante, Cádiz y Palmas de Gran Canaria. Quién les iba a decir en aquel momento que cuatro décadas después dos estudiantes de esa Universidad tienen la posibilidad de representar a León y a España en el espacio.

Ya se imaginan la palabra que apareció en grande al día siguiente en las portadas de ambos periódicos: SI. El Diario de León se decantó por “El pueblo dijo SI” mientras que La Hora Leonesa publicó “SI a la Constitución”. Ambos medios coincidieron al destacar también la ausencia de incidentes durante la votación.

Aquí estamos 44 años después, rindiendo un merecido homenaje a la Constitución Española, que fue votada por millones de españoles, y gracias a la cual hemos conseguido avanzar y evolucionar como país, un desarrollo en el que el periodismo, al que tengo el honor de representar hoy aquí, ha jugado un papel clave. Por todo ello, 44 años después digo SI a la Constitución y SI al periodismo libre.

Por su parte, Ester Muñoz, la delegada territorial de la Junta, intervino en el evento que este año organizaba la Junta.

DISCURSO DE ESTER MUÑOZ

Bienvenidos a esta jornada de celebración de la constitución. Y me vais a perdonar que en un acto tan formal comience rompiendo el protocolo y en lugar de saludar a las autoridades os salude a todos a la vez.

Si algo significa la constitución es igualdad en derechos y obligaciones y por tanto, hoy no somos políticos, empresarios, periodistas o militares, hoy somos, por encima de nuestro cargo o profesión, españoles.

Así que quiero comenzar agradeciéndoos a todos vuestra presencia en un día tan importante. Veo caras conocidas llegadas desde todos los puntos de la provincia, y quiero agradecer el esfuerzo para hacer este día una celebración de todos: bercianos, maragatos, bañezanos, gente de la montaña, de laciana y de tierra de campos. Leoneses, al fin y al cabo, compartiendo y honrando estos 44 años de democracia. Y es que no hay mejor manera de ser español que siendo leonés.

Quiero saludar y agradecer muy especialmente a nuestro ponente José Sanchez Carralero por haber aceptado compartir su experiencia y arte con todos nosotros este año.

Tener como ponente a uno de los mejores pintores y escultores de la provincia, Berciano de cacabelos y que además ha sido premio de las artes de CyL en 1995 por llevar su arte por todo el mundo es un verdadero honor.

Amigas y amigos, pensando en qué decir hoy y sin querer recurrir a los típicos tópicos de esta celebración he creído importante recordar junto a vosotros algo que pudiera parecer políticamente incorrecto en los tiempos que corren.

Cuando uno se plantea hablar de la Constitución o de la transición y de lo que supuso para nuestro país, sin duda piensa en los derechos y libertades que comenzaron a disfrutar los españoles.

Y sin embargo pocas veces se recuerda que cada derecho tiene una obligación. Se suele obviar la responsabilidad que conlleva ser español. Y es precisamente lo que quiero compartir con vosotros.

Un país se puede crear en un día, pero una Nación lleva siglos forjarla. Y los españoles hemos compartido territorio, historia y lengua durante siglos, a pesar de nuestras diferencias, distintas tradiciones e identidades.

Somos hijos de nuestros éxitos y fracasos como pueblo, pero sin duda el balance final tras siglos de historia, es sobresaliente.

Los españoles somos únicos en encontrar unidad en la diversidad, ese ha sido y es precisamente el éxito de nuestra historia colectiva, Comprender que la unidad no implica uniformidad, que el consenso no significa renuncia sino apuesta por un futuro mejor.

La Constitución es el culmen de esa idea tan genuinamente española. Hace 44 años, los españoles se levantaron, dejaron de mirar al pasado y con la vista en el futuro construyeron un marco de convivencia que nos ha traído las décadas de mayor prosperidad económica, social y humana de nuestra historia.

Los hombres y mujeres del 78 hicieron un esfuerzo por entenderse, por pensar en las generaciones futuras y no en ellos mismos. Quisieron, lo hicieron y lo consiguieron. Y de nuevo España asombró al mundo con su manera ejemplar de construir derechos, libertades y democracia para nuestro país.

Ese es el legado que ha heredado nuestra generación, esa es la responsabilidad de la que quiero hablar. Construir consensos y puentes requiere de mucho tiempo, esfuerzo y valentía, pero destruirlo es bien sencillo.

Es nuestra obligación proteger ese consenso en nuestra vida diaria, con nuestras acciones, cada uno desde su espacio en la vida pública o privada.

Apostando por el diálogo y el acuerdo. Practicando con firmeza el talante y el respeto hacia el diferente. Sin usar nuestras responsabilidades para crear división, sin utilizar y reinterpretar el pasado para enfrentar, conociéndolo para aprender y mejorar.

Rechacemos el enfrentamiento y apostemos por el consenso. Eso es la Constitución. Y eso es lo que precisamente debemos proteger.

Como si de una obra de arte se tratase, la constitución es el marco de ese lienzo al que llamamos Nación, con sus luces y sus sombras, sus brochas gordas y finas, sus claros y oscuros, pero perfecta a la vista en su conjunto. El marco puede ser cambiado, por supuesto pero el daño que se le pude infligir a la obra si no se hace con cuidado, atino y esmero puede ser irreparable.

Somos el país de Isabel la Católica, Cervantes, Santa Teresa, Velázquez, Marañón, Larra, Calara Campoamor, Picasso, Juan de la Cierva y también somos el país de Nadal, Lidia Valentin y la Roja.

Nuestras hazañas impregnan los libros de historia de todos los países del mundo y nuestra lengua es hablada en todos los continentes.

Hemos heredado un gran legado y es nuestra responsabilidad protegerlo y mejorarlo para las nuevas generaciones. Y creo que no hay mayor bandera que ser quijotes universales y llevar lo español dentro y fuera de cualquier frontera.

Amigas y amigos, tenemos un gran país y somos una gran nación;

Viva La Constitución y Viva España.

Muchas gracias.