Javier Lastra: "El comercio electrónico no es una amenaza sino un aliado"

Javier Lastra, presidente de la Asociación Leonesa de Comercio Electrónico, ALECE, se sienta "Entre Nosotras" para hacer análisis de lo que supone internet para el comercio leonés.

La Asociación se fundó hace 10 años y ha ido creciendo exponencialmente gracias a la incorporación de nuevos socios que se han sumado al e-commerce, especialmente en época de pandemia cuando hubo que buscar otras maneras de vender los productos, y en la actualidad cuentan con 80 asociados.

En Alece los socios comparten su experiencia y conocimientos sobre las ventas en internet con los nuevos asociados, y organiza reuniones mensuales para aclarar dudas. Además tienen un whassap para estar permanentemente conectados.

Gracias al e-commerce hay empresas leonesas líderes en Europa. Javier Lastra apunta que "para una provincia como León que suele haber pymes y micropymes, pues sí, tenemos empresas que superan los 100 empleados, que facturan más de 30-40 millones de euros" y reclama más protagonismo del sector en la sociaedad leonesa. "Este tipo de empresas cada año incrementan sus ventas más de un doble dígito. Son empresas que crecen mucho, que contratan mucho, que siguen en León y no se han ido de aquí, y que quizá no tienen el protagonismo que se merecen".

Comercio de proximidad

Lastra subraya que los comercios tradiconales y el comercio electrónico pueden convivir. Lo importante es que "el comerciante tradicional elimine de su mente que el comercio electrónico es una amenaza y pase a verlo como un aliado". El e-commerce es una "ventana al mundo" de los productos y esa es la idea que tiene que calar en el comercio convencional. La venta online abre muchas posibilidades y se hace mucho esfuerzo en la formación.

Para los emprendedores es una buena manera de empezar a vender más allá de los límites provinciales. "Abrir una tienda física es muy caro, costoso, difícil. Abrir una tienda online es mucho más sencillo. Vender directamente en un market place como Amazon o Miravia es infinitamente más sencillo que hacerse una clientela en una tienda física".

Red de distribución Market de León

Lastra afirma que ALECE está en contra de lanzar este tipo de proyectos porque "el dinero público no se puede utilizar para hacer la competencia a Amazon o hacer un esquema de negocio como el de Amazon, porque ninguno funciona y todos fracasan" apunta. "El Ayuntamiento de León, con muy buena intención, ha intentado dar una salida a los comerciantes tradicionales, ofreciéndoles una logística desde aquí que es muy difícil que llegue a buen puerto, porque para que funcione necesita tener muchísimas visitas y una gestión profesionalizada". Lastra recuerda que la Diputación de León ya lanzó un proyecto similar que no tuvo éxito. "Somos enemigos del Market Place gestionado desde lo público. Creemos que fracasa y que no tiene sentido. Aún así, reconozco la buena intención del Ayuntamiento de León adjudicándose unos fondos Europeos, destinándolos a intentar ayudar al comercio tradicional, ofreciéndole una logística", pero no confia en su funcionamiento y piensa que no va a llegar a buen puerto. "Siento decir esto porque me encantaría que tuviera éxito, pero no confío en que el ayuntamiento llegue a gestionar un market place porque no es lo suyo, ni tiene capacidad ni conocimiento" concluye.

Futuro

Quedan muchos nichos de mercado para el e-commerce y Lastra subraya el tema "be to be". Las ferias de proveedores se desarrollarán a través de internet y la nueva tendencia será que las grandes marcas venderán sus productos a las tiendas físicas online. Las ferias son muy caras y la persona del "viajante" desaparecerá. "Ese será el despegue del e-commerce 2.0".

El asesoramiento y el servicio post-venta, igual que la artesanía, mantendrán el comercio tradicional, pero aquellos que venden y distribuyen productos de terceros, haciendo competencia a marca principal, lo tendrán muy difícil.