El gerente del Hospital del Bierzo: "En todo momento se ha dado atención al paciente oncológico"

"Entre Nosotras" cuenta hoy con el gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Juan Ortiz de Saracho, que asumió el cargo el 16 de septiembre de 2024 después de la dimisión de Pilar Fernández Ampudia. De su gestión durante estos meses destaca la transparencia "que hemos intentado mantener a nivel de comunicación por parte de toda la gerencia de asistencia sanitaria. Hay un montón de cosas que queremos mostrar, que sepa la gente que estamos en ello y, desde luego, que la gente se sienta orgullosa de su área de salud, de su hospital y de sus profesionales. Y yo creo que esa es la parte clave".

Para conseguir que el hospital del Bierzo sea un referente, la Consejería de Sanidad ha elaborado un plan especial con un centenar de medidas que ya cumple un trimestre y en las próximas semanas se realizará la primera reunión para la evaluación de ese plan. "Pues la verdad es que creo que hemos hecho bastantes cosas" señala Saracho, "y así lo mostraremos".

ONCOLOGÍA

El Hospital del Bierzo es el quinto mejor de España de entre los 50 hospitales que forman el módulo de ePASE, de calidad y seguridad de preparación de tratamientos contra el cáncer. "Podríamos estar los primeros, ya llegaremos a él. Pero estamos muy orgullosos" apunta. "El Servicio de Farmacia ha hecho un trabajo excepcional. Fundamentalmente con los tratamientos a nuestros pacientes oncológicos. Y para eso tenemos la farmacéutica oncológica, que se encarga de corroborar que ese tratamiento es el correcto y el adecuado para el paciente. Eso da un plus de seguridad y de calidad en la atención a nuestros pacientes. Y eso es una de las cosas de las cuales nuestros pacientes deben estar orgullosos".

Por contra uno de los problemas más notables de los últimos meses es la falta de oncólogos de plantilla. El gerente ha hecho mucho hincapié que no es que el servicio esté desierto, sino que los oncólogos que dan servicio en este momento son de fuera. Saracho subraya que la clave "es saber que tenemos cobertura asistencial completa. O sea, no hay ningún problema, no hay una falta de asistencia al paciente oncológico. En todo momento se ha dado la atención al paciente oncológico. Concretamente son 23 profesionales, siete del CAULE, tres de CAUSA, que son de Salamanca, siete del Hospital Clínico de Valladolid, tres del Hospital Universitario de Burgos, dos del Complejo Asistencial de Segovia y uno del Hospital Universitario Río Ortega. Nosotros tenemos una planificación. El doctor García Palomo, que es el coordinador, hace la planificación con todos estos oncólogos, a los cuales yo les agradezco la implicación que tienen para tratar a nuestros pacientes. Aquí incorporamos también al oncólogo que tenemos en plantilla, pues nosotros tenemos un oncólogo que está en plantilla fija y luego tenemos lógicamente las vacantes que están pendientes de cubrir y esas las cubriremos. Nuestra intención es que sea así. Por eso quería insistir de alguna manera en que en ningún momento no ha faltado oncólogo para atender a los pacientes. De hecho, yo tengo las coberturas asistenciales que se hacen mes a mes y están por encima del 100%. Quiero decir que en ese sentido no ha habido ninguna limitación. Lo que no se puede llevar es la sensación de que no hay oncólogos en el Hospital del Bierzo para tratarles. No, los hay. Esos los hay y los seguirá habiendo. Esa es un poco la realidad".

Un hospital atractivo

Respecto a la modernización de los equipos y que el Hospital del Bierzo cuente con la última tecnología, el gerente declara que se está haciendo una inversión en el equipamiento muy importante. "Desde la cirugía robótica con el Da Vinci, que ya estamos haciendo cirugías y la gente está muy contenta con los pacientes que podemos incluir. Tenemos también el escáner de campo digital, que es un escáner que permite que las preparaciones de anatomía patológica pueden ser vistas en red en cualquier sitio de la comunidad. Estamos también haciendo cambios en infraestructuras externas" y añade otros como los ecocardios, la torre laparoscópica o la "sala blanca" anexa a la ya existente en el área de oncología.

Saracho también apunta las obras en los accesos y las señalizaciones para facilitar la llegada de pacientes "al sitio más visitado en la comarca".

"Yo creo que el hospital lo tienes que hacer atractivo de alguna manera, pues desde las partes externas como las partes internas, como la forma de trabajar también, que yo creo que ayuda cuando tú vienes a trabajar a un sitio en el que estás a gusto, pues normalmente te gusta venir. Y bueno, pues en esa línea estamos intentando hacerlo atractivo a todos los niveles".