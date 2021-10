Esperanza sobre el futuro de la factoría de Jupiter Bach

Por medio del presente comunicado, el Comité de Empresa de Jupiter Bach y las organizaciones sindicales UGT, CCOO, USO, desea poner en conocimiento de la opinión pública, que en la mañana de hoy se ha mantenido la séptima reunión del periodo de consultas respecto el ERE de cierre planteado por la empresa.

Es necesario e importante resaltar que hemos tenido un cambio de rumbo en las negociaciones, que fruto de la presión, negociación y movilización del conjunto de las personas trabajadoras, organizaciones sindicales y la ciudadanía de León que se han solidarizado y apoyado la causa de la defensa de la Industria y la provincia de León, hemos sido capaces de hacer reconsiderar a la empresa JUPITER BACH.

Se ha conseguido modificar la posición intransigente de la Dirección que se tenía hasta el momento, y del mismo modo hemos obtenido la implicación directa de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España, por la vía del Ministerio de Industria, para constituir un grupo de trabajo, que intente captar un inversor que se haga con los activos y por tanto se pueda salvar la Industria y sus puestos de trabajo.

Ante este cambio de escenario y analizado por la mesa negociadora la situación, se ha decidido de mutuo acuerdo prolongar el periodo de consultas, durante ocho días más de lo establecido por ley, por ello se continuará negociando hasta el 4 de Noviembre. Es importante manifestar que este periodo ha de servir para trabajar en la búsqueda de solución con la implicación de todas las partes.

La situación ha cambiado por completo y por ello el Comité de Empresa ha trasladado en un receso de la reunión, la situación a los trabajadores y trabajadoras que se encontraban en la acampada enfrente de la empresa ejerciendo la jornada de huelga, y han decidido valorar de manera positiva dicha circunstancia, y por ello proceder a la desconvocatoria de las posteriores jornadas de huelga. Por ello mañana se incorporarán a las tareas habituales.

Por último es preciso hacer hincapié que la parte social hasta el momento no ha presentado ninguna mejora social, ya que su pretensión no es otra que la defensa de la Industria y todos los puestos de trabajo. Por ello siempre se ha considerado que existen alternativas al cierre, si hay voluntad, y siempre buscando salidas no traumáticas, valorando a los trabajadores y trabajadoras y sus familias.

Por último, se ha establecido que la próxima reunión, se produzca el 2 de Noviembre a las 10:00h, en las instalaciones de la empresa.