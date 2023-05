"Entre Nosotras Especial Elecciones 28M": Eduardo López Sendino, candidato de UPL a la alcaldía de León

El candidato a la alcaldía de León por Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino, se sienta en la mesa redonda de Cope León para participar en el espacio “Entre Nosotras Especial Elecciones 28 M”.

En las elecciones autonómicas de hace un año UPL obtuvo un resultado histórico que llevó a ser la lista más votada no solo en León, sino en todo el alfoz, Sendino pide a los leoneses que vuelvan a confiar en Unión del Pueblo Leonés para gobernar la alcaldía de la ciudad de León.

Sería la primera vez y un hito histórico que UPL tenga un alcalde leonesista, un paso más para conseguir la ansiada autonomía de la Región Leonesa y para que la voz del ayuntamiento también esté en otras instituciones como en las próximas elecciones generales en el Congreso de los Diputados.

Para Sendino su lista la conforman 30 estrellas que van a trabajar y luchar por León y sacar a la provincia del lugar en donde se encuentra. Respecto a los candidatos rivales, Sendino considera que Jose Antonio Diez, por el PSOE, es un "trampatojo de leonesista" que no engaña a los leoneses en su defensa a León, y respecto a Margarita Torres, del PP, es una "correveydile" de Mañueco, que se pliega a los dictados de Valladolid.

Califica su candidatura gente muy comprometida, leonesista y preparada para ganar y ser el primer equipo de gobierno leonesista en el ayuntamiento de León.

Además en los últimos 4 años por parte de los concejales en la UPL en la oposición, se han presentado 85 enmiendas a los presupuestos municipales, que suponen más de 10 millones de euros, enmiendas que se traducen en la creación del parking de autocaravanas, el pabellón de Puente Castro, una deuda histórica con este barrio, los parques infantiles cubiertos, mejores instalaciones para la Protectora de Animales, los videomarcadores del campo Reino de León, el césped artificial y nuevas gradas en varios campos deportivos, el techado del campo de rugby y el campo de La Palomera, la remodelación del Palacio de Deportes, el skatepark en Eras de Renueva, el cheque bebé y ayudas a las tasas universitarias, entre otras, además de las más de 500 reivindicaciones efectuadas.

Todas ellas son medidas que han servido para mejorar la ciudad pero apunta que no se han llevado a cabo todas las necesidades de la ciudad y los leoneses, y de ahí que para las próximas elecciones seguirán reivindicando muchas otras cosas que no se han incluido en los presupuestos municipales y que no se han ejecutado, como los tres pilares en los que han basado su campaña: la iluminación, la limpieza y la seguridad ciudadana.

UPL ha presentado 43 mociones, entre las que destacan la moción para conseguir la autonomía de la Región Leonesa que, con reticencias por parte del PSOE en un principio y que finalmente fue aprobada con sus votos. En total, la moción autonomista ha triunfado en el 86% de los municipios. De 71 donde se debatió, sólo en 8 (12%) no salió adelante –San Justo de la Vega, La Pola de Gordón, Valdevimbre, La Robla, Valdefresno, Cacabelos, La Bañeza y Grajal de Campos.