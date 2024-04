La empresa líder en extinción de incendios forestales en Estados Unidos es de León

Joaquín Ramírez Cisneros es el fundador, presidente y director técnico de Tecnosylva, nuestro protagonista del espacio "Entre Nosotras" de Mediodía en COPE León. En Tecnosylva ofrecen soluciones avanzadas de software basadas en GIS para la planificación preventiva de incendios forestales, respuesta operacional y seguridad pública.

Joaquín fue reconocido con el premio Círculo de Oro 2023 hace unas semanas, un galardón que le hace una gran ilusión porque ha sido concedido por los empresarios leoneses, "sus iguales". Joaquín apunta que "cuando sacamos el proyecto empresarial aquí en León, pues era un sitio donde yo veía que había oportunidades y una de las oportunidades importantes es poder estar cerca de iguales a ti, a gente que tiene los mismos problemas, inquietudes, las mismas necesidades y los mismos sueños". Joaquín se muestra profundamente agradecido por lo que supone para su equipo y para el proyecto

Soluciones para incendios forestales

Los proyectos en los que trabaja Tecnosylva tienen que ver con el cuidado del medioambiente. Joaquín auncia que en junio León firmará el primer contrato con el gobierno regional tras 27 años de funcionamiento de la empresa.

El equipo trabaja en dar la información y ser proactivos en la lucha contra los incendios forestales. "Todos tenemos cercano lo que ocurrió en la Sierra de la Culebra, y en la provincia León hemos tenido ejemplos muy tristes en la Sierra de Tabuyo o Castrocontrigo hace unos años" . El objetivo es ser capaces de identificar el riesgo de incendio y reducirlo en la provincia de León, teniendo en cuenta además un nuestro patrimonio natural.

Aumento del riesgo de incendios

En esta época de transición, en la que el riesgo de incendios está creciendo debido a la reducción de la presencia humana en el medio rural, con menos pastores, menos ganado, menos rebaños que no pastan en los montes, se produce un aumento la vegetación y hay mayor riesgo de incendios. "En los pueblos no se cortan las leñas que antaño se cortaban y al final tenemos una provincia más verde, con menos gente, y con mayor riesgo de incendio". Tecnosylva busca poner de manifiesto ese riesgo para, proactivamente, y en el caso que haya incendios, intentar con esta tecnología que las operaciones de los bomberos sean más seguras y que las operaciones de defensa de la población también sea más seguras e informadas, "intentar ir por delante del fuego, en vez de ir por detrás del fuego, no quiere decir que lo paremos, porque para eso están los bomberos, pero ir por delante para poder, pues eso, salvaguardar la salud o la integridad de nuestra la gente".

Mercado Norteamericano

Tecnosylva se creó en el año 1997 y en 2012 dieron el salto al mercado norteamericano. Joaquín explica que los americanos les descubrieron en un congreso organizado por la Junta de Andalucía en 2007 en Malaga. La tecnología que desarrollaban Joaquín y su esposa Azucena, cofundadora de Tecnosylva, no era conocida en Estados Unidos. Hicieron una primera presentación en California para la empres Cal Fire, la mayor agencia incendios de California, y les gustó muchísimo. Fue en 2012 cuando iniciaron su andadura norteamericana y obtuvieron su con el estado de Texas y con los marines en Camp Pendleton.

"Diez años después hemos sido elegidos por Cal Fire entre todas las grandes empresas que te puedas imaginar y básicamente somos la empresa líder en tecnología incendios de forestales en Estados Unidos y haciendo todo desde el parque tecnológico de León" subraya Joaquín.

Otros países

Joaquín señala que en la oficina tienen un cartel muy grande que les recuerda que "la misión es reducir el impacto global de los incendios forestales" y con ese espíritu y el soporte y el apoyo de agencias como Cal Fire, han logrado una credibilidad muy fuerte.

"España tiene unos 51 millones de hectáreas" explica, "en Canadá el año pasado ardieron 18 millones de hectáreas, o sea, es como casi un 40 % de España, ardió y a un nivel increíble. Bueno, pues nosotros fuimos seleccionados por el gobierno de la Columbia británica, al oeste, dónde está Vancouver, el oeste Canadá, para implementar nuestra solución como un piloto que fue muy exitoso".

A partir de ahí están trabajando para las provincias "que son de tamaño dos veces españa". También están en Chile, en Italia y Holanda. Los efectos del cambio climático y el abandono rural, están provocando incendios en Holanda que Tecnosylva trata de paliar. Incluso acaban de recibir una petición de oferta para trabajar en Israel.

Para Joaquín es importante que la gente "entienda que hay que vivir con el fuego. Hemos vivido unos años muy largos de sobreproteccionismo de nuestro medio natural, que en algunos casos es interesante, pero que también nos lleva a tener territorios que por falta de gestión, pues hacen que cuando hay un incendio sean imparables, y todo eso pues intentamos dar la inteligencia para que se reduzca".

Plantilla de León



La mayor parte de la plantilla de Tecnosylva trabaja desde León, en el parque tecnológico. Para Joaquín "vivimos en un mundo de oportunidades increíbles. Se puede marcar la diferencia, en sobre todo en el tema de conocimiento, de ciencia, de tecnología, pues no hace falta estar una gran urbe, un gran centro. Yo creo que la gente cada vez valora más lo que es hacer un balance entre la vida personal, la vida familiar, los hobbies que tengamos y tener un trabajo apasionante. Nosotros intentamos hacer eso y atraer talento. De hecho nos nutrimos de mucha gente que viene de nuestros institutos, de nuestra universidad, pero también traemos gente de fuera que descubren lo que es Leon".

Profesor de la Universidad de León

Joaquín imparte un master especializado en extinción de incendios forestales. León es una ciudad donde casi el 10 % de la población es universitaria y a su juicio se ofrecen muchas oportunidades en nuestro territorio. "Tenemos que aprovechar todas las oportunidades porque sinceramente, aeronáuticos que ya sabemos el nivelazo que tenemos, el nivel que estamos exportando desde León; en tema informática, tenemos mucho que mejorar; en el tema ambiental, tenemos muchas áreas en las que podemos ser mucho más competitivos si hacemos esa colaboración entre tejido empresarial, la sociedad y las instituciones con nuestro mundo académico y dar un salto calidad muy necesario".