Ni "castellanoleonés" ni "ciudad castellana" para referirse a León: los errores que la diputación provincial trata de enmendar con una guía

El Instituto Leonés de Cultura edita el ‘Libro Blanco de la Comunicación’ para ofrecer una herramienta con la que informar con precisión sobre la región leonesa

Presentación del ‘Libro Blanco de la Comunicación’
Emilio Martínez, diputado de Cultura, Arte y Patrimonio

El Instituto Leonés de Cultura (ILC), dependiente de la Diputación, ha presentado el ‘Libro Blanco de la Comunicación sobre León’, un manual creado, según el presidente provincial, Gerardo Álvarez Courel, "con espíritu constructivo, para evitar errores que afecten a la identidad leonesa". La publicación se presenta como "una herramienta que ayude en la labor informativa sobre León y la región que representa dentro del ámbito de la Comunidad".

Una guía para informar con rigor

El diputado de Cultura, Emilio Martínez, ha señalado que la iniciativa busca subsanar inexactitudes y "favorecer una información precisa, justa y rigurosa sobre León". Editoriales, medios de comunicación, gabinetes institucionales y empresas de turismo recibirán una copia digital.

El diputado también ha añadido su deseo de colaboración: "Queremos tender la mano para hacer saber que en nosotros pueden encontrar un aliado", y ha matizado que "León es un mosaico geográfico que merece ser tratado con exactitud y respeto".

Errores comunes y rectificaciones

Desde el pasado año, el ILC ha remitido más de un centenar de comunicaciones para solicitar correcciones, obteniendo respuestas como la del Museo Arqueológico Nacional. Uno de los primeros casos fue el de un supermercado que ilustró una bolsa sobre la catedral de León con la imagen de la de Burgos, según ha recordado el coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo.

Algunas de las imprecisiones que el libro quiere atajar son referirse a León como ciudad castellana, hablar de una sola región dentro de la comunidad autónoma, o usar términos como ciudadanos 'castellanoleoneses' o la expresión 'las dos Castillas'.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

